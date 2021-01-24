База відпочинку горіла вночі на Одещині: знищено третину будівель. ФОТОрепортаж

В Одеській області бійці ДСНС ліквідували пожежу на базі відпочинку "Южная", яка вже 10 років не функціонує.

Про це в фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

23 січня о 21:39 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання на території недіючої бази відпочинку "Южная", за адресою: Лиманський район, с. Сичавка.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили займання семи дерев'яних будинків на території бази відпочинку, що не працює близько 10 років. О 23:35 пожежу локалізували та о 00:08 ліквідували.

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Внаслідок пожежі знищено 7 і пошкоджено 2 будиночки, не допущено поширення вогню на 13 (всього на території 22 будиночки).

Зазначається, що своєчасне гасіння пожежі ускладнювали пориви вітру, велика відстань до найближчого джерела води і відсутність шляхів під'їзду. Причина пожежі та збитки встановлюються. Загиблих і постраждалих немає.







