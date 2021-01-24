Били і принижували: поліція розшукала на Кіровоградщині викраденого харків'янина і затримала його наглядачів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці знайшли 26-річного харків'янина в підвалі у Кіровоградській області та затримали двох чоловіків, які вартували його.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Чоловіка знайшли 23 січня живим. Потерпілий був зв'язаний мотузками, його постійно били і принижували. Жодних вимог до викраденого зловмисники не висували.

"Слідчим чоловік повідомив, що вдень 21 січня він приїхав до відділення пошти, щоб відправити посилку. Несподівано до нього підійшли троє невідомих, один з яких почав руками душити потерпілого. Застосовуючи силу, викрадачі змусили його сісти в автомобіль Mercedes-Benz чорного кольору, натягнули на очі шапку, а руки зв'язали", - повідомляють правоохоронці.







Уже в Кіровоградській області чоловіка пересадили в інший автомобіль, в якому і привезли до будинку, де утримували.

Зі свідчень родичів харків'янина, він тимчасово був без роботи, родина не мала кредитних і боргових зобов'язань. Друзі підтвердили, що чоловікові ніхто не погрожував.

Слідство триває.

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