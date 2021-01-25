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"Моряки не банкомат!": Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 січня, в Одесі та в кількох містах України моряки зібралися на мирні протести проти корупції в сфері дипломування моряків. В Одесі зараз перекрили трасу на Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент 048.ua з місця подій.

О 9:30 протестувальники зібралися на вулиці Грушевського, і звідти вирушили на перекриття траси Одеса-Київ. Всього близько 50 осіб. Багато журналістів.

"На сьогодні моряк не може отримати жоден документ без хабаря. Така ситуація склалася через зацікавлених осіб, які отримують по 6 мільйонів на місяць. Їхня мета знищити морську галузь в Україні. Щоб все моряки поїхали працювати в країну-агресор", - сказала організатор акції Христина Король.

11:00. Мітингувальники перекрили трасу Одеса-Київ. Хочуть, щоб на акцію приїхав губернатор Одеської області, щоб передати йому вимоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Блоковано схему незаконного переправлення моряків через держкордон в окупований Крим, - СБУ. ФОТОрепортаж

На трасі близько сотні мітингувальників. Йде дощ. Плакати намокли, учасники протесту тримають в руках тільняшки.

Вони впевнені, що міністр інфраструктури Владислав Криклій або не може прибрати корупцію в структурі, або він зацікавлений. Скандують: "Криклій брехун!", "Моряки не банкомат!"

Моряки не банкомат!: Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ 01

"Моряки-протестувальники виступають за:

- Відставку Міністра інфраструктури України Владислава Криклія, в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту України Андрія Глазкова;

- Проти корупційного злочинного угруповання на чолі з Віленом Шатворяном та Ігорем Щедровим, які мають великий вплив на Криклій та інших функціонерів морської галузі;

- За розгляд і підтримку проєкту наказу Міністерства інфраструктури України щодо спрощення системи дипломування моряків від 2 листопада 2020 р.

- За прийняття ВРУ проєкту Закону №3944, який вносить зміни в ст.51 Кодексу торговельного мореплавства України, щоб скасувати іспити для повторного підтвердження дійсності дипломів моряків", - заявили організатори.

Ініціатором протестів в Одесі, Києві, Херсоні, Миколаєві, Ізмаїлі, Маріуполі та Очакові виступає громадська організація "Українське об'єднання моряків" (Ukrainian Seafarers Union).

Також читайте: Мінінфраструктури планує впровадити автоматизовану систему тестування моряків

До моряків також приєднаються представники Портофлот, яким, за словами організації, також перекрили можливість отримання необхідних документів і влаштували масові звільнення.

Моряки не банкомат!: Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ 02
Моряки не банкомат!: Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ 03
Моряки не банкомат!: Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ 04
Моряки не банкомат!: Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ 05
Моряки не банкомат!: Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ 06
Моряки не банкомат!: Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ 07
Моряки не банкомат!: Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ 08
Моряки не банкомат!: Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ 09
Фото: сайт міста Одеси

Автор: 

моряки (927) Одеса (5458) протест (2398)


