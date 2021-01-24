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Шість років тому терористи РФ обстріляли з "Градів" Маріуполь: 31 особа загинула, 117 - зазнали поранень. ФОТОрепортаж

24 січня в Україні - День пам'яті загиблих під час обстрілу терористами мікрорайону "Східний" у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У цей день 2015 року терористи завдали удару з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" і "Ураган" по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон "Східний") і прилеглому до нього селищу Виноградне Волноваського району. Внаслідок цього злочину загинула 31 особа, із них 2 дітей, 117 - зазнали поранень, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 навчальних закладів, об'єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат "Азовсталь".

Шість років тому терористи РФ обстріляли з Градів Маріуполь: 31 особа загинула, 117 - зазнали поранень 01

Шість років тому терористи РФ обстріляли з Градів Маріуполь: 31 особа загинула, 117 - зазнали поранень 02
Шість років тому терористи РФ обстріляли з Градів Маріуполь: 31 особа загинула, 117 - зазнали поранень 03
Шість років тому терористи РФ обстріляли з Градів Маріуполь: 31 особа загинула, 117 - зазнали поранень 04
Шість років тому терористи РФ обстріляли з Градів Маріуполь: 31 особа загинула, 117 - зазнали поранень 05

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила, що обстріл мікрорайону "Східний" було здійснено саме терористами так званої "ДНР". Служба безпеки України навела докази, що обстріл житлових кварталів Маріуполя здійснювався з артилерії РФ і за наказом офіцерів російської армії.

Увечері 24 січня Україна попросила терміново зібрати Радбез ООН для ухвалення рішень і заяв щодо ситуації на Донбасі. Однак російська сторона заблокувала цю заяву.

У зв'язку з трагедією в Маріуполі, Указом президента в Україні 25 січня 2015 року було оголошено днем ​​жалоби. У червні 2015 року в Маріуполі встановили пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".

Читайте також: "І з військової, і з економічної точок зору краще брати не Маріуполь, а відразу Бердянськ", - ватажок "ДНР" Захарченко

Автор: 

