УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9167 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
14 377 34

Рекорд п'яного водіння зафіксовано в Києві - більш ніж 5 проміле. ФОТОрепортаж

У Києві патрульні поліцейські зафіксували у водія рекордний показник сп'яніння в більш ніж 5 проміле.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Приблизно о третій ночі патрульні отримали виклик з приводу ДТП на вулиці Смілянській. Водій автомобіля Geely здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб Ssang Yong.

Інспектори відразу побачили, що водій був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу "Драгер".

Результат вразив всіх - прилад показав три стрілочки. Відповідно до технічної документації, це означає, що водій керував з показником понад 5 проміле, з допустимим показником 0,2.

Рекорд пяного водіння зафіксовано в Києві - більш ніж 5 проміле 01

Водій пояснив, що пив горілку, почувався добре, тільки постійно намагався заснути в службовому автомобілі.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: протоколи за ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) і постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КпАП.

Також дивіться: "Він синій наглухо", - заступник міністра Немілостівий бився з поліцейськими, сьогодні його звільнять. ВIДЕО

Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Рекорд пяного водіння зафіксовано в Києві - більш ніж 5 проміле 02
Рекорд пяного водіння зафіксовано в Києві - більш ніж 5 проміле 03
Рекорд пяного водіння зафіксовано в Києві - більш ніж 5 проміле 04
Фото: патрульна поліція

Рекорд пяного водіння зафіксовано в Києві - більш ніж 5 проміле 05

Автор: 

ДТП (4467) ПДР (476) пияцтво (580) патрульна поліція (1442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Его надо в поликлинику сдать! Для опытов....(с)..
показати весь коментар
25.01.2021 14:07
+16
Адекватное наказание - пожизненное лишение вождения транспортных средств + условное лишение свободы сроком на 2 года. Для потенциального убийцы, самое то.Поддерживаете?
показати весь коментар
25.01.2021 14:11
+11
Богатир!
показати весь коментар
25.01.2021 14:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Богатир!
показати весь коментар
25.01.2021 14:06 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2021 14:35 Відповісти
Рекорд п'яного водіння зафіксовано в Києві - більш ніж 5 проміле - Цензор.НЕТ 919
показати весь коментар
25.01.2021 17:55 Відповісти
кондиція порушника "труп"...
показати весь коментар
25.01.2021 14:06 Відповісти
Его надо в поликлинику сдать! Для опытов....(с)..
показати весь коментар
25.01.2021 14:07 Відповісти
Это ж смертельная концентрация.
показати весь коментар
25.01.2021 14:08 Відповісти
сейчас можно хоть ведро водки выпить и ехать .. ничего не будет.. дашь мусору двухсотку на опохмелку и езжай дальше !
показати весь коментар
25.01.2021 14:09 Відповісти
Ну так він пропив все. Не було чого дати...
показати весь коментар
25.01.2021 14:36 Відповісти
Адекватное наказание - пожизненное лишение вождения транспортных средств + условное лишение свободы сроком на 2 года. Для потенциального убийцы, самое то.Поддерживаете?
показати весь коментар
25.01.2021 14:11 Відповісти
+должен быть посажен на бутылку
показати весь коментар
25.01.2021 19:36 Відповісти
Скажет - Ваш прибор был сломан. Я не был пьян. Доказательств нет.
И будет дальше бухать.
Анализ должен быть лабораторный. А там вряд ли такой будет.
показати весь коментар
25.01.2021 14:16 Відповісти
Якщо не згоден то зразу тебе везуть в лабораторію на аналіз крові, а якщо підписався,то потім не буде.
показати весь коментар
25.01.2021 14:32 Відповісти
Так вся хитрость в этом. Подписался, но потом отказался. Данных то нет. Стрелочки для суда не катят. Доза смертельная, нереальная. Значит выкрутить, что прибор сломан - раз плюнуть. А если сразу не отвезли на анализ, то установить степень опьянения уже не получится.
показати весь коментар
25.01.2021 14:50 Відповісти
орден надо вручить и личное именное оружие. он себя еще покажет...
показати весь коментар
25.01.2021 14:19 Відповісти
Во-первых, прибор неисправный или погрешность велика,
во-вторых, рекорд уже был, более 6 с копейками,
в-третьих, железное алиби: праздновал и сопереживал в День рождения гаранта
показати весь коментар
25.01.2021 14:30 Відповісти
та он ковидник - ни вкуса ни запаха не ощущал - понять и простить
(а если серьезно - ненавижу пьянь за рулем! до тошноты ненавижу!!! твари!!)
показати весь коментар
25.01.2021 14:36 Відповісти
пил наверно коктейль тормозуха керосин бензин иначе как тогда
показати весь коментар
25.01.2021 14:44 Відповісти
Гы! да это же зомби!

