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Нові дорожні знаки в Києві попереджають про зміну дорожнього покриття і закликають пригальмувати. ФОТО

На столичних дорогах встановлюють нові дорожні знаки 1.40 "зміна покриття".

Про це повідомляє КМДА в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Знаки, що мають класифікаційний номер 1.40, вже з'явилися на Подільському узвозі, вулицях Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській.

Нові дорожні знаки в Києві попереджають про зміну дорожнього покриття і закликають пригальмувати 01

Вони попереджають водіїв, що ті в'їжджають на ділянку з різним дорожнім покриттям і це аварійно небезпечно. Адже таке покриття має різний коефіцієнт зчеплення і різний ступінь деформації. Це може привести до втрати водієм контролю над автомобілем.

Згідно з повідомленням, ці знаки розробила та ініціювала до включення в Правила дорожнього руху київська влада.

Побачивши такий знак, водій повинен знизити швидкість.

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Нові дорожні знаки в Києві попереджають про зміну дорожнього покриття і закликають пригальмувати 02

Автор: 

КМДА (2370) Київ (19466) дорожні знаки (17)


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грунтовка переходит в сошу ))
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25.01.2021 13:13 Відповісти
А у меня в педеде про чтото должен ничего не написано. Надаже.
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25.01.2021 13:23 Відповісти
А может надо покрытие сменить? Знаки конечно легче ставить.
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25.01.2021 13:25 Відповісти
брусчатку выколупать? или в асфальт её закатать?
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25.01.2021 13:31 Відповісти
Може хто переплутає...
Новые дорожные знаки в Киеве предупреждают о смене дорожного покрытия и призывают притормозить - Цензор.НЕТ 5402
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25.01.2021 13:28 Відповісти
 
 