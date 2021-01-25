Зеленський у день народження похвалився голими біцепсами: "43 за паспортом, 30 у душі". ФОТО

Сьогодні, 25 січня, Президент України Володимир Зеленський відзначає свій день народження.

Зеленському виповнилося 43 роки, і своє свято він почав о 7 ранку в спортзалі. Про це президент розповів у своєму акаунті в Інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський у майці зробив селфі і заявив, що почувається на 30 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко про побажання Зеленському в його день народження: "Ще раз перечитати свої передвиборчі обіцянки разом із конституційними обов'язками президента"



