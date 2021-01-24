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Життя міста розділилося на "до" і "після", - пам’ять жертв терористичного обстрілу мікрорайону "Східний" вшанували в Маріуполі. ФОТОрепортаж

Життя міста розділилося на

Сьогодні в Маріуполі шанують пам'ять загиблих під час обстрілу мікрорайону "Східний" 24 січня 2015 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міськради.

Біля пам'ятного знака "Загиблим у неоголошеній війні" відбулася панахида. З раннього ранку до його підніжжя маріупольці приносять квіти і лампадки. О 9:15 - час, коли стався обстріл, - в пам'ять про загиблих пролунали електросирени.

"31 смерть, 117 поранених і зруйнована інфраструктура - наслідки тих страшних 30 секунд. Життя міста розділилося на "до" і "після". Цей біль неможливо передати словами. Але цей день назавжди об'єднав кожного маріупольця. Ми усвідомили - найцінніше і найкрихкіше, що у нас є - людське життя. Сьогодні важливо не забувати цю трагедію. Кожен із нас повинен робити все, щоб вона ніколи не повторилася", - зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

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Життя міста розділилося на до і після, - пам’ять жертв терористичного обстрілу мікрорайону Східний вшанували в Маріуполі 01
Життя міста розділилося на до і після, - пам’ять жертв терористичного обстрілу мікрорайону Східний вшанували в Маріуполі 02
Життя міста розділилося на до і після, - пам’ять жертв терористичного обстрілу мікрорайону Східний вшанували в Маріуполі 03
Життя міста розділилося на до і після, - пам’ять жертв терористичного обстрілу мікрорайону Східний вшанували в Маріуполі 04
Життя міста розділилося на до і після, - пам’ять жертв терористичного обстрілу мікрорайону Східний вшанували в Маріуполі 05
Життя міста розділилося на до і після, - пам’ять жертв терористичного обстрілу мікрорайону Східний вшанували в Маріуполі 06
Життя міста розділилося на до і після, - пам’ять жертв терористичного обстрілу мікрорайону Східний вшанували в Маріуполі 07
Життя міста розділилося на до і після, - пам’ять жертв терористичного обстрілу мікрорайону Східний вшанували в Маріуполі 08

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Автор: 

Маріуполь (3230) обстріл (28472) теракт (1016)


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Топ коментарі
+26
Життя міста розділилося на "до" і "після", - жертв терористичного обстрілу мікрорайону "Східний" вшанували в Маріуполі - Цензор.НЕТ 7165

Життя міста розділилося на "до" і "після", - жертв терористичного обстрілу мікрорайону "Східний" вшанували в Маріуполі - Цензор.НЕТ 942
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24.01.2021 16:16
+16
Ага....а по результатах виборів і не скажеш.
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24.01.2021 16:18
+13
Есть родственники в Мариуполе. Абсолютно уверены, что обстрел совершили ВСУ (знакомые видели как из Украинских стволов ракеты вылетали, и бабка слышала от знакомых, что их знакомые лично знают от друзей, что именно Украинские военные обстреляли). Как жить в одной стране с этими "знатоками"???
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24.01.2021 16:56
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ты дебил ? в этой теме за футбол?!
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24.01.2021 16:12 Відповісти
Удалил.
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24.01.2021 16:13 Відповісти
сп,извини если что
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24.01.2021 16:19 Відповісти
Життя міста розділилося на "до" і "після", - жертв терористичного обстрілу мікрорайону "Східний" вшанували в Маріуполі - Цензор.НЕТ 7165

Життя міста розділилося на "до" і "після", - жертв терористичного обстрілу мікрорайону "Східний" вшанували в Маріуполі - Цензор.НЕТ 942
показати весь коментар
24.01.2021 16:16 Відповісти
Ага....а по результатах виборів і не скажеш.
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24.01.2021 16:18 Відповісти
Один мій ватний знайомий років три тому їздив до Маріуполя до таких же ватних родичів. Каже вони його питали: «Когда же вы нас заберете в ДНР».
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24.01.2021 16:27 Відповісти
готові здохнути, але в рашку потрапити
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24.01.2021 16:32 Відповісти
а это разьве не одно и то же??хотя вы и правы!! лучше уж умереть чем в рашку потрапити!!
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24.01.2021 19:56 Відповісти
А мої знайомі з Маріуполя, на жаль,вважають по сей день, що той теракт на ринку влаштували саме наші військові.
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24.01.2021 17:46 Відповісти
А мої знайомі з Маріуполя, на жаль,вважають по сей день, що той теракт на ринку влаштували саме наші військові.

