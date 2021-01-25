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На 70 тис. грн обдурила покупців жінка на Одещині, "продаючи" їм неіснуючі товари, - Нацполіція. ФОТО

Зловмисниця розміщувала в соціальних мережах фейкове оголошення про продаж виробів для дітей на умовах часткової передоплати. І після отримання грошей від клієнтів вона блокувала їх і не виконувала свої зобов'язання з пересилання речей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За попередніми даними, зловмисниця ошукала більше 15-ти громадян, яким за все завдала майже 70 тис. гривень збитків.

У будинку фігурантки поліцейські провели обшуки, в ході яких вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та сімкарти, які вона використовувала в злочинній діяльності.

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Жінці оголосили про підозру в шахрайстві за частинами 1 і 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Зараз правоохоронці встановлюють коло потерпілих.

На 70 тис. грн обдурила покупців жінка на Одещині, продаючи їм неіснуючі товари, - Нацполіція 01
На 70 тис. грн обдурила покупців жінка на Одещині, продаючи їм неіснуючі товари, - Нацполіція 02

Автор: 

шахрайство (1080) Одеська область (3215) Нацполіція (15168)


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На Одесщине уже лето? Неплохо
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25.01.2021 13:35 Відповісти
Это все последствия глобального отупления...
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25.01.2021 15:49 Відповісти
Бу-га-га... У нас такие же безмозглые и рукожопые, как и те, шо Навального не дотравили.
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25.01.2021 13:39 Відповісти
Гы, типо Герена не практикует пользоваться пару недель вашими деньгами, ссылаясь на поврежденную упаковку и ожидание с другого склада.
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25.01.2021 14:00 Відповісти
а чому тут дивуватися.. все як в країні.. 73 відсоткам теж продали неіснуючий товар..
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25.01.2021 14:03 Відповісти
Людей, которые ведутся на такие тупые разводы, даже не жалко. Эти вечные искатели халявы потом платят в 2 раза больше в итоге.
Поиск гугл по фото для кого придумали?
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25.01.2021 14:04 Відповісти
олх забаньте то же мне это же время теребенья грабь награбленое робин гудами
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25.01.2021 14:47 Відповісти
фигура ничотак
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25.01.2021 15:18 Відповісти
 
 