Маріуполь (3230) обстріл (28472) росія (65162) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+62
И теперь жители Мариуполя большинством снова голосуют ща жоповцев!!! Видать первые грабли слабо дали по лбу!
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24.01.2021 11:03
+39
Альо журналисты, пишите правду. Не какими-то безымянными "террористами" был обстрелян Мариуполь. а российскими террористическими войсками РФ.
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24.01.2021 11:08
+21
И что с того?
Ватники Мариуполя, проголосовали за своих убийц!
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24.01.2021 11:11
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Твари поганые!
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24.01.2021 11:00 Відповісти
И теперь жители Мариуполя большинством снова голосуют ща жоповцев!!! Видать первые грабли слабо дали по лбу!
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24.01.2021 11:03 Відповісти
ща - х/з (хотя согласен с Вами), а до этого :
ТИО № 57 - Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь - "за" Зеленского - 90,78 %
ТИО № 58 - Приморский, Центральный районы города Мариуполь - "за" Зеленского - 89,70 %
и т.д
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24.01.2021 11:27 Відповісти
будет теперь у нас международный день памяти, имени руССкого дупомира..
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24.01.2021 11:03 Відповісти
Василь, правильно,в цей день,24 січня, Україні будемо пропонувати Визначати цей день, як ДЕНЬ РОСІЙСЬКОГО ДУПОМІРА В УКРАЇНІ. Годиться! І нагадаємо, що громадянство пропонує ще кожного року з 20 по 28-29 лютого і з 15 по 30 серпня відмічати ДНІ ГАНЬБИ Росії і її армії ЗА ПІДЛЕ і НАХАБНЕ ЗАХОПЛЕННЯ КРИМУ та ВТОРГНЕННЯ на сході в Україну З РОСТОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧЕРЕЗ КОРДОН, ЗА ОМАНУ І РОЗСТРІЛ НАШИХ ВІЙСЬКОВИХ В ЗЕЛЕНОМУ КРИВАВОМУ КОРИДОРІ під ДЕБАЛЬЦЕВИМ і ІЛОВАЙСЬКОМ. Способи відзнаки цього дня прості: жодний чиновник та військовий з Росії у світі повинен на собі відчути всю гниль політики цієї варварсткої країни,в якій царить міжнародне свавілля і нехтування усіма міжнародними законами,конвенціями та меморандумами. Згодні!?
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24.01.2021 14:36 Відповісти
Доповнення. До Дня Російського Дупоміра на розгляд людлей треба внести ще ДАТУ ....21 квітня( день обранняЗеленського) та 7 лютого 2010 року ( дата другого туру обрання Яянуковича- Зрадливого). Ось так буде справедливо.
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24.01.2021 16:09 Відповісти
Крысы Мавзолейные стреляли по Мариуполю...Тогда это был шок для всего Донбасса...рюсские мочат рюсских...
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24.01.2021 11:05 Відповісти
"...рюсские мочат рюсских...", разве это впервые? Достаточно вспомнить первую чиченскую, тогда тоже кричали о спасении руцкагаварящих, и итог? Завалили практически всех руцких в чечляндии, о чем сами руцкии и волали из подвалов разрушенных своих домов. Руцкие валят руцких, это норма для руцких.
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24.01.2021 11:31 Відповісти
Альо журналисты, пишите правду. Не какими-то безымянными "террористами" был обстрелян Мариуполь. а российскими террористическими войсками РФ.
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24.01.2021 11:08 Відповісти
Спасибо, что поняли и в заголовке сразу исправили "террористов" на "террористов РФ"
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24.01.2021 11:17 Відповісти
Все правильно. Вже відомо з яких військових частин Росії і хто давав накази і їх виконував. Чому МО України,Генсрань прокуратура,Генштаб і "явка Офіса" з РНБО України замовчали цю подію. Ще два роки тому були визначення і оголошено хто і чим бомбардував Маріуполь. Два роки "дєржиоргани мавчать", як риби.
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24.01.2021 14:55 Відповісти
Обстрел деревушки Майнила 26 ноября 1939 года типа финскими фашистами...подохло несколько ккраснных армейцев...руки прочь от СССР! вопила Мавзолейная порнопаганда.. Сралина....разница в преступлениях всего 75 лет
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24.01.2021 11:09 Відповісти
Финские историки, провели расследование и выяснили любопытный факт.
26 ноября 1939 года из частей советской армии, расположенных на границе с Финляндией, не поступило ни одного сообщения о каких либо потерях личного состава...
Кацапы настолько рукожопые, что даже провокацию не смогли организовать.
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24.01.2021 11:17 Відповісти
И что с того?
Ватники Мариуполя, проголосовали за своих убийц!
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24.01.2021 11:11 Відповісти
Вата прекрасно знает в чьих руках их жизни и что власти Украины ничего не будут делать для защиты своих граждан и наказания виновных, поэтому и лебезит перед своими хозяевами.
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24.01.2021 11:24 Відповісти
І що ці обстріли багатьом любителям "гузьке міра" в Маріуполі мізки вправили???
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24.01.2021 11:11 Відповісти
Головне, щоб маріупільці пам'ятали, ХТО їх обсипав "Градами"! А-то є такі, що блузку на собі рвуть і хотять в Донецьк, до рузькебраттів. То може, нехай і киздують із міста і не баламутять людей? А заодно не вивідують, де що у нас розташовано і у якій кількості.
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24.01.2021 11:12 Відповісти
Шесть лет назад террористы РФ обстреляли из "Градов" Мариуполь: 30 человек погибли, 108 - получили ранения - Цензор.НЕТ 6632 чуваки я не Ватник,я крысятник Мавзолейный
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24.01.2021 11:14 Відповісти
Какие на террористы? Давно известны и номера кацапских частей и фамилии и звания кацапотварей.
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24.01.2021 11:14 Відповісти
Возможно после этого обстрела,ввели визовый режим с московией-нет,разорвали дип отношения-нет,прекратили торговлю-нет,каких вам блд ещё реформ не хватает?терпилы поплачте громче!
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24.01.2021 11:15 Відповісти
тупые обезьяны случайно сбили Боинг и случайно обстреляли Мариуполь ..Какой был мотив или цель ?Дури немеряно куда ее применить руские не знают ,на благое дело пустить это не ихнее ..Просто спросить у россиянина зачем они это делают то мы услышим про - скрепы ,дедываивали ,колбаса по 2-20 ...Они полностью отморожены
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24.01.2021 11:16 Відповісти
Нормальные знают что Боинг сбит по ошибке.
Планировали сбить пассажирский из Моксвы - его единственный пустили над Донбассом. И после начать полномасштабную воинскую операцию по оккупации Украины.
Пазл можно было сложить и по инфе из инета, и об этом официально рассказал Наливайченко - нач.СБУ.