А деякі і пройдоху Арсения с Гиви героями вважають... А Шария- рупром народа Донбасса...
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24.01.2021 17:53 Відповісти
Гірка правда...
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24.01.2021 17:54 Відповісти
R.I.P.
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24.01.2021 16:18 Відповісти
Вони навіть не уявляють як їм пощастило, ні біженців, ні неповаги, як до третєсортної ДиРи, як мати змогу їздити вільно по світу, а не бігати з автоматом під прицілами офіцерів РФ. Отже волю потрібно цінити і берегти як діамант від бандитських брудних рук окупантів. .
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24.01.2021 16:24 Відповісти
ОПЗЖ говорят что они не причём, потому их и ....
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24.01.2021 16:25 Відповісти
Горе родичам жертв. І всім нам.
Але ... Щось людей малувато на панахиді ...
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24.01.2021 16:56 Відповісти
Карантин. Панихиду не объявляли. Люди сами пришли.
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24.01.2021 17:16 Відповісти
Ми повинні внести в Українську мову поправки,оскільки час іде,а деякі зміни в ознаках не міняються,а наша Академія "НАН" плюнула на повернення історичних праведних назв і символів. А саме: 1. Руські ...це мешканці України,Білорусі,частково Польщі та білохорвати і русини. Мешканці інших територій відповідно історичних назв: Чехія -чешські,Словакія- словацькі,Словенія- словаки, Московія- московити і т.д.,Татарія- татари. 2. Козаки можуть бути лише УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ,а все інше..!.КІЗЯКИ або Кізяцтво. 3. Москва - Моква ( від мокшансько- ерзацької історичної назви, досл. Даля). 4. Міста Пермь, Тверь, Рязань, Тула - не можуть вважатись "руськими", оскільки назви їх навіть не словянського походження,як і Моква. 5. Московія не має жодних ознак вважатись " Росією", оскільки не має історичної привязки до Русі,бо р. Рось тече під Київом,а Моква не є частиною Русі і ніколи не була,на відміну від ВеликоНовнородської республіки.6. Україна підтримує світопопядок і не має намірів змінювати кордони,але має право називати територіі і землі відповідно істгричних реалій і ознак.7. Царственна ознака " Шапка Мономаха" є ДАРУНКОМ хана Узбека обраним Караван Сараєм княжих на Московське княжицтво. Поравда повинна бути вичерпною головною ознакою ІСТОРІЇ.
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24.01.2021 16:56 Відповісти
Есть родственники в Мариуполе. Абсолютно уверены, что обстрел совершили ВСУ (знакомые видели как из Украинских стволов ракеты вылетали, и бабка слышала от знакомых, что их знакомые лично знают от друзей, что именно Украинские военные обстреляли). Как жить в одной стране с этими "знатоками"???
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24.01.2021 16:56 Відповісти
Телевизор российский отключить. Да и некоторые украинские каналы тоже.
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24.01.2021 17:17 Відповісти
На памятнике написано "обстрел террористами". У зебилов это "та сторона".
На самом деле стреляло }{уйло, парашная нечисть и их шестёрки.
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24.01.2021 17:01 Відповісти
А опросите всю вату мариуполя - скажут, что виноваты ВСУ в этом обстреле.
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24.01.2021 17:03 Відповісти
К счастью в Мариуполе живет не только вата. Молодежь, которая настоящую историю изучают, она вся проукраинская. Вата,это в основном пенсионерки, которые приехали из РФ ещё в советские времена и от украинского языка в школе их освободили. Вот и приходится им российские каналы на русском языке смотреть через спутник. А украинские каналы они просто напросто не могут смотреть из- за украинского языка. А у молодежи таких проблем нет.
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24.01.2021 17:23 Відповісти
Та ладна. В ватных семействах и выводки ватные.
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24.01.2021 17:42 Відповісти
Вибори, на жаль, показують протилежне.
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24.01.2021 17:53 Відповісти
На выборах больше всего за блок Бойченко голосовали. Это как бы нейтральная партия, типа крепкие хозяйственники.
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24.01.2021 19:21 Відповісти
Рыги припудренные.
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26.01.2021 17:18 Відповісти
