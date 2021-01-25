Зеленський у день народження похвалився голими біцепсами: "43 за паспортом, 30 у душі". ФОТО
Сьогодні, 25 січня, Президент України Володимир Зеленський відзначає свій день народження.
Зеленському виповнилося 43 роки, і своє свято він почав о 7 ранку в спортзалі. Про це президент розповів у своєму акаунті в Інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський у майці зробив селфі і заявив, що почувається на 30 років.
Топ коментарі
+105 саша паламарчук
показати весь коментар25.01.2021 10:34
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Вчителька
- Мало хто знає, але завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському були відкриті від'ємні числа!
- А як це сталося?
- Вирішив якось Володимир Олександрович пройти тест на IQ...
А от хитрості - на весь Ієрусалим.
После каждого поднятия цен Зеленскому надо смыть народную "любовь".
Доречі, а де всі зебілки, чому не вітають свого бубочку?
на всем готовеньком, государственном сученыш живет !
Рад за вас 73%...
Мда ... что выросло, то выросло.
я его вижу за чем угодно, только не за работой.. лыжи, дачи, качалки и т.д..
не удивительно почему страна в турборежиме летит в *опу
От фирмы, активно сотрудничающий с МО РФ, поставляющей оборудование для тренировок зелёных спец.человечков! И эти люди запрещают покупать колбасу по-русски.
Доведеться повторити.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ГНИДА