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Топ коментарі
+20
корупція при зеленському? при найвеличнішому ***********? мабуть то порохоботи якісь
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25.01.2021 12:51
+14
а шо такоє хужє нє будєт ! єслі пайдьот шота нє так сматьом !
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25.01.2021 12:51
+14
Пусть поднимут копыто те, кто голосовал за "зэ"
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25.01.2021 12:52
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А поліцаї і далі будуть мовчати. Там для переведення на "смачнішу" посаду потрібно занести не менш "смачний" хабар. Як вважаєте, буде чесно працювати той, хто віддав ххххх$ для переведення?
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25.01.2021 12:50 Відповісти
Українські морські документи взагалі втрачають сенс, їх скоро перестануть визнавати у світі і всі українські морякі стануть безробітними і змушені будуть їхати в росію і там отримувати морські документи. Це проблема яку ніхто не хоче вирішувати! А на додачу до цього з моряків тягнуть хабарі за кожен документ і медичні документи і за влаштування на судно! Мафія доїться моряків десятиліттями і тепер ситуація дійшла до абсурду, бо українські документи втрачають будь яку легітимність.
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25.01.2021 14:09 Відповісти
Ви будете мабуть в шоці але при Порошенко цю проблему намагалися вирішити. Для цього навіть були виділені кошти від ЕС. Розробка контролювалась представниками з ЕС. Було створено систему для сертифікації моряків(для унеможливлення корупції). І вона запрацювала. Але прийшли "молодые лица" з регіОналів. Та помножили цю систему на 0...
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25.01.2021 14:31 Відповісти
Ну мля, 5 років виявилось мало порошенку, щоб реформувати звичайну видачу справок та папірців. Ну нічо, ми дамо поршенку другий шанс, оберемо його царем, і він за 50 років цю проблему вирішить, може.
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25.01.2021 14:38 Відповісти
Реформували. Просто проффесіонали все знищіли. Я не кажу його ще раз обирати чи обирати його царем(у нас взагалі то гетьман, то на ерефії цар). Не фантазуйте те чого я не казав... Я констатую факт. Було зроблено. Було знищено...
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25.01.2021 15:21 Відповісти
Знищено, что?
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25.01.2021 15:55 Відповісти
Не было и нет проблем выдачи документов.
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25.01.2021 15:54 Відповісти
Українські морські документи взагалі втрачають сенс, їх скоро перестануть визнавати у світі і всі українські морякі стануть безробітними і змушені будуть їхати в росію і там отримувати морські документи
А можно поподробнее?
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25.01.2021 15:52 Відповісти
Ты, идиот, опять здесь свои пять копеек всовываешь.
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25.01.2021 17:57 Відповісти
корупція при зеленському? при найвеличнішому ***********? мабуть то порохоботи якісь
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25.01.2021 12:51 Відповісти
"Моряки не банкомат!": Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ - Цензор.НЕТ 6007
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25.01.2021 14:31 Відповісти
а шо такоє хужє нє будєт ! єслі пайдьот шота нє так сматьом !
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25.01.2021 12:51 Відповісти
"Моряки не банкомат!": Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ - Цензор.НЕТ 5389
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25.01.2021 13:18 Відповісти
Пусть поднимут копыто те, кто голосовал за "зэ"
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25.01.2021 12:52 Відповісти
а причем тут бубочка?они про него не говорят...во всем криклий виноват
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25.01.2021 12:56 Відповісти
"Моряки не банкомат!": Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ - Цензор.НЕТ 6088
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25.01.2021 13:19 Відповісти
Вся країна в полоні корупції куди не глянь і ніхто навіть не намагається щось зробити.