Но ВСЕ прикидываются дураками - типа никто об этом не знает. Так же как прикидываются дураками о взрываемых домах со спящими людьми, о Смоленском самолёте и уничтоженном правительстве страны НАТО, о Беслане и многое многое...

Это мешает им сосать у путена.
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24.01.2021 11:32 Відповісти
ну че-то "полномасштабную воинскую операцию" все равно начали. и без повода. или артиллерийские обстрелы с территорий бывшей рф это не "полномасштабная воинская операция", а так, кот чихнул? так же и с "боингом" - хотели сбить - сбили. какой мотив - это уже нужно спрашивать у Х#йла.
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24.01.2021 12:15 Відповісти
"полномасштабную воинскую операцию" - неофициальная уже шла.
А планировали вести официальную...
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24.01.2021 12:22 Відповісти
неофициально - это начало оккупации Крыма. "официально" - когда Х#йло (через неделю?) подписал\запросил совфед или хз как там у оккупантов "ввести войска", или вы ждете когда он "официально" объявит войну, Зеленскому, Порошенку и т.п. типа, "иду на вы"? это же кацапы откуда у них такое? с Чечней, Грузией, "зеленым коридором" кстати - то же самое, с чего бы иначе?
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24.01.2021 14:44 Відповісти
По Крыму там отмазка про якобы "референдум".
А Донбасс - "их там нет".
Для гейРопейцев паРашка не ведёт боевых действий. Ну немного оказывает "гуманитарную помощь". А войска и авиация - "их там нет".
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24.01.2021 17:57 Відповісти
"референдум" был уже после оккупации. да и вообще, у преступников "отмазки" всегда есть. то там не так посмотрел, то не так оделась, то еще что-то, только их почему-то ловят, судят и садят, как правило, а не слушают отмазки. а те, кто слушает\помогает - называются соучастниками.
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24.01.2021 18:30 Відповісти
На Дамбассе орудуют жулики,мошенники и воры...Даже Письков прозрел усами... Путлера.Забавный вы народец РАБссиянцы...
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24.01.2021 11:18 Відповісти
Увы, некоторые Мариупольцы до сих пор верят, что то были хитрые снаряды с изменяемой траекторией, выпущенные "укроповцами" со стороны Украины(((
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24.01.2021 11:19 Відповісти
Таким особам,які не вірять у правду події, треба брати осиновий кол і показувати куди його забивати замість антени до мізків...
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24.01.2021 15:56 Відповісти
Але більш проукраїнським те місто не стало. Вати не поменшало.
Дивина...
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24.01.2021 11:24 Відповісти
Обстрел их ничему не научил!! 40% голосуют за Бойка и ЖопоБлок!!
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24.01.2021 11:26 Відповісти
Это люди или приехали из Раши или дети внуки приехавших из Раши на большие заводы Азовсталь, завод Ильича и немного в Азовское морское пароходство и порт. В семидесятые годы было большое количество присланных со всего совка работающих «химиков», которые после окончания срока оставались на этих же предприятия. Зарплаты хорошие, море, пляжи. Мало кто возвращался в свои родные **@ня в Рашку. В то время каждый четвёртый мужчина в Мариуполе сидел или привлекался. Была гремучая смесь. Дружинники ходили по вечерам в количестве 25 человек!!! И ещё трое милиционеров с оружием. А села вокруг Мариуполя практически все украинские и немного греческих. До Первой Мировой войны в Мариуполе была только одна русская Школа все остальные были украинские и немного греческие. Потом все репрессировали и поломали через колено. Все школы стали русские. Надо ситуацию исправлять. Мягко, но твёрдо.
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24.01.2021 11:53 Відповісти
Подивіться фільм "Маленькая Вера"! Дуже вірно все показано. Фільм знімався в Маріуполі.
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24.01.2021 13:17 Відповісти
Россия не страна россия -особый вид говна!
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24.01.2021 11:37 Відповісти
А в ответ так и не был нанесен прицельный удар авиацией или Точками .Безнаказанность порождает еще большую наглость и самоуверенность врага .И эта безнаказанность потом вылезла боком в Дебальцево и в ДАП .
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24.01.2021 11:38 Відповісти
В Мариуполе не всё так однозначно - но город реальное прибежище Ваты, проросийский имперцев ,обиженных на биндеру и просто обиженных

