Шість років тому терористи РФ обстріляли з "Градів" Маріуполь: 31 особа загинула, 117 - зазнали поранень. ФОТОрепортаж
24 січня в Україні - День пам'яті загиблих під час обстрілу терористами мікрорайону "Східний" у Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У цей день 2015 року терористи завдали удару з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" і "Ураган" по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон "Східний") і прилеглому до нього селищу Виноградне Волноваського району. Внаслідок цього злочину загинула 31 особа, із них 2 дітей, 117 - зазнали поранень, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 навчальних закладів, об'єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат "Азовсталь".
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила, що обстріл мікрорайону "Східний" було здійснено саме терористами так званої "ДНР". Служба безпеки України навела докази, що обстріл житлових кварталів Маріуполя здійснювався з артилерії РФ і за наказом офіцерів російської армії.
Увечері 24 січня Україна попросила терміново зібрати Радбез ООН для ухвалення рішень і заяв щодо ситуації на Донбасі. Однак російська сторона заблокувала цю заяву.
У зв'язку з трагедією в Маріуполі, Указом президента в Україні 25 січня 2015 року було оголошено днем жалоби. У червні 2015 року в Маріуполі встановили пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".
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ТИО № 57 - Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь - "за" Зеленского - 90,78 %
ТИО № 58 - Приморский, Центральный районы города Мариуполь - "за" Зеленского - 89,70 %
и т.д
26 ноября 1939 года из частей советской армии, расположенных на границе с Финляндией, не поступило ни одного сообщения о каких либо потерях личного состава...
Кацапы настолько рукожопые, что даже провокацию не смогли организовать.
Ватники Мариуполя, проголосовали за своих убийц!
Планировали сбить пассажирский из Моксвы - его единственный пустили над Донбассом. И после начать полномасштабную воинскую операцию по оккупации Украины.
Пазл можно было сложить и по инфе из инета, и об этом официально рассказал Наливайченко - нач.СБУ.
Но ВСЕ прикидываются дураками - типа никто об этом не знает. Так же как прикидываются дураками о взрываемых домах со спящими людьми, о Смоленском самолёте и уничтоженном правительстве страны НАТО, о Беслане и многое многое...
Это мешает им сосать у путена.
А планировали вести официальную...
А Донбасс - "их там нет".
Для гейРопейцев паРашка не ведёт боевых действий. Ну немного оказывает "гуманитарную помощь". А войска и авиация - "их там нет".
Дивина...
На выборах в городской совет Мариуполя «партия Шария» набрала более 6% и заняла третье место
Тут подумала я, а сколько можно будет вате украинской обвинять во всех своих бедах Порошенко? А ответ пришел с youtube, после просмотра док. фильма о Южной Африке, в которой апартеид закончился в 1994 году (то есть 26 лет назад), независимым государством Южная Африка стала в 1961 году (то есть 59 лет назад), но во всех бедах африканцевпо прежнему виновата Британская империя (давно уже покойная).
Вот так: 59 лет прошло - а все Британская империя виноватая, даже в том, что из-за засухи в Кейптауне норма воды в одни руки была 30 литров в день, ведь это именно покойная Британская Империя с того света не давала африканцам опреснительный завод построить.
Итак:
Во всех бедах Крыма всегда будут виноваты украинцы.
Во всех бедах жителей ЛДНР всегда будет виноват Киев.
Во всех бедах ваты всегда будет виноват Порошенко, и по прошествии 100 лет...
В.В. Верещагин "Поджигатели. Расстрел в Кремле"
Бажаю кацапам того що вони зробили на Донбасі у СТОКРАТНОМУ РОЗМІРІ
До речі сепар який наводив Гради на Маріупіль вже вийшов з тюрми по закону курви - Савченко, відсидивши 4 роки
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!