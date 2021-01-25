У бізнесмена на Закарпатті вимагали $100 тис. "боргу": злочинців затримано. ФОТО
Під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури на Закарпатті викрито двох учасників злочинної групи, яка займалася здирництвом.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, група осіб, до якої входили жителі Закарпатської та Київської областей, упродовж грудня 2020 – січня 2021 років безпідставно вимагали від закарпатського підприємця 100 тис дол США неіснуючого боргу, погрожуючи застосувати насильство до нього та членів його сім’ї.
Двох вимагачів затримано в Ужгороді після отримання всієї суми коштів, які було вилучено.
У ході обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено зброю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та грошові кошти.
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І історія там мутна. Вимагач бізнесмен, забудовник, яки ворочає великими сумами. Тому не факт, що це не було вимагання реального боргу.