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У бізнесмена на Закарпатті вимагали $100 тис. "боргу": злочинців затримано. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури на Закарпатті викрито двох учасників злочинної групи, яка займалася здирництвом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, група осіб, до якої входили жителі Закарпатської та Київської областей, упродовж грудня 2020 – січня 2021 років безпідставно вимагали від закарпатського підприємця 100 тис дол США неіснуючого боргу, погрожуючи застосувати насильство до нього та членів його сім’ї.

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Двох вимагачів затримано в Ужгороді після отримання всієї суми коштів, які було вилучено.

У ході обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено зброю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та грошові кошти.

У бізнесмена на Закарпатті вимагали $100 тис. боргу: злочинців затримано 01
У бізнесмена на Закарпатті вимагали $100 тис. боргу: злочинців затримано 02

Автор: 

здирство (284) Ужгород (339) Офіс Генпрокурора (3250)


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Сча прокуратура еще бизнесмену предъяву сделает на те 100 тыс за уход от налогов...
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25.01.2021 14:16 Відповісти
не предявлять нічого бізнесмену, гроші їхні, оперовскі (колись навіть дійсно позичали в бізнесменів)
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25.01.2021 15:05 Відповісти
Класс. Позичив у гроші, а настав час віддавати- заяву поліцаям.
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25.01.2021 14:19 Відповісти
обычно, когда дают в долг - есть какие-то документы, договор, нотариус...
думал ли ты об этом, когда писал свой комментарий?
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25.01.2021 15:26 Відповісти
друзей низзя обижать, а то еще предъявят пару лямов
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25.01.2021 14:31 Відповісти
Так їм і треба, зараз панятія і слово вара пустий пук в засраній лагерній параші, вєс має шматок паперу з печаткою нотаріуса чи суду. Поїзд гопніков вже пішов, зараз не 90 чи початок 0
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25.01.2021 15:02 Відповісти
Вони вимагали не сто, а п'ятсот тисяч баксів...
І історія там мутна. Вимагач бізнесмен, забудовник, яки ворочає великими сумами. Тому не факт, що це не було вимагання реального боргу.
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25.01.2021 17:01 Відповісти
 
 