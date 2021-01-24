Миколаївщина попрощалася з морпіхом Олександром Отрєп'євим, убитим ворожим снайпером під Водяним. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вчора, 23 січня, в селі Приют Єланецької об'єднаної територіальної громади Миколаївської області відбулася церемонія прощання з Олександром Сергійовичем Отрєп'євим, 28.07.1992 року народження, старшим матросом, навідником 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 21 січня близько 20.00 в районі села Водяне Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.
Про це йдеться в матеріалі "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.
У загиблого військовослужбовця залишилися мати і брат.
Олександр Отрєп'єв був навідником відділення батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала М. Бєлінського, старшим матросом. За контрактом служив понад півтора року. 21-го січня в районі села Водяне Луганської області під час виконання службових обов'язків загинув від вогнепального кульового наскрізного поранення шиї, несумісного з життям.
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Все інше то від лукавого та олігархів для дурнів ватних!!!!
В. А. Зєлєнскій. 31. 12. 20.
У нас ПЕРЕМИРИЕ!!!!!????
Почему наших мужчин расстреливают как зайцев в тире?????
А????вы зебилы конченный???война остановится??ссуки!!!кароче заканчивай те этот ******** цирк..а то у нас некоторые в рестораны не могут ходить..кароче
.сдаёмся..мир жвачка
..я посмотрю на всех этих *********..как их братишки по уму разуму отожмут у них все
.. идиоты...
Я устала читать сводки как наших воинов расстреливают..комбатов садят....
Это клоунада???это триллер и вы все соучастники...
Извиняюсь что сумбурно..накипело