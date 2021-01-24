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База відпочинку горіла вночі на Одещині: знищено третину будівель. ФОТОрепортаж

В Одеській області бійці ДСНС ліквідували пожежу на базі відпочинку "Южная", яка вже 10 років не функціонує.

Про це в фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

23 січня о 21:39 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання на території недіючої бази відпочинку "Южная", за адресою: Лиманський район, с. Сичавка.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили займання семи дерев'яних будинків на території бази відпочинку, що не працює близько 10 років. О 23:35 пожежу локалізували та о 00:08 ліквідували.

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Внаслідок пожежі знищено 7 і пошкоджено 2 будиночки, не допущено поширення вогню на 13 (всього на території 22 будиночки).

Зазначається, що своєчасне гасіння пожежі ускладнювали пориви вітру, велика відстань до найближчого джерела води і відсутність шляхів під'їзду. Причина пожежі та збитки встановлюються. Загиблих і постраждалих немає.

База відпочинку горіла вночі на Одещині: знищено третину будівель 01
База відпочинку горіла вночі на Одещині: знищено третину будівель 02
База відпочинку горіла вночі на Одещині: знищено третину будівель 03
База відпочинку горіла вночі на Одещині: знищено третину будівель 04

База відпочинку горіла вночі на Одещині: знищено третину будівель 05

Автор: 

Одеська область (3210) пожежа (4325) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+7
Зачистка территории, перед грядущей стройкой или рейдерским захватом земельки
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24.01.2021 13:23
+4
принуждают к продаже землицы....
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24.01.2021 12:27
+3
Щось забагато останнім часом "випадкових" пожеж стало траплятись! Можливо, замало КПВВ вілчинили? А може кваліфікація вузькопрофільних спеціалістів "зашкалює"?
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24.01.2021 12:34
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принуждают к продаже землицы....
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24.01.2021 12:27 Відповісти
Усі ознаки типового рейдерства.
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24.01.2021 12:30 Відповісти
може бомжи зимовали?
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24.01.2021 12:31 Відповісти
Сколько ещё нужно сгореть базам, гостиницам, домам престарелых и главное людей что бы начали что то делать а не пиарится???! Сдаётся мне пока Банковая и ВР не сгорит, дела не будет...
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24.01.2021 12:32 Відповісти
Щось забагато останнім часом "випадкових" пожеж стало траплятись! Можливо, замало КПВВ вілчинили? А може кваліфікація вузькопрофільних спеціалістів "зашкалює"?
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24.01.2021 12:34 Відповісти
Гепський дерибан ще довго там буде процвітати...
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24.01.2021 12:45 Відповісти
Что та на Одессчине постоянно какие то пожары и другие беды, туда случайно Зеленский не приезжал.
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24.01.2021 12:54 Відповісти
Может подожгли?
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24.01.2021 13:07 Відповісти
Зачистка территории, перед грядущей стройкой или рейдерским захватом земельки
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24.01.2021 13:23 Відповісти
просто нужно подождать что бы увидеть кто начнет стройку.
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24.01.2021 13:42 Відповісти
Одеська і харківська обісьцяна вата змагаються в кого більше згорить.
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24.01.2021 13:57 Відповісти
Одесса скоро выгорит дотла...
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24.01.2021 14:06 Відповісти
Таки да, бо Одесса

горячий город ! 😟
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24.01.2021 15:11 Відповісти
похоже местная теплосеть Одесчины халтурит с подачей тепла и вот результат- народ весь месяц греется как может ?? )))
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24.01.2021 15:49 Відповісти
 
 