"Моряки не банкомат!": Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 січня, в Одесі та в кількох містах України моряки зібралися на мирні протести проти корупції в сфері дипломування моряків. В Одесі зараз перекрили трасу на Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент 048.ua з місця подій.

О 9:30 протестувальники зібралися на вулиці Грушевського, і звідти вирушили на перекриття траси Одеса-Київ. Всього близько 50 осіб. Багато журналістів.

"На сьогодні моряк не може отримати жоден документ без хабаря. Така ситуація склалася через зацікавлених осіб, які отримують по 6 мільйонів на місяць. Їхня мета знищити морську галузь в Україні. Щоб все моряки поїхали працювати в країну-агресор", - сказала організатор акції Христина Король.

11:00. Мітингувальники перекрили трасу Одеса-Київ. Хочуть, щоб на акцію приїхав губернатор Одеської області, щоб передати йому вимоги.

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На трасі близько сотні мітингувальників. Йде дощ. Плакати намокли, учасники протесту тримають в руках тільняшки.

Вони впевнені, що міністр інфраструктури Владислав Криклій або не може прибрати корупцію в структурі, або він зацікавлений. Скандують: "Криклій брехун!", "Моряки не банкомат!"

"Моряки-протестувальники виступають за:

- Відставку Міністра інфраструктури України Владислава Криклія, в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту України Андрія Глазкова;

- Проти корупційного злочинного угруповання на чолі з Віленом Шатворяном та Ігорем Щедровим, які мають великий вплив на Криклій та інших функціонерів морської галузі;

- За розгляд і підтримку проєкту наказу Міністерства інфраструктури України щодо спрощення системи дипломування моряків від 2 листопада 2020 р.

- За прийняття ВРУ проєкту Закону №3944, який вносить зміни в ст.51 Кодексу торговельного мореплавства України, щоб скасувати іспити для повторного підтвердження дійсності дипломів моряків", - заявили організатори.

Ініціатором протестів в Одесі, Києві, Херсоні, Миколаєві, Ізмаїлі, Маріуполі та Очакові виступає громадська організація "Українське об'єднання моряків" (Ukrainian Seafarers Union).

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До моряків також приєднаються представники Портофлот, яким, за словами організації, також перекрили можливість отримання необхідних документів і влаштували масові звільнення.

















Фото: сайт міста Одеси