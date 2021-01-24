Шість років тому терористи РФ обстріляли з "Градів" Маріуполь: 31 особа загинула, 117 - зазнали поранень. ФОТОрепортаж

24 січня в Україні - День пам'яті загиблих під час обстрілу терористами мікрорайону "Східний" у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У цей день 2015 року терористи завдали удару з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" і "Ураган" по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон "Східний") і прилеглому до нього селищу Виноградне Волноваського району. Внаслідок цього злочину загинула 31 особа, із них 2 дітей, 117 - зазнали поранень, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 навчальних закладів, об'єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат "Азовсталь".









Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила, що обстріл мікрорайону "Східний" було здійснено саме терористами так званої "ДНР". Служба безпеки України навела докази, що обстріл житлових кварталів Маріуполя здійснювався з артилерії РФ і за наказом офіцерів російської армії.

Увечері 24 січня Україна попросила терміново зібрати Радбез ООН для ухвалення рішень і заяв щодо ситуації на Донбасі. Однак російська сторона заблокувала цю заяву.

У зв'язку з трагедією в Маріуполі, Указом президента в Україні 25 січня 2015 року було оголошено днем ​​жалоби. У червні 2015 року в Маріуполі встановили пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".

Читайте також: "І з військової, і з економічної точок зору краще брати не Маріуполь, а відразу Бердянськ", - ватажок "ДНР" Захарченко