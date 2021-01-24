Миколаївщина попрощалася з морпіхом Олександром Отрєп'євим, убитим ворожим снайпером під Водяним. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора, 23 січня, в селі Приют Єланецької об'єднаної територіальної громади Миколаївської області відбулася церемонія прощання з Олександром Сергійовичем Отрєп'євим, 28.07.1992 року народження, старшим матросом, навідником 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 21 січня близько 20.00 в районі села Водяне Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це йдеться в матеріалі "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.

У загиблого військовослужбовця залишилися мати і брат.

Олександр Отрєп'єв був навідником відділення батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала М. Бєлінського, старшим матросом. За контрактом служив понад півтора року. 21-го січня в районі села Водяне Луганської області під час виконання службових обов'язків загинув від вогнепального кульового наскрізного поранення шиї, несумісного з життям.

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