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25.01.2021 12:53 Відповісти
Ну здрасте! Бурштынову мафию побороли! Вырубку Карпат остановили! Даже борщевой набор уже почти даром можно на хлеб намазать!
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25.01.2021 13:00 Відповісти
Это типа отсылка к ЕС не банкомат?
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25.01.2021 12:54 Відповісти
Да Клована вам хлопці треба, під офіс...
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25.01.2021 12:54 Відповісти
У ментов в Одесской ментовской академии тоже самое, ничего не сдашь без взятки, только менты молчат, потому что гнилые внутри. Видимо все украинское государство так устроено.
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25.01.2021 12:56 Відповісти
Да криклий падлбка везде лапу наложил на дань... чего только стоит сертификация газабалонного оборудования, доят народ со всех щелей
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25.01.2021 12:57 Відповісти
Думаю,що протестуючі були в числ 73%. То хавайте своє лайно . Хотя і підтримую їхні вимоги.
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25.01.2021 13:04 Відповісти
Думаю, они вообще не голосовали, потому что в рейсе были. Их работа сейчас как у заробитчан. Раньше украинские корабли были, на которых они могли работать. Сейчас таких нет. Вот и приходится на иностранных работать.
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25.01.2021 14:41 Відповісти
Конгитивный диссонанс: зебилы вышли против зебилов, но хотят говорить с главзебилом.
"Моряки не банкомат!": Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ - Цензор.НЕТ 8353
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25.01.2021 13:12 Відповісти
Они думали, что моряков не каснется.
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25.01.2021 15:56 Відповісти
Т.е. они думали, что Беня будет стричь овец выборочно?
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25.01.2021 17:14 Відповісти
Смєтуни штолє?
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25.01.2021 13:14 Відповісти
"Моряк вразвалочку сошел на берег
Как будто он открыл пятьсот америк"©
Ничего, не обеднеют. С каждой америки всего-то по каких-то два бакса - вот уже голодному сиротинушке Криклию и "косая" бакинских обломится.
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25.01.2021 13:15 Відповісти
Бери больше - документы для работы им обходятся от 4000 до 8000 долларов. https://www.0629.com.ua/news/3003906/200-tysac-celovek-mogut-ostatsa-bez-raboty-v-mariupole-mitinguut-moraki-fotoreportaz 200 тысяч человек могут остаться без работы. В Мариуполе митингуют моряки, - ФОТОРЕПОРТАЖ
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25.01.2021 14:31 Відповісти
Та то зеленый сметун. В его мире,моряк это тот который только пьет ром и кричит:"аррррррр".
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25.01.2021 16:00 Відповісти
Уже от 5000, и при этом гарантий не дают что сделают
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25.01.2021 16:07 Відповісти
так если хабарники не дают гарантий, получается шо недоколыханные за деньги слезно их просят взять взятку?
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25.01.2021 17:36 Відповісти
Борис( Пастернак) , - вы?
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25.01.2021 17:48 Відповісти
Да и не говорите, пробухивают намного больше, дык недоколыханные бедных из себя корчат, а окромя 6000-14000 USD зарплатой в месяц , утаивают нетрудовые доходы в месячный (еще один)оклад + к основной зарплатие, через манкей бизнес.
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25.01.2021 17:44 Відповісти
Безобразие! Насмотрятся ТВ и начинают права качать!? Совсем одурели сукины дети....Как правильным пацанам собрать на отдых на Мальдивах? Или дворец для старушки -матери отгрохать ? А этим только бунтовать!??
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25.01.2021 13:16 Відповісти
Прикинь нет бланкофф шоьб болячку закрыть в Польтафе ониб Ворьё
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25.01.2021 13:22 Відповісти
Написали бы в самом начале из-за чего протестуют. А то приходится прямо выискивать по тексту нужные места. А недовольны они тем, что:

