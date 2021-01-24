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Миколаївщина попрощалася з морпіхом Олександром Отрєп'євим, убитим ворожим снайпером під Водяним. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора, 23 січня, в селі Приют Єланецької об'єднаної територіальної громади Миколаївської області відбулася церемонія прощання з Олександром Сергійовичем Отрєп'євим, 28.07.1992 року народження, старшим матросом, навідником 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 21 січня близько 20.00 в районі села Водяне Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це йдеться в матеріалі "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.

У загиблого військовослужбовця залишилися мати і брат.

Олександр Отрєп'єв був навідником відділення батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала М. Бєлінського, старшим матросом. За контрактом служив понад півтора року. 21-го січня в районі села Водяне Луганської області під час виконання службових обов'язків загинув від вогнепального кульового наскрізного поранення шиї, несумісного з життям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїн 36-ї ОБрМП Олександр Отрєп'єв загинув у зоні ООС 21 січня від кулі снайпера найманців РФ. ФОТО

Миколаївщина попрощалася з морпіхом Олександром Отрєпєвим, убитим ворожим снайпером під Водяним 01
Миколаївщина попрощалася з морпіхом Олександром Отрєпєвим, убитим ворожим снайпером під Водяним 02
Миколаївщина попрощалася з морпіхом Олександром Отрєпєвим, убитим ворожим снайпером під Водяним 03

Автор: 

Миколаївська область (2273) похорон (1283) Ян Осока (1495) 36 окрема бригада морської піхоти (204)


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Топ коментарі
+40
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Николаевщина простилась с морпехом Александром Отрепьевым, убитым вражеским снайпером под Водяным - Цензор.НЕТ 6386
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24.01.2021 10:38
+38
Слава Герою та вічна пам'ять!
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24.01.2021 10:37
+32
Як же ж серце болить, коли Україна втрачає самих вірних, самих відповідальних і вірних воїнів! А проклята зелена наволоч не висловила навіть якоїсь банальної стурбованості щодо вбивства снайпером нашого ЗАХИСНИКА! Як це прикро і огидно, коли обороною держави керує малороське боягузливе непорозуміння, ні чорта не розуміюче у воєнній справі!
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24.01.2021 10:46
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Слава Герою та вічна пам'ять!
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24.01.2021 10:37 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Николаевщина простилась с морпехом Александром Отрепьевым, убитым вражеским снайпером под Водяным - Цензор.НЕТ 6386
показати весь коментар
24.01.2021 10:38 Відповісти
Як же ж серце болить, коли Україна втрачає самих вірних, самих відповідальних і вірних воїнів! А проклята зелена наволоч не висловила навіть якоїсь банальної стурбованості щодо вбивства снайпером нашого ЗАХИСНИКА! Як це прикро і огидно, коли обороною держави керує малороське боягузливе непорозуміння, ні чорта не розуміюче у воєнній справі!
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24.01.2021 10:46 Відповісти
Миколаївщина попрощалася з морпіхом Олександром Отрєп'євим, убитим ворожим снайпером під Водяним - Цензор.НЕТ 1527
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24.01.2021 10:50 Відповісти
Вічна пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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24.01.2021 11:00 Відповісти
Миколаївщина попрощалася з морпіхом Олександром Отрєп'євим, убитим ворожим снайпером під Водяним - Цензор.НЕТ 3120

..
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24.01.2021 11:05 Відповісти
Слава Воїну, ганьба нам, шо вибрали гидоту
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24.01.2021 11:06 Відповісти
R.I.P
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24.01.2021 11:09 Відповісти
расийский враг-оккупант убивает украинцев - вот что нужно вспоминать каждый день, говорить об этом каждый день... а украинцам вбивают в головы расийского ****** завального... Слава Воинам!
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24.01.2021 12:13 Відповісти
Главное, что Бубочка объявил одностороннее перемирие.
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24.01.2021 12:13 Відповісти
Слава Герою та вічна пам'ять!
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24.01.2021 12:24 Відповісти
Відказник чотириразовий у 2014-15 роках так і залишиться зрадником для Украінців!
Все інше то від лукавого та олігархів для дурнів ватних!!!!
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24.01.2021 12:33 Відповісти
;...І найголовніше - цей рік нагадав нам, що таке тиша. Слова: "Сьогодні не стріляли", дні, коли в новинах кажуть: "За добу немає втрат", тижні, коли матері, дружини і діти не плачуть, місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі - найдовше від початку війни, 158 днів, перемир'я....;
В. А. Зєлєнскій. 31. 12. 20.
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24.01.2021 13:19 Відповісти
Царство Небесне ! Співчуття рідним. Герою Слава !
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24.01.2021 13:30 Відповісти
За кожного вбитого воїна ВСУ повинно зажмурювати не менш ніж п'ять іхтамнетов зразу, не відкладаючи на потім. Це буде справедливо!
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24.01.2021 14:11 Відповісти
Хватит плакать соболезную,!
У нас ПЕРЕМИРИЕ!!!!!????
Почему наших мужчин расстреливают как зайцев в тире?????
А????вы зебилы конченный???война остановится??ссуки!!!кароче заканчивай те этот ******** цирк..а то у нас некоторые в рестораны не могут ходить..кароче
.сдаёмся..мир жвачка
..я посмотрю на всех этих *********..как их братишки по уму разуму отожмут у них все
.. идиоты...
Я устала читать сводки как наших воинов расстреливают..комбатов садят....
Это клоунада???это триллер и вы все соучастники...
Извиняюсь что сумбурно..накипело
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24.01.2021 14:16 Відповісти
.......Отрєп'єв Саша, воїн, лицар честі, поваги,героізму. Коли пізнаєш людину,а вона гине на полі брані за нас усіх,за нашу і свою землю, за правду,за вільний від агресій життєвий простір, за свою країну- хочеться московитів просто товкти головою в їхнє ж лайно і поливати гноєм від тварин до прозріння того,що вони коять у нас в Україні. Сьогодні лише одне може заспокоїти трохи- це те,що є все таки надія на те,що в сусідній варварській країні може хоча б на крок вони піднімуть рівень розуміння того,що накоїла банда Путіна і у своїй країні,і в цілому по світу.
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24.01.2021 19:25 Відповісти
 
 