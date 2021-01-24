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Били і принижували: поліція розшукала на Кіровоградщині викраденого харків'янина і затримала його наглядачів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці знайшли 26-річного харків'янина в підвалі у Кіровоградській області та затримали двох чоловіків, які вартували його.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Чоловіка знайшли 23 січня живим. Потерпілий був зв'язаний мотузками, його постійно били і принижували. Жодних вимог до викраденого зловмисники не висували.

"Слідчим чоловік повідомив, що вдень 21 січня він приїхав до відділення пошти, щоб відправити посилку. Несподівано до нього підійшли троє невідомих, один з яких почав руками душити потерпілого. Застосовуючи силу, викрадачі змусили його сісти в автомобіль Mercedes-Benz чорного кольору, натягнули на очі шапку, а руки зв'язали", - повідомляють правоохоронці.

Били і принижували: поліція розшукала на Кіровоградщині викраденого харківянина і затримала його наглядачів 01

Били і принижували: поліція розшукала на Кіровоградщині викраденого харківянина і затримала його наглядачів 02
Били і принижували: поліція розшукала на Кіровоградщині викраденого харківянина і затримала його наглядачів 03
Били і принижували: поліція розшукала на Кіровоградщині викраденого харківянина і затримала його наглядачів 04

Уже в Кіровоградській області чоловіка пересадили в інший автомобіль, в якому і привезли до будинку, де утримували.

Зі свідчень родичів харків'янина, він тимчасово був без роботи, родина не мала кредитних і боргових зобов'язань. Друзі підтвердили, що чоловікові ніхто не погрожував.

Слідство триває.

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Автор: 

викрадення (819) Харків (5600) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+7
Мабуть бандюки перепутали з кимось. За таке треба садити років на десять. Де гарантія, що його потім ці покидьки не вбили?
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24.01.2021 11:49
+5
Державна мова (у поліції також) не зафіксована.
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24.01.2021 12:07
+4
Черные трансплантологи,потом на исраиль в диппочте отправят.
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24.01.2021 12:01
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Мабуть бандюки перепутали з кимось. За таке треба садити років на десять. Де гарантія, що його потім ці покидьки не вбили?
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24.01.2021 11:49 Відповісти
Ясно же написано ,имел кредитные обязательства ,кому светить не стали. Всегда все дело в деньгах.
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24.01.2021 16:49 Відповісти
Дублювання під шмурдяком робили.
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24.01.2021 12:04 Відповісти
Це дублювання точно розраховане на дітей?

===
А якщо дочка спитає тебе що таке пєстік і тичинка, то ти зовсім свідомість втратиш ???
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24.01.2021 16:13 Відповісти
может продать хотели?
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24.01.2021 11:56 Відповісти
Черные трансплантологи,потом на исраиль в диппочте отправят.
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24.01.2021 12:01 Відповісти
Судя по видео-из этнической группировки похитили,армянина-азера. Возможно как заложника - борьба за ларьки в Харькове.
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24.01.2021 12:06 Відповісти
Короста ,в Харькове ,кроме рынков ,ларьков нет ,не то что за паребриком.
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24.01.2021 16:50 Відповісти
Державна мова (у поліції також) не зафіксована.
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24.01.2021 12:07 Відповісти
что-то мне подсказывает,что спасённый по-украински не очень понимает..
по встрече видно,что не русский он,и не украинец..
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24.01.2021 13:32 Відповісти
да и фейс у него не славянский - 100%
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24.01.2021 13:33 Відповісти
Просто так похитили? С Харькова в Кировоград повезли? А там пересаживали с машины в другую машину просто так? История для толпо**пов.
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24.01.2021 12:42 Відповісти
счас модно стало снимать унижения на камеру и за бабки транслировать все это в интернет извращенцам. Думаю, это из этой оперы....
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24.01.2021 12:47 Відповісти
Просто так не похищают.
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24.01.2021 13:22 Відповісти
Это у них учения наверное были.
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24.01.2021 14:23 Відповісти
Бреше як троцький,хто буде підставляти шию під статью , просто так.
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24.01.2021 16:01 Відповісти
Для бандитів і хапуг потрібно орендувати кусок землі на Шпіцбергені ...
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24.01.2021 18:34 Відповісти
Какой то чес он не знал за что похители. Может его так женить хотели а что они же баб воруют чтобы жениться
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24.01.2021 20:57 Відповісти
 
 