На выборах в городской совет Мариуполя «партия Шария» набрала более 6% и заняла третье место
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24.01.2021 11:41 Відповісти
"не всё так однозначно" - в головах ваты
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24.01.2021 11:46 Відповісти
ждем активистов из посольства рфии с акцией поддержки Украины. А то наши вчера были в поддержку лехи-бутерброда, надо ж теперь алаверды
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24.01.2021 11:45 Відповісти
Специальная рашистская мониторинговая миссия ОБСЕ установила, что обстрел микрорайона "Восточный" был осуществлен именно террористами так называемой "ДНР"
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24.01.2021 11:46 Відповісти
Та там хоч половину Маріка градами змести вони все одно любитимуть рускай нарот
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24.01.2021 11:48 Відповісти
"Одиннарод" и "нас поссорил госдеп и хитрые олигархи" - это постоянный ватнический ответ на любые факты и события.
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24.01.2021 11:59 Відповісти
Росіяни вбили російськомовних українців... Новина ні про що. Росіяни так кожен день роблять на Донбасі і в Криму.
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24.01.2021 11:53 Відповісти
Это не новость, это напоминание для тугих умом, но похоже не всем доходит с первого раза.
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24.01.2021 11:57 Відповісти
Но даже погибшие от обстрела никак не повлияли на преференции жителей Мариуполя: не просто за "бубочку" и ОПЗЖ голосуют массово, а даже за Шария, за партию Шария, у которой нет программы!

Тут подумала я, а сколько можно будет вате украинской обвинять во всех своих бедах Порошенко? А ответ пришел с youtube, после просмотра док. фильма о Южной Африке, в которой апартеид закончился в 1994 году (то есть 26 лет назад), независимым государством Южная Африка стала в 1961 году (то есть 59 лет назад), но во всех бедах африканцевпо прежнему виновата Британская империя (давно уже покойная).
Вот так: 59 лет прошло - а все Британская империя виноватая, даже в том, что из-за засухи в Кейптауне норма воды в одни руки была 30 литров в день, ведь это именно покойная Британская Империя с того света не давала африканцам опреснительный завод построить.

