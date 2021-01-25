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Учасник акції за Навального в Краснодарі заліз на пам'ятник козацтву і показав крайовій адміністрації дупу. Порушено кримінальну справу. ФОТО

Поліція Краснодара порушила кримінальну справу щодо учасника акції протесту "Свободу Навальному!", що відбулася в місті 23 січня.

Розслідування почали за статтею про хуліганство, скоєне з мотивів ненависті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

В ході акції чоловік заліз на пам'ятник Кубанському козацтву, встановлений біля адміністрації Краснодарського краю, після чого, як сказано в постанові про порушення кримінальної справи, "надів труси на копито коня, потім зняв з себе штани, оголивши сідниці, повернувся спочатку в бік адміністративної будівлі, ляснувши себе по них, чим грубо порушив громадський порядок".

Учасник акції за Навального в Краснодарі заліз на памятник козацтву і показав крайовій адміністрації дупу. Порушено кримінальну справу 01

Також дивіться: "Зніми шолом, п#дор #баний! Мусора - ганьба Росії!" - ОМОН не зміг розігнати одну з груп протестувальників. ВIДЕО

Автор: 

акція (1454) росія (65162) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+15
Это называется восстание обезьян, поэтому их надо всех оградить клеткой от цивилизованного Мира....
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25.01.2021 12:58
+10
Участник акции за Навального в Краснодаре залез на памятник казачеству и показал зад краевой администрации. Возбуждено уголовное дело - Цензор.НЕТ 4222
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25.01.2021 13:08
+6
а чего анус закрыли? Рабочий?
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25.01.2021 13:00
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Это называется восстание обезьян, поэтому их надо всех оградить клеткой от цивилизованного Мира....
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25.01.2021 12:58 Відповісти
У них немає інших методів. Позажимали сз усіх кінців. Тому лише дупа залишилась.
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25.01.2021 13:10 Відповісти
Нас теж намагалися затиснути у лещатах але ми дали промосковській владі гідну козацьку відсіч, ось, наприклад, таким чином https://www.youtube.com/watch?v=f7duBZFfTs4 https://www.youtube.com/watch?v=f7duBZFfTs4
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25.01.2021 13:17 Відповісти
Какая страна, такие протесты.
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25.01.2021 13:15 Відповісти
Смело!!!
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25.01.2021 19:26 Відповісти
"ПОПЫТКА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО БОМБОМЕТАНИЯ"...
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25.01.2021 13:42 Відповісти
или "НА КОНЯ!"?
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25.01.2021 13:44 Відповісти
а чего анус закрыли? Рабочий?
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25.01.2021 13:00 Відповісти
сосэн краснодарский, рабочий .видишь,какой високий?
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25.01.2021 13:07 Відповісти
анально-фекальний протест...