- должны сдавать экзамен для повторного подтверждения действительности дипломов моряков
- получать необходимые документы (какие непонятно)

- массовыми увольнениями
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25.01.2021 13:22 Відповісти
ушлёпок тебе прихобилось пройти чезез дармоедов чиновникофф РАДИ РОБОТЫ ублюдок
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25.01.2021 13:26 Відповісти
Зачем кормите дармоедов? Еще и хныкать.
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25.01.2021 17:29 Відповісти
Вы сами поняли, что написали?
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25.01.2021 16:02 Відповісти
Памятку для себя и читателей.
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25.01.2021 22:52 Відповісти
Ви вибрали ті пункти, які більше всього кинулись в очі. Перейдіть по посиланню , тут дуже добре описано, чому мітингують морякию http://news.crewmarket.net/2019/03/moryak-obvinil-centr-po-podgotovke-moryakov-v-korrupcii.html
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26.01.2021 03:43 Відповісти
Это уже устаревшие данные. Сейчас 8000 долларов официально платишь без гарантии, что документы будут сделаны.
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26.01.2021 08:34 Відповісти
У вас данные двухлетней давности 2019 год.
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26.01.2021 08:44 Відповісти
Дисонанс мы поколение ушудячили наследие
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25.01.2021 13:23 Відповісти
Киев отдельно,а коррупция и мафия неистребимы!
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25.01.2021 13:27 Відповісти
какой на отдельно я я живу в городе где на душу населения самый высокий бюджет
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25.01.2021 13:29 Відповісти
Комсомольск на Днепре ..и шо Феодалы нами будут Править
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25.01.2021 13:31 Відповісти
тяжелее пиписьки в рукаж ничего не держал
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25.01.2021 13:27 Відповісти
Зелесрань скоро за воздух драть три шкуры будет !
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25.01.2021 13:27 Відповісти
Нам Труба
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25.01.2021 13:33 Відповісти
Так какого хрена вы даёте бабло? Не давайте и не скулите.
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25.01.2021 13:38 Відповісти
И сидеть им без работы?
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25.01.2021 14:27 Відповісти
Вот где парадокс, да? Не заплатишь, не уйдёшь. Так платите! Кто больше? **** вышли? Вы же сами платите!!! Несёте торбы денег. Приезжают с сёл, вместо того, что бы свою землю пахать - лезут в моря.
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25.01.2021 14:33 Відповісти
Дык, если ты не дурбентий, подтверди свои знания в любой морской стране Европе.
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25.01.2021 17:31 Відповісти
В "любой" не получится по законам.
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25.01.2021 18:05 Відповісти
и шо, в Болгарии ниЗЗя?
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25.01.2021 19:34 Відповісти
ЗЫ... многие на каазлабаде делают документы, говорят , шо дешевле... Правда некоторые недоколыханные и на хутинских галерах рабами пашут. Так тока безпринципные предатели-приспособленцы делают...
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25.01.2021 19:45 Відповісти
Украинцы НЕ делают, я тебя расстрою
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25.01.2021 21:11 Відповісти
не говорите за всех. в аэропорту слышал как друг перед другом капитаны хвастают, то как скрысятничали и на корабляЦком питании приподнялись, то рассказывают, шо в Ленинграде документы делают, бо дешевле.
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25.01.2021 21:54 Відповісти
К сожалению ниЗЗя....
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25.01.2021 21:10 Відповісти
говорят в Польше можно, так шо не теряйтесь...
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25.01.2021 21:56 Відповісти
Говорят в Мацкве кур доят.... Доверчивый.....
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25.01.2021 22:37 Відповісти
меня терзают смутные сомнения. Взятки требуют местные чиновники, а уволить хотят Криклия. Криклий уйдет, местное ворье останется...
Т.е. по факту все что требуется - сменить Криклия на другого?
Коломойский хочет продвинуть министром своего человека?
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25.01.2021 13:42 Відповісти
подождите. Ща ермар все разрулит и скажет моне что Вы живете лучше чем моряки в Монако
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25.01.2021 13:44 Відповісти
"мы этим не занимаемся"(с)
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25.01.2021 13:45 Відповісти
К кому только не залезли в карман - это сволочная Зе власть. Начиная от плательщиков за энергоносители, заканчивая ФОПами и моряками. Твари.
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25.01.2021 13:50 Відповісти
Не сторонник зеленой мрази, но в данном случае они ничего нового не внесли в данный вопрос - там все идет по давно, годами утоптанной колее.
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25.01.2021 16:05 Відповісти
Украина в плане коррупции задних не пасёт... хоть тут мы с рашкой за первое место боремся...
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25.01.2021 13:58 Відповісти
В причинах корупції в Україні немає ніякої політики. Просто корупціонерам треба ще й платити за свої хлібні місця керівництву.
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25.01.2021 14:16 Відповісти
Вот тебе поздравления с днем рождения, вовчик-коррупционер!
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25.01.2021 14:32 Відповісти