Итак:
Во всех бедах Крыма всегда будут виноваты украинцы.
Во всех бедах жителей ЛДНР всегда будет виноват Киев.
Во всех бедах ваты всегда будет виноват Порошенко, и по прошествии 100 лет...
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24.01.2021 12:09 Відповісти
Это типа Наполеон сжег Москву до тла в 1812 году,хвашыст и изверг...
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24.01.2021 12:13 Відповісти
Москву спалили москалі за наказом Фёдора Ростопчина. Французи намагались завадити підпалам та мародерству.
Шість років тому терористи РФ обстріляли з "Градів" Маріуполь: 30 осіб загинуло, 108 - зазнали поранень - Цензор.НЕТ 131
В.В. Верещагин "Поджигатели. Расстрел в Кремле"
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24.01.2021 14:02 Відповісти
Отжали бизнес у миллиардеров Дамбасса,а Калбасс-Арена Ахметова превращена в мусорник...,чисто рюсский мир...,
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24.01.2021 12:16 Відповісти
Терористи мають вже Гради? Цікава позиція української влади все ще збройні сили РФ навивають, терористами, сепаратистами, міфічними бойовиками.
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24.01.2021 12:17 Відповісти
Только за 2014 год из Донецка и Макеевки перегнали на РАБссию 50 000 автомашин донецкой братвы,козачки Ростова и области знают у кого отбирать
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24.01.2021 12:18 Відповісти
Уточнення. В Ргсії не має КОЗАКІВ. В Росії є тільки.....КІЗЯКИ. Визначення підтверджено дійсними козацькими старшинами Війська Запоріжського.
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24.01.2021 15:10 Відповісти
А впереди Иск Польши по самолету Качинского,за малазийский Боинг...,впереди РАБссию ждут много сюрпризов...,за Крым,Донбасс...все это впереди...
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24.01.2021 12:29 Відповісти
Малоросы любят тех, кто их унижает и убивает. Мазохизм и рабство - єто краеугольньій камень их мировоззрения. братушки с кацапами, позор на лице земли
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24.01.2021 12:58 Відповісти
24 января в Украине - День памяти погибших во время обстрела террористами микрорайона "Восточный" в Мариуполе. Источник: https://censor.net/ru/p3243676

Бажаю кацапам того що вони зробили на Донбасі у СТОКРАТНОМУ РОЗМІРІ
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24.01.2021 13:27 Відповісти
Шість років тому терористи РФ обстріляли з "Градів" Маріуполь: 30 осіб загинуло, 108 - зазнали поранень - Цензор.НЕТ 8017
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24.01.2021 13:32 Відповісти
Класний колаж!
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24.01.2021 14:59 Відповісти
Згоден, класний класний. хоч і не я робив.
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24.01.2021 15:45 Відповісти
Шість років тому терористи РФ обстріляли з "Градів" Маріуполь: 30 осіб загинуло, 108 - зазнали поранень - Цензор.НЕТ 1406
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24.01.2021 13:33 Відповісти
Ватный город! Вам на каждом рынке в нём расскажут, что те обстрелы были с другой стороны...
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24.01.2021 13:35 Відповісти
В Мареуполе вата до сих пор считае ,что их обстреляло ВСУ 🤫😠
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24.01.2021 13:36 Відповісти
Не всі,а лиш неконституційне громадянство. По нашому....Зрадливі Тварі!
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24.01.2021 15:01 Відповісти
І в Харкові від одного ватного чув таку муйню, а те що всі удари з Градів були з північно східного напрямку де були тоді (і зараз) війська Московії, то вата ігнорує. Коротше кажучи, що це не кончені люди сказати не можу, все на те схоже. Це наскільки треба ненавидити країну в якою живеш щоб прислуговувати кацапам.
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24.01.2021 15:51 Відповісти
Такие публикации надо делать под рубрикой -Никто не забыт, ничто не забыто! Возмездие придет!...
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24.01.2021 15:14 Відповісти
ПРОПОНУЮ ВВЕСТИ В КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ СТАТТЮ "НЕНАВИСТЬ ДО УКРАЇНИ", І ПОКАРАННЯ ЗА ЦІЄЮ СТАТЕЮ ВІД ПОЖИТТЄВОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ГРОМАДНЯСТВА І ДО ПОЖИТТЄВОГО ЯК ЗА ЦЕ КОРЕКТУВАННЯ ОБСТРІЛОМ ГРАДІВ МАРІУПОЛЯ.
До речі сепар який наводив Гради на Маріупіль вже вийшов з тюрми по закону курви - Савченко, відсидивши 4 роки
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24.01.2021 15:57 Відповісти
ПОКАЗОВО,ЩО нинішній президент і його команда не помянули події в Маріуполі цього дня 2015р
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24.01.2021 20:15 Відповісти
нету у нас президента .
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24.01.2021 20:46 Відповісти
я так до сих пор и не понял кто же всетаки на самом деле тогда обстрелял мариуполь
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24.01.2021 21:22 Відповісти
Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
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24.01.2021 22:42 Відповісти
 
 