У некоторых людей симптомы опьянения наступают быстрее и легче, чем у других. Есть и люди, у которых уже образовалась https://alkoinfo.ee/ru/umerennost/za-predelami-umerennosti/zloupotreblenie-i-zavisimost/tolerantnost/ толерантность , из-за чего они не способны почувствовать, насколько пьяны.
В общих чертах все же можно определить, как меняется настроение и поведение при разных степенях опьянения.
0,2-0,3 промилле Вы можете чувствовать себя слегка расслабленным, внутренние ограничения несколько ослабляются. После приема алкоголя настроение начинает подниматься.
0,4-0,6 промилле Вы чувствуете тепло и расслабленность. Ваше поведение может быть более вызывающим: речь становится смелее и быстрее, а голос громче, чем обычно. Усиливаются эмоции - хорошее настроение становится еще лучше и точно так же усиливаются отрицательные эмоции. Вы можете ощущать легкую эйфорию. Мыслительные способности и память могут слегка нарушиться, делая вас неосмотрительным.
0,7-0,9 промилле При этой степени опьянения начинаются нарушения равновесия, двигательных функций, четкости речи, скорости реакции, зрения и слуха. Нарушается самоконтроль и способность рассуждать, вы считаете, что действуете лучше обычного и вам трудно не продолжить пить. Вы можете чувствовать эйфорию.
1,0-1,2 промилле У вас эйфория, хотя моторные функции, координация, скорость реакции и равновесие уже сильно нарушены. То же со способностью рассуждать и с памятью. В действительности вы не помните, сколько порций уже выпили. Ваши эмоции усиливаются. Некоторые люди становятся очень шумными и агрессивными.
1,3-1,5 промилле Отсутствует равновесие, зрение затуманено, возникают трудности с передвижением и с речью. Мышление, восприятие и способность к принятию решений сильно нарушены. Эйфория понемногу проходит и сменяется неприятными чувствами, такими как тревожность, беспокойство, гнев и подавленность.
1,6-1,9 промилле Вас наполняют сильные отрицательные эмоции, в результате вы можете стать агрессивным - и ненамеренно причинить вред себе или другим. На этой стадии могут образоваться т.н. провалы памяти - мозг больше не фиксирует происходящее. Моторные функции сильно нарушены.
более 2 промилле Вам не скрыть спутанности сознания, бестолковости и неспособности понимать происходящее. Вам нужна помощь, чтобы встать или ходить. Если вы нанесете себе травму, то скорее всего не осознаете этого, поскольку не чувствуете боли. Вас тошнит или рвет (у некоторых эти симптомы могут возникнуть раньше). Поскольку рвотный рефлекс нарушен, есть опасность захлебнуться собственной рвотой. На этой стадии часты провалы памяти, поэтому вы, очевидно, на следующее утро ничего не вспомните.
более 2,5 промилле Сильно нарушены все психические и физические функции, в том числе восприятие. Наступает эмоциональная бесчувственность. Повышен риск захлебнуться собственной рвотой, упасть и нанести себе серьезную травму или стать жертвой другого несчастного случая.
более 3 промилле Вы в полубессознательном состоянии. Вы не понимаете, где находитесь. Вы можете внезапно потерять сознание, вас трудно привести в чувство.
более 3,5 промилле Такая доза алкоголя действует как наркоз, используемый при операциях. Возможно, вы впадете в кому. Дыхание может стать прерывистым.
более 4 промилле Нарушается работа сердца и дыхание. Фактически, вы в коме или уже мертвы.
показати весь коментар
25.01.2021 14:45 Відповісти
Недаром на Geely менты сразу сняли номера. Своих покрывают. Потому что все в стране знают, что пьяными за рулем у нас ездят только депутаты, судьи и прокуроры и эти, как их... мажоры. На Geely, естественно.
показати весь коментар
25.01.2021 14:47 Відповісти
Geely-китайское дерьмо.шо машина популярна в Украине? На такой ездить-себя не уважать.
показати весь коментар
25.01.2021 17:28 Відповісти
понять и простить
показати весь коментар
25.01.2021 15:04 Відповісти
Я считаю что обязательно должна быть градация как в случае с рецидивистами, пойманными на пьянке - если с первого раза не дошло - то значит мало дали, надо добавить. Так и градация по состоянию опьянения. Человек, выпивший 2 бутылки пива на порядок менее опасен на дороге чем человек выпивший 2 бутылки водки. Первый безусловно достоин 17 тыщ штрафа и лишения на полгода - просто для прочистки мозгов. Тогда как второй - это пожизненное лишение прав и конфискация авто. Ну а зачем ему машина если прав нет?
показати весь коментар
25.01.2021 15:10 Відповісти
Пожиттєве позбавлення прав, без альтернативи. Тоді навіть будуть обходити вино-горілчані магазини.
показати весь коментар
25.01.2021 15:10 Відповісти
Іти не міг мусив їхати
показати весь коментар
25.01.2021 15:17 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
показати весь коментар
25.01.2021 16:33 Відповісти
в гівно(
показати весь коментар
25.01.2021 17:16 Відповісти
В его водке крови не обнаружено
показати весь коментар
25.01.2021 17:54 Відповісти
голова уже не соображает... руки всё помнят и сами делают.
показати весь коментар
25.01.2021 18:51 Відповісти
Устал уже писать как бывший полицейский.... каждый раз одно и тоже. Есть определенные дырки в законодательстве и есть определенные "категории граждан", которым административные меры абслютно до фени, от слова совсем. Исключительно введение уголовной отвественности с реальными посадками - способ, способный изменить ситуацию в лучшую сторону.
показати весь коментар
25.01.2021 21:45 Відповісти
как бывший бывшего хочу спросить - взятки брал? Я знаю абсолютно точно - нет таких милиционеров, сбушников, прокуроров которые за время службы не совершили ни одного преступления...
показати весь коментар
25.01.2021 22:58 Відповісти
Отвечу. Могу поклясться чем угодно, что будучи командиром роты новой патрульной полиции, ни я ни напарник и одной гривны не взяли. Пришёл в полицию по убеждению, имея семейный бизнес. Проработал 2.5 года и как все скатилось к обычной мусарке, написал по собственному, хотя предлагали должность выше
показати весь коментар
26.01.2021 00:07 Відповісти
ну вот, вы уволились, остались те, кто берут...
показати весь коментар
26.01.2021 11:13 Відповісти
тачка такая зачётная... и водила под стать
показати весь коментар
25.01.2021 22:56 Відповісти
 
 