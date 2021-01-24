"Чуєш, прибери камеру, нах#й цей цирк", - Infinity протаранив 6 машин на світлофорі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масштабна аварія за участю семи автомобілів трапилася в Києві на площі Перемоги.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Так, водій автомобіля Infinity протаранив три пари автомобілів в черзі перед світлофором.

За словами кореспондента, на місце прибула група підтримки винуватця, яка намагалася перешкоджати зйомці і влаштувала бійку.

"Цікава реакція поліції та шести водіїв чоловіків із розбитих автомобілів: ніхто навіть не подумав втрутитися, зате водії потім із цікавістю запитували, де буде репортаж і чим я зможу допомогти", - додав автор матеріалу.

