Учасник акції за Навального в Краснодарі заліз на пам'ятник козацтву і показав крайовій адміністрації дупу. Порушено кримінальну справу - Цензор.НЕТ 8813
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25.01.2021 14:05 Відповісти
Бо немитий, воняв
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25.01.2021 13:07 Відповісти
не.крестьянский
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25.01.2021 13:46 Відповісти
Чтобы чеченцы не возбуждались на кубанского кизяка
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25.01.2021 19:27 Відповісти
В тюрьме с засвеченной на весь мир задницей ему будет не очень уютно.)
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25.01.2021 13:01 Відповісти
з власного досвіду пишете ?
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25.01.2021 13:03 Відповісти
А тебе на бутылке каково?
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25.01.2021 13:46 Відповісти
напомнило как на футб. матче козьемордые задами светили.. рабы, голым задом революции не делаются
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25.01.2021 13:02 Відповісти
шоб було все по закону, треба показувати не сраку, а попу
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25.01.2021 13:05 Відповісти
та он попать не умеет,только срать
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25.01.2021 13:08 Відповісти
На большее, чем показывание оголенного зада, фантазии не хватает?
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25.01.2021 13:05 Відповісти
У него там внутри самая главная скрепа. Он ее и хотел показать.
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25.01.2021 13:15 Відповісти
Ну шо тут сказати... Примати є примати... Правда ще й кацапсячі, це гібрид
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25.01.2021 13:06 Відповісти
Человек понимал уровень умственного развития оппонентов и выбрал наиболее понятный для них способ....
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25.01.2021 13:07 Відповісти
Участник акции за Навального в Краснодаре залез на памятник казачеству и показал зад краевой администрации. Возбуждено уголовное дело - Цензор.НЕТ 4222
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25.01.2021 13:08 Відповісти
мир символов. краснодарское казачество даёт в зад чеченскому купечеству )))
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25.01.2021 13:10 Відповісти
Вставил бы лучше ёршик за 700 евро в портрет кацапского царя.....
Нет креатива, нет.....
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25.01.2021 13:11 Відповісти
а статья какая--------------------------- поркапоказание террористам..
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25.01.2021 13:12 Відповісти
Санкціонований фсб двіжнячок смакуємо третій день.Мужик жопу показав.Це комусь цікаво ?
Краще потриндіти про трансформацію Юльки в Королевську.
Участник акции за Навального в Краснодаре залез на памятник казачеству и показал зад краевой администрации. Возбуждено уголовное дело - Цензор.НЕТ 3251
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25.01.2021 13:12 Відповісти
Чим би Юлька не тішилась,- аби не плакала про зубожіння
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25.01.2021 13:34 Відповісти
У вас явно некомпенсована психологічна травма.
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25.01.2021 14:25 Відповісти
Так.Травмує те,що я старію,а хтось молодильні яблука їсть.Ось справжня Юля півтора роки тому:
Учасник акції за Навального в Краснодарі заліз на пам'ятник козацтву і показав крайовій адміністрації дупу. Порушено кримінальну справу - Цензор.НЕТ 1126
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25.01.2021 14:58 Відповісти
от жЮлю перекосило вiд ботоксу...майже, як пуйло...
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25.01.2021 16:11 Відповісти
Казалось бы при чем тут Юлька?стареешь но все равно подрачиваешь на бабку
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25.01.2021 19:30 Відповісти
Тобі цікавіше дивитись на кацапську жопу ?
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25.01.2021 19:35 Відповісти
Не съезжай.Ты на бабе Юле кукухой поехал,тулишь ее в любой новости.думаешь о ней даже смотря на кацапскую жопу.
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25.01.2021 21:40 Відповісти
Бачу,що цікавіше.
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25.01.2021 21:44 Відповісти
ты болезный зашел сюда не о кацапской жопе почитать,а серануть на Юльку? Давай уже колись,в 2010 за Яныка голосовал?
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25.01.2021 22:26 Відповісти
Учасник акції за Навального в Краснодарі заліз на пам'ятник козацтву і показав крайовій адміністрації дупу. Порушено кримінальну справу - Цензор.НЕТ 6173
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25.01.2021 22:30 Відповісти
во во. в очко тебе затолкает
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25.01.2021 22:39 Відповісти
Прорубил Петруха окно в Европу и уже 300 лет Европа видит - то пьяную рожу, то голую задницу !
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25.01.2021 13:13 Відповісти
"мимо тёщиного дома я без шуток не хожу..." (с) Сектор Газа
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25.01.2021 13:36 Відповісти
А я за! Тамошней админисрации ничего другого и показывать низя....
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25.01.2021 13:20 Відповісти
Ну, якщо більше немає чого показувати то, може й так. Але в давнину воїни бувало демонстрували інші срамні місця, якими вони пишалися. Хоча, англійські лучники були скромніше і демонстрували два пальці це, мало означати що, їх ще не здолали. Бо, захопленим в полон лучникам щонайменше відрубували два пальця, а бувало і голову.
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25.01.2021 14:23 Відповісти
В композиции не хватает ежа. Незачет.
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25.01.2021 13:22 Відповісти
Ерша
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25.01.2021 19:31 Відповісти
Коктель Молотова сатрапам Путіна треба показувати в дії!
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25.01.2021 13:59 Відповісти
Учасник акції за Навального в Краснодарі заліз на пам'ятник козацтву і показав крайовій адміністрації дупу. Порушено кримінальну справу - Цензор.НЕТ 9846
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25.01.2021 14:16 Відповісти
яка героїчна форм протесту... а якщо ще б пустив гази, його, напевно, на місці б розстріляли
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25.01.2021 14:54 Відповісти
"надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны" - не зрозумів послідовність дій. https://censor.net/ru/p3243841
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25.01.2021 21:11 Відповісти
 
 