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Новини Фото Окуповані території
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Завдяки опадам вода з'явилася у двох із чотирьох річок під окупованим Севастополем. ФОТОрепортаж

У деяких річках, що протікають у Байдарській долині під Севастополем, з'явилася вода.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Після минулих після Нового року дощів і рясних снігопадів у Кримських горах, з'явився стік річки Узунджа, яка проходить через село Родниківське. Зараз Узунджа має бурхливий потік. На початку осені ця річка майже пересохла.

Завдяки опадам вода зявилася у двох із чотирьох річок під окупованим Севастополем 01

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Також невеликий стік з'явився на річці Арманка, що впадає в Чорноріченське водосховище між селами Підгірне і Павлівка.

Завдяки опадам вода зявилася у двох із чотирьох річок під окупованим Севастополем 02

Водночас річка Боса біля села Родниківське і річка Бага біля села Новобобрівське залишаються повністю сухими.

Завдяки опадам вода зявилася у двох із чотирьох річок під окупованим Севастополем 03
Завдяки опадам вода зявилася у двох із чотирьох річок під окупованим Севастополем 04

Раніше в кримському Гідрометцентрі повідомили, що в грудні 2020 року приплив води в Партизанське і Чорноріченське водосховища повністю був відсутній.

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Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водоймищ почалися обмеження в подачі води.

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води. Із 23 вересня обмеження запровадили в Алушті, Партеніті та Малому Маяку.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

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Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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Автор: 

Крим (14147) Севастополь (554) водопостачання (833) вода (1178)


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Топ коментарі
+51
Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 4760
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25.01.2021 00:53
+28
Как раз хватит катышки с жопы размочить
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25.01.2021 00:49
+19
Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 7364
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25.01.2021 01:03
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Правила форума Рада форумчан
ничего страшного...наоборот,заострится внимание к недостатку воды...Ведь принёсшая воду аномалия-редкость,а не система и на неё нельзя стабильно полагаться...А варианта решения проблемы водоснабжения Крыма Москва так и не нашла..Вопрос бунтов только оттянулся на чуток
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25.01.2021 00:45 Відповісти
"Бунты?" Ты точно о россии говоришь? Там же эти, как их ... камни с неба. Какие, нах, бунты ...
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25.01.2021 12:39 Відповісти
Горе то какое!
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25.01.2021 00:45 Відповісти
ты так не расстраивайся, это временно

"пройдет зима,
настанет лето,
х....,
мы скажем Путину за ЭТО !"
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25.01.2021 00:51 Відповісти
У нас такие "реки" (а иногда и побольше), появляются после хороших осадков, на некоторых проблемных улицах, большинства городов... но обычно пропадают в течении суток
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25.01.2021 09:51 Відповісти
В тазики и баклажки пускай запасаются, пока фартит, но боюсь туристов такая перспектива в этом году не устроит
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25.01.2021 00:46 Відповісти
перекрыть все... пробурить и перекрыть... ВСЕ.
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25.01.2021 00:47 Відповісти
Как раз хватит катышки с жопы размочить
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25.01.2021 00:49 Відповісти
😁
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25.01.2021 02:15 Відповісти
Навряд ли. Там уже как камни из неба.
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26.01.2021 06:30 Відповісти
Такая погода, что к весне водохранилища могут будут полными.
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25.01.2021 00:51 Відповісти
Не будут. Пусть натечёт немного.
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25.01.2021 01:16 Відповісти
Говна?
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25.01.2021 08:13 Відповісти
Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 4760
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25.01.2021 00:53 Відповісти
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25.01.2021 01:00 Відповісти
вот так і буде відбуватись деокупація сонячного півострова
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25.01.2021 01:01 Відповісти
ненасильницьким методом Махатми Ганді - за ковток теплої видички з чайника
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25.01.2021 01:02 Відповісти
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25.01.2021 01:03 Відповісти
Чайнички теж різні бувають...

Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 5224
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25.01.2021 01:31 Відповісти
пусть пьют... пока...
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25.01.2021 00:55 Відповісти
Опадам - ганьба!
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25.01.2021 00:59 Відповісти
не переживай - закінчаться.
і знову засяє сонечко .....
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25.01.2021 01:03 Відповісти
Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 7364
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25.01.2021 01:03 Відповісти
Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 7212
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25.01.2021 01:40 Відповісти
Крысюки - концервируйте на лето воду с камнями - лето будет очень жарк-ОЕ
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25.01.2021 01:07 Відповісти
Нужна отсрочка вторжения рашистов за водой. Мы не готовы! Не при предательской власти.
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25.01.2021 01:08 Відповісти
На Водохреща у Партеніті навіть обіцяли на вимикати воду вночі. Цікаво, стримали обіцянку чи ніт? Я навіть через цю новину подивилась кілька відео про санаторій «Крим», колись він був самим козирний військовим санаторієм. Там величезна територія парку, великий пляж, сам санаторій знаходиться у підніжжя гори Ведмідь. Чудове було місце для відпочинку колись, зараз там майже все зруйновано та розграбовано. Працюють лише два корпуси і судячи з відгуків санаторій перетворився у гадюшник. Саме так про нього і пишуть відпочивальникі. Це вам такий Кримнаш, шо ви вдавились.
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25.01.2021 01:16 Відповісти
Риториический вопрос - если все украинцы дружно пописают, хватит ли парашеуродам жидкости в крыму?
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25.01.2021 01:27 Відповісти
если писать в парашенский открытый рот - жидкости попадёт больше чем если писать просто на лиццо.
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25.01.2021 02:00 Відповісти
Золотий дощ )))

Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 9499
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25.01.2021 02:05 Відповісти
... Єслі в кранє єсть вада , знай , -- кацап нас..л туда .
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25.01.2021 05:39 Відповісти
Якщо Салгір пустий - то це не вода.
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25.01.2021 02:21 Відповісти
Мощные реки. Мощные.)
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25.01.2021 03:11 Відповісти
Опреснители? ну-ну...
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25.01.2021 06:40 Відповісти
Річка Боса продовжує підтверджувати свою назву.
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25.01.2021 07:04 Відповісти
Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 6795
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25.01.2021 07:36 Відповісти
ну вот... а они стонут, что воды нет
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25.01.2021 08:10 Відповісти
Проблемы предателей не должны никого волновать - пусть подыхают.
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25.01.2021 08:44 Відповісти
Но постепенно, не все сразу.
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25.01.2021 08:56 Відповісти
Ну вот и славненько))!! Попейте криСчане пока дождики идут))!!
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25.01.2021 08:46 Відповісти
Завдяки опадам вода з'явилася у двох із чотирьох річок під окупованим Севастополем - Цензор.НЕТ 2319
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25.01.2021 09:11 Відповісти
Слони, - животниє полєзниє. Не то, шо кацапи...

Завдяки опадам вода з'явилася у двох із чотирьох річок під окупованим Севастополем - Цензор.НЕТ 7300
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25.01.2021 10:08 Відповісти
"краплі у очі теплі немов любов.." (2020 - ЦЕ ТИ! Концерт-вітання)
https://www.youtube.com/watch?v=7I4IcmqvdAg
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25.01.2021 09:38 Відповісти
Думаю,стоило-бы тщательнее "выверять" текст. Нет там "Родниковского",но есть "Родниковое"...
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25.01.2021 09:46 Відповісти
Хороший знак с Навальным)
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25.01.2021 09:55 Відповісти
Ну вот же, есть вода, а то шум подняли, паникёры.
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25.01.2021 12:13 Відповісти
Вода в реке появилась! Чудо-то какое!
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25.01.2021 12:52 Відповісти
крысяне, айда мыться - Расиюшка воду прислала!
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25.01.2021 13:34 Відповісти
Сςутся они много последнее время, а зима, высыхать не успевает. Вот и вода в речках.
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25.01.2021 18:08 Відповісти
 
 