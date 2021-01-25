Завдяки опадам вода з'явилася у двох із чотирьох річок під окупованим Севастополем. ФОТОрепортаж

У деяких річках, що протікають у Байдарській долині під Севастополем, з'явилася вода.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Після минулих після Нового року дощів і рясних снігопадів у Кримських горах, з'явився стік річки Узунджа, яка проходить через село Родниківське. Зараз Узунджа має бурхливий потік. На початку осені ця річка майже пересохла.

Також читайте: Джемілєв вважає, що через нестачу води в Криму Росія завдасть шкоди екології: "зіпсують весь півострів"

Також невеликий стік з'явився на річці Арманка, що впадає в Чорноріченське водосховище між селами Підгірне і Павлівка.

Водночас річка Боса біля села Родниківське і річка Бага біля села Новобобрівське залишаються повністю сухими.





Раніше в кримському Гідрометцентрі повідомили, що в грудні 2020 року приплив води в Партизанське і Чорноріченське водосховища повністю був відсутній.

Також читайте: Окупанти заявили, що вибрали земельну ділянку в Ялті для будівництва опріснювальної установки

Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водоймищ почалися обмеження в подачі води.

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води. Із 23 вересня обмеження запровадили в Алушті, Партеніті та Малому Маяку.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Читайте також: Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму. ФОТО