Нові дорожні знаки в Києві попереджають про зміну дорожнього покриття і закликають пригальмувати. ФОТО
На столичних дорогах встановлюють нові дорожні знаки 1.40 "зміна покриття".
Про це повідомляє КМДА в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Знаки, що мають класифікаційний номер 1.40, вже з'явилися на Подільському узвозі, вулицях Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській.
Вони попереджають водіїв, що ті в'їжджають на ділянку з різним дорожнім покриттям і це аварійно небезпечно. Адже таке покриття має різний коефіцієнт зчеплення і різний ступінь деформації. Це може привести до втрати водієм контролю над автомобілем.
Згідно з повідомленням, ці знаки розробила та ініціювала до включення в Правила дорожнього руху київська влада.
Побачивши такий знак, водій повинен знизити швидкість.
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Fjall_Raven
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Eugen Mk
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