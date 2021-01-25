Скандальний митник Денис Пудрик обзавівся іще однією квартирою – за 2 мільйони на узбережжі Чорного моря. ВIДЕО

Заступника керівника Одеської митниці Дениса Пудрика помітили в елітному ЖК "Простір на Донського, 59", що розташований в Одесі біля моря.







Як з’ясувалось, напередодні нового року на дружину скандального топчиновника Наталію в будинку бізнес-класу оформили двокімнатну квартиру. На відео, яке з’явилось в мережі, митник Денис Пудрик у робочий час відвідує один із будинків елітного ЖК (за адресою Донського, 59/1). У холі він розмовляє з групою людей, після чого на ліфті підіймається до помешкання.

Митник Денис Пудрик у робочий час відвідує елітний ЖК

Як свідчить витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно, дружина чиновника – Наталія Пудрик – 23 грудня 2020 року стала власницею квартири саме у цьому будинку. Відтепер їй належить помешкання №49 загальною площею 55.8 квадратні метри.





На дружину чиновника оформлено помешкання №49 загальною площею 55.8 квадратних метри.

Вартість аналогічної квартири при купівлі "від забудовника" становить 60-70 тисяч доларів, тобто майже 2 мільйони гривень (за наявності ремонту та тераси). На вторинному ринку аналогічні квартири продаються іще дорожче, оскільки комплекс біля моря і позиціонується як "найзеленіший житловий квартал на Фонтані".

Нагадаємо, Денис Пудрик працює на держслужбі із 1998 року, окрім елітних автомобілів і коштовних годинників, він є власником нерухомого майна у Києві, Донецьку, Криму і навіть квартир у Туреччині. За часів Віктора Януковича Пудрик очолював Кримську митницю. Його було люстровано, попри це наприкінці серпня 2020-го року Пудрика призначили на посаду в.о. керівника Одеської митниці, що здійняло скандал у ЗМІ. За два місяці, після аудиту Одеської митниці, в листопаді Пудрика звільнили з посади керівника "за негативні результати роботи". Втім він залишився працювати заступником нового очільника Одеської митниці і фактично продовжує керувати нею.