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"Чуєш, прибери камеру, нах#й цей цирк", - Infinity протаранив 6 машин на світлофорі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Масштабна аварія за участю семи автомобілів трапилася в Києві на площі Перемоги.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Так, водій автомобіля Infinity протаранив три пари автомобілів в черзі перед світлофором.
За словами кореспондента, на місце прибула група підтримки винуватця, яка намагалася перешкоджати зйомці і влаштувала бійку.
"Цікава реакція поліції та шести водіїв чоловіків із розбитих автомобілів: ніхто навіть не подумав втрутитися, зате водії потім із цікавістю запитували, де буде репортаж і чим я зможу допомогти", - додав автор матеріалу.
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.01.2021 13:24
+22 Tat Prut
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+21 Макс Полиграф
показати весь коментар24.01.2021 12:57
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Але я не про це, я про те, що інфініті бита - це 100% не мажори, та й вигляд у тіпочків, як у гопоти, а не як у мажорів!
Реєстрація тз привезеного з-за кордону по посвідченню митниці
Машина 2017 року, в Україні зареєстрована в 2019...
По номерам ж інфа у відкритому доступі!
у меня товарищ покупал "додж" в Германии, новый. тут растаможил и оформил.
Теперь будет повод отремонтировать еще шесть автомобилей!
Этот Q50, если его брали на Copart, обошелся "под ключ" тысяч в 18 максимум.
У меня знакомый повесился спустя СЕМЬ лет, после того как за рулем уснул, и пассажирку-девушку любимую убил... (((
семён отвлекшись на мобилу
и бьёт в зад ниссан а тот илью
мать говорит илья печально
твою
Автомобіль: Білий INFINITI Q50 (бензин), 2017 року випуску.
Номер: АА1001КМ
Операція: реєстрація тз привезеного з-за кордону по посвідченню митниці
Дата: 23.08.2019
Орган: ТСЦ 8046
Тип: ЛЕГКОВИЙ
Кузов: СЕДАН-B
Призначення: ЗАГАЛЬНИЙ
Власна вага: 1817
Загальна вага: 2170
Об'єм двигуна: 1991