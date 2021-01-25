Учасник акції за Навального в Краснодарі заліз на пам'ятник козацтву і показав крайовій адміністрації дупу. Порушено кримінальну справу. ФОТО
Поліція Краснодара порушила кримінальну справу щодо учасника акції протесту "Свободу Навальному!", що відбулася в місті 23 січня.
Розслідування почали за статтею про хуліганство, скоєне з мотивів ненависті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
В ході акції чоловік заліз на пам'ятник Кубанському козацтву, встановлений біля адміністрації Краснодарського краю, після чого, як сказано в постанові про порушення кримінальної справи, "надів труси на копито коня, потім зняв з себе штани, оголивши сідниці, повернувся спочатку в бік адміністративної будівлі, ляснувши себе по них, чим грубо порушив громадський порядок".
Топ коментарі
+15 Стас Белов #480401
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+6 Скромный Кролик
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