сбушники валят друг друга ради потоков... им пох на моряков, пока те не докажут что с ними можно считаться
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25.01.2021 15:02 Відповісти
СБУшникам пох на всех, там деньги и только деньги в почете.
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25.01.2021 16:02 Відповісти
Система уже и так упростилась дальше некуда - платишь зеленые бумажки и получаешь свой диплом.
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25.01.2021 16:01 Відповісти
Да около 10 000 дол за то, что раньше меняли и обновляли бесплатно.
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25.01.2021 20:54 Відповісти
Каарочи, недоколыханые взбунтовались... А нефиг было покупать диплом за сало, не были бы дураками - взятки не давали бы.
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25.01.2021 16:16 Відповісти
Чмо иди ка на па-рашу!!!!
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25.01.2021 17:01 Відповісти
Развал системы дипломирования начался при порохе мусором лавренюком не без участия собакова. Инспекцию по дипломированию моряков возглавлял бывший сбушник, а замом был бывший мусор из Запорожья. Ни один ни другой не имели прфильного образования. Инспекцию успешно развалили, создали схемы...эи пошла жара. В мордоре цена дипломирования - 600 дол. В Украине 8000 дол. Создание такой ситуации- это прямая угроза независимости Украины. В Украине насчитывается примерно 300000 моряков, и90% из них проживают на юге Украины.... И вот в случае очередной попытки мордора захватить юг Украины эти 300000 + семьи проголосуют за мордор, т.к. там цены на услуги дипломирования гораздо ниже и работает закон о 120 сутках и моряки не платят налоги.
Господин Бутусов, Вы ни разу не освещали данную проблему на цензоре!!!!! Может быть пора осветить это в схемах.
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25.01.2021 17:00 Відповісти
Памятка взяткодателю: если вы такой разумный , дупу в горсть и - туда, где более дешевое дипломирование, освободите Украину от коррупционных потоков .... Понятно,это если вы еще не обрели статус недопереколыханого взяткодавателя...
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25.01.2021 17:08 Відповісти
ЗЫ... А ваапше-та, вы - брехло звичайне. Можно подумать, шо за царя гороха, если не вы, дык, ваши старшие таавариСЧи-малайцы взятки не впихивали...ХЕХ...
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25.01.2021 17:13 Відповісти
Слыш, *****, тебя кто-то сюда звал? Брысь на па-рашу!!!!
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25.01.2021 17:51 Відповісти
Вот и вся культура недоколыханых, ко всему - неврастеники.
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25.01.2021 20:25 Відповісти
НЕДОКОЛЫХАНЫЕ ХОТЯТ СУДЬБУ НАКАЗАТЬ, хотят сесть на долларовые потоки с зарплатой в 6- 14 000 USD зарплаты в месяц... Карл, слышишь, недоколыханый уплотил определенную мзду и может пять лет огребать деньги лопатой, безпошлинно... Ан инет.... взбунтовались против системы , которую сами возлелеяли... АТУ их.
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25.01.2021 17:21 Відповісти
Краïна-аресор такая агрессивная, что миллионы гiдних революционеров уже поехали туда за длинным агрессивным рублём, теперь и моряки за ними, гiднi чиновники довели, кровь сосут, пиявки антикоррупционные.
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25.01.2021 18:14 Відповісти
из за зеле..х ***...ов ребята едут к кацапам и румьінам-там на полпорядка дешевле документьі.но нах..ра у нас прокуратура и мусора7ШОБ ПО ТРИ КВАРТИРЬІ ЗА 5 ЛЕТ НА ШАРУ!?.......... .
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25.01.2021 19:29 Відповісти
Двічі продовжував документи 1 розряду в Києві без хабарів та будь-яких проблем. В Одессі останній раз був у 2011 році. Співбесіди, контракти та квитки - все оформляється через інтернет від роботодавця.
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25.01.2021 19:29 Відповісти
Треть одесских моряков ездили в Киев и сдавали экзамены без взяток, знаю не по наслышке.
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25.01.2021 19:33 Відповісти
А Украина уже (уже слово ключевое) здесь причем???? разбирайтесь с международной мафией куда вы налоги платите....
Украинское пароходство разворовано и продано Кравчуком от рыла кудюкина....
Ну ладно китобой убили по международно природоохранным нормам еще в совке....А где рыбка????..а где контейнеровозы, сухогрузы, танкеры Украины...АУ!!!!
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25.01.2021 19:50 Відповісти
сколько моряки в бюджет налогов заплатили? что мы за них все должны переживать
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25.01.2021 20:09 Відповісти
нисколько
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25.01.2021 21:47 Відповісти
моряки валюту в бюджет приносят
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26.01.2021 14:18 Відповісти
а сколько ты валюты в Украину ввез?
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26.01.2021 14:20 Відповісти
Шмаркля решил развалить всё в стране и выгнать из неё моряков. Моряки будут оформлять теперь документы или в Московии или в Польше.
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25.01.2021 20:49 Відповісти
каазлабад не в счет: пыня ласты склеит, лаптестан на лоскутки порежут...
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25.01.2021 21:48 Відповісти
Морячки одесские, а за кого вы голосовали? Как не сепар или бандит, так шмаркля малоросская..
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26.01.2021 08:44 Відповісти
привет чмошникам-одесситам любителям россии которым путин введи! Кушайте дерьмо ставленника россии - зебила !
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26.01.2021 14:16 Відповісти
 
 