На 70 тис. грн обдурила покупців жінка на Одещині, "продаючи" їм неіснуючі товари, - Нацполіція. ФОТО

Зловмисниця розміщувала в соціальних мережах фейкове оголошення про продаж виробів для дітей на умовах часткової передоплати. І після отримання грошей від клієнтів вона блокувала їх і не виконувала свої зобов'язання з пересилання речей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За попередніми даними, зловмисниця ошукала більше 15-ти громадян, яким за все завдала майже 70 тис. гривень збитків.

У будинку фігурантки поліцейські провели обшуки, в ході яких вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та сімкарти, які вона використовувала в злочинній діяльності.

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Жінці оголосили про підозру в шахрайстві за частинами 1 і 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Зараз правоохоронці встановлюють коло потерпілих.



