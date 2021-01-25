Рекорд п'яного водіння зафіксовано в Києві - більш ніж 5 проміле. ФОТОрепортаж

У Києві патрульні поліцейські зафіксували у водія рекордний показник сп'яніння в більш ніж 5 проміле.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Приблизно о третій ночі патрульні отримали виклик з приводу ДТП на вулиці Смілянській. Водій автомобіля Geely здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб Ssang Yong.

Інспектори відразу побачили, що водій був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу "Драгер".

Результат вразив всіх - прилад показав три стрілочки. Відповідно до технічної документації, це означає, що водій керував з показником понад 5 проміле, з допустимим показником 0,2.

Водій пояснив, що пив горілку, почувався добре, тільки постійно намагався заснути в службовому автомобілі.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: протоколи за ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) і постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КпАП.

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Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.







Фото: патрульна поліція