Подтверждаю. Причем общался с ватой,живущей именно в микрорайоне,который попал под обстрел. Полная уверенность что стреляли ВСУ. Невменяемая вата.
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24.01.2021 18:00 Відповісти
R.I.P.
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24.01.2021 17:06 Відповісти
Как хитро написали.Нельзя было написать российскими или на крайняк пророссийскими террористами ?
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24.01.2021 17:19 Відповісти
Или "тасторона".
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26.01.2021 17:17 Відповісти
У многих мариупольцев есть родственники и знакомые " на той стороне". На этой тоже много. И линия фронта по- живому прошла часто разбивая семьи, одноклассников, одногруппников, которые могли остаться по разные стороны от фронта. Многие просто не хотят знать, что их убивали их же люди из РФ и из Донецка. Такая защитная штора: это не они.
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24.01.2021 17:33 Відповісти
Эта штора, лишней х̶р̶о̶м̶о̶с̶о̶м̶о̶й̶ скрепой называется.
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24.01.2021 17:44 Відповісти
Ты бы смог убить своего соседа, с которым ты 20 лет рядом жил, и возможно водку пил? Вот представь своего конкретного соседа. Или того, с кем ты на рыбалку ходил. Ты бы смог его сдать в полицию? Если бы узнал, что он днровец? Только честно.
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24.01.2021 18:49 Відповісти
смог
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24.01.2021 18:55 Відповісти
Между прочим в 2015 это был один из частых вопросов: а ты смог бы меня сдать если бы...? На что у меня есть ответ: а ты меня, если бы ваши в город ворвались? Вот так постоим, посмотрим друг на друга и разойдемся молча. И что интересно- не угадаешь кто за кого. Про кого думаешь" ну точно вата" - ан нет, за Украину. И наоборот. Тогда даже лишний раз боялись люди с родственниками общаться : а вдруг окажутся по другую сторону.
Сейчас уже не так, попустило.
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24.01.2021 19:02 Відповісти
Вот такая терпимость к вате и привела к войне. Это ее последствия. Хочешь жить на россии--пи**уй и живи.
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25.01.2021 00:15 Відповісти
Хорошо сидеть в Мальте и вещать оттуда о нетерпимости. Сбежал от войны? Сбежал от родственников и знакомых? Теперь твои знакомые - мальтийцы? Да уж, там ваты нет.
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25.01.2021 07:59 Відповісти
Убивать, не моё. Сдать, всегда пожалуйста. Не важно, сколько и с кем выпито, важно, что мразь должна нести наказание. Был у меня один друг-дебил, мокшанских кровей, верещал, тут будет россия. Сейчас ссыт в глаза смотреть. Но в кругу ваты-герой.
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26.01.2021 17:14 Відповісти
Да похер на этих даунов. По их теории загоаоров, остановку Боссе тоже ВСУ обстреляли.
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24.01.2021 20:19 Відповісти
Вічна пам"ять загиблим!
Проте, на жаль дуже багато маріупольців не вірять в те, що обстріл вели саме російські військові. Сестра двоюрідна одержала паспорт "днр" і російський (український не забрали!!!) і сказала, що скоро (коли не поточнила )вони будуть мешканцями Ростовської області.
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24.01.2021 17:52 Відповісти
Да не выдумывайте. Нет никакого,,до,,и ,,после,,. Как было население ватоголовое,так и осталось.
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24.01.2021 17:56 Відповісти
Для многих мариупольцев это гражданская война. В смысле, что когда построили заводы, то многие из РФ приехали молодые на работу, или вообще детьми. Многие всю жизнь здесь прожили, на пенсию вышли. Но с РФ, русскоязычные и родственные связи там. А паспорт и пенсия - украинские. Здесь дом, дети, внуки, работа, вся жизнь .Там молодость, друзья детства, иногда учеба, первая любовь.
Когда в армию с Мариуполя забирают, то на фронт только добровольно посылают и то не сразу. А так куда- нибудь в другую область Украины. А иначе могут быть проблемы.
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24.01.2021 18:34 Відповісти
На жаль.
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24.01.2021 18:36 Відповісти
Но и волонтеры с Марика стали весной 15го приезжать...
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24.01.2021 21:43 Відповісти
 
 