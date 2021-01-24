Життя міста розділилося на "до" і "після", - пам’ять жертв терористичного обстрілу мікрорайону "Східний" вшанували в Маріуполі. ФОТОрепортаж
Сьогодні в Маріуполі шанують пам'ять загиблих під час обстрілу мікрорайону "Східний" 24 січня 2015 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міськради.
Біля пам'ятного знака "Загиблим у неоголошеній війні" відбулася панахида. З раннього ранку до його підніжжя маріупольці приносять квіти і лампадки. О 9:15 - час, коли стався обстріл, - в пам'ять про загиблих пролунали електросирени.
"31 смерть, 117 поранених і зруйнована інфраструктура - наслідки тих страшних 30 секунд. Життя міста розділилося на "до" і "після". Цей біль неможливо передати словами. Але цей день назавжди об'єднав кожного маріупольця. Ми усвідомили - найцінніше і найкрихкіше, що у нас є - людське життя. Сьогодні важливо не забувати цю трагедію. Кожен із нас повинен робити все, щоб вона ніколи не повторилася", - зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
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А деякі і пройдоху Арсения с Гиви героями вважають... А Шария- рупром народа Донбасса...
Але ... Щось людей малувато на панахиді ...
На самом деле стреляло }{уйло, парашная нечисть и их шестёрки.
Сейчас уже не так, попустило.
Проте, на жаль дуже багато маріупольців не вірять в те, що обстріл вели саме російські військові. Сестра двоюрідна одержала паспорт "днр" і російський (український не забрали!!!) і сказала, що скоро (коли не поточнила )вони будуть мешканцями Ростовської області.
Когда в армию с Мариуполя забирают, то на фронт только добровольно посылают и то не сразу. А так куда- нибудь в другую область Украины. А иначе могут быть проблемы.