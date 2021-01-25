Нові дорожні знаки в Києві попереджають про зміну дорожнього покриття і закликають пригальмувати. ФОТО

На столичних дорогах встановлюють нові дорожні знаки 1.40 "зміна покриття".

Про це повідомляє КМДА в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Знаки, що мають класифікаційний номер 1.40, вже з'явилися на Подільському узвозі, вулицях Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській.

Вони попереджають водіїв, що ті в'їжджають на ділянку з різним дорожнім покриттям і це аварійно небезпечно. Адже таке покриття має різний коефіцієнт зчеплення і різний ступінь деформації. Це може привести до втрати водієм контролю над автомобілем.

Згідно з повідомленням, ці знаки розробила та ініціювала до включення в Правила дорожнього руху київська влада.

Побачивши такий знак, водій повинен знизити швидкість.

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