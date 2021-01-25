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Скандальний митник Денис Пудрик обзавівся іще однією квартирою – за 2 мільйони на узбережжі Чорного моря. ВIДЕО

Заступника керівника Одеської митниці Дениса Пудрика помітили в елітному ЖК "Простір на Донського, 59", що розташований в Одесі біля моря.

Скандальний митник Денис Пудрик обзавівся іще однією квартирою – за 2 мільйони на узбережжі Чорного моря 01
Скандальний митник Денис Пудрик обзавівся іще однією квартирою – за 2 мільйони на узбережжі Чорного моря 02

Скандальний митник Денис Пудрик обзавівся іще однією квартирою – за 2 мільйони на узбережжі Чорного моря 03
Як з’ясувалось, напередодні нового року на дружину скандального топчиновника Наталію в будинку бізнес-класу оформили двокімнатну квартиру. На відео, яке з’явилось в мережі, митник Денис Пудрик у робочий час відвідує один із будинків елітного ЖК (за адресою Донського, 59/1). У холі він розмовляє з групою людей, після чого на ліфті підіймається до помешкання.

Митник Денис Пудрик у робочий час відвідує елітний ЖК

Як свідчить витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно, дружина чиновника – Наталія Пудрик – 23 грудня 2020 року стала власницею квартири саме у цьому будинку. Відтепер їй належить помешкання №49 загальною площею 55.8 квадратні метри.


Скандальний митник Денис Пудрик обзавівся іще однією квартирою – за 2 мільйони на узбережжі Чорного моря 04

На дружину чиновника оформлено помешкання №49 загальною площею 55.8 квадратних метри.

Вартість аналогічної квартири при купівлі "від забудовника" становить 60-70 тисяч доларів, тобто майже 2 мільйони гривень (за наявності ремонту та тераси). На вторинному ринку аналогічні квартири продаються іще дорожче, оскільки комплекс  біля моря і позиціонується як "найзеленіший житловий квартал на Фонтані".

Нагадаємо, Денис Пудрик працює на держслужбі із 1998 року, окрім елітних автомобілів і коштовних годинників, він є власником нерухомого майна у Києві, Донецьку, Криму і навіть квартир у Туреччині. За часів Віктора Януковича Пудрик очолював Кримську митницю. Його було люстровано, попри це наприкінці серпня 2020-го року Пудрика призначили на посаду в.о. керівника Одеської митниці, що здійняло скандал у ЗМІ. За два місяці, після аудиту Одеської митниці, в листопаді Пудрика звільнили з посади керівника "за негативні результати роботи". Втім він залишився працювати заступником нового очільника Одеської митниці і фактично продовжує керувати нею.

Автор: 

нерухомість (891) Пудрик Денис (16)


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Топ коментарі
+17
Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря - Цензор.НЕТ 9308
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25.01.2021 14:28
+17
Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря - Цензор.НЕТ 4655
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25.01.2021 14:32
+11
Бабусин пиріжечок))) ну як можна пожаліти йому хабарика?))) Як можна позбавити його чергового маєточку чи машинки?))
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25.01.2021 14:28
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Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря - Цензор.НЕТ 9308
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25.01.2021 14:28 Відповісти
Цей будинок на Дмітрія Донського в приватному секторі побудовано з порушеннями законодавства. Там одноповерхова забудова і ніяких багатоповерхівок там не може бути, бо там з часів СРСР підводні озера - активна ерозія грунтів на різній глибині і не можна нічого будувати! Але за хабарі можна все! А потім корупціонери прийдуть і куплять квартири в цих незаконних будинках! Пропоную цей будинок розібрати як незаконно збудований по фальсифікованих документах з фальсифікованими результатами геології.
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25.01.2021 14:31 Відповісти
"там з часів СРСР підводні озера - активна ерозія грунтів на різній глибині" - это ли не прекрасно!
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25.01.2021 14:33 Відповісти
Господиии! Опять этот идиот....
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25.01.2021 16:11 Відповісти
Бабусин пиріжечок))) ну як можна пожаліти йому хабарика?))) Як можна позбавити його чергового маєточку чи машинки?))
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25.01.2021 14:28 Відповісти
все понятно - мозги пудрит
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25.01.2021 14:29 Відповісти
в Украине правоохренительные органы и борцуны с коррупцией такой мелочью не интересуются. они "конвертцентры" закрывают вместе с СБУ и прокурватурой...
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25.01.2021 14:29 Відповісти
У "правоохранительных органов" и "борцов с коррупцией" у самих такой недвижки по десятку на рыло. Пчелы против меда не бывают.
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25.01.2021 14:56 Відповісти
Большие сиськи требуют просторного жилья. В обычное жилье уже не помещаются.
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25.01.2021 14:30 Відповісти
Большая морда а не сиськи. Это "новое литсо зеко манды".
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25.01.2021 14:35 Відповісти
Лица, не обезображенные интеллектом

Скандальний митник Денис Пудрик обзавівся іще однією квартирою – за 2 мільйони на узбережжі Чорного моря - Цензор.НЕТ 2390
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25.01.2021 15:10 Відповісти
А сивуха что лицом не вышел, обыдно да.
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25.01.2021 16:48 Відповісти
Сильно быстро пробежал в даль. Хотя фейс уж очень подходящий.
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25.01.2021 18:31 Відповісти
новые лица. акакже. и Бубочка такой пуся. мне кажется Бубочка такой милый, что его будут любить везде. даже на зоне.
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25.01.2021 23:14 Відповісти
Однушка??
Во лошара!
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25.01.2021 14:32 Відповісти
Вот это Зельц! Ай да молодец! 73% одобряют!
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25.01.2021 14:32 Відповісти
Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря - Цензор.НЕТ 4655
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25.01.2021 14:32 Відповісти
еле влез в свою новую квартиру ))))
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25.01.2021 14:33 Відповісти
Що,зелебобскиіє-не по вилазило?!То тепер черпайте за свій вибір повною мірою!!!Хоча про що це я?Хіба в "наріда",що вибрав "оце"є хоч грам виваженості,хоч якоїсь відповідальності?Одне слово -чернь!!!Без стиду,та совісті...
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25.01.2021 14:35 Відповісти
"Где взял, где взял... Купил!"(с)
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25.01.2021 14:35 Відповісти
Какой милый толстячок. Прям как из сказки про трёх поросят.
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25.01.2021 14:36 Відповісти
Скандальний митник Денис Пудрик обзавівся іще однією квартирою – за 2 мільйони на узбережжі Чорного моря - Цензор.НЕТ 8636
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25.01.2021 14:36 Відповісти
О, який лапуля- улюблений внучок для будь-якої бабусі.)
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25.01.2021 14:44 Відповісти
он же щас лопнет как колобок
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25.01.2021 14:45 Відповісти
Погано платять на митниці, люди з голоду пухнуть.
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25.01.2021 14:50 Відповісти
да там 150кило живого веса)))
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25.01.2021 14:55 Відповісти
Если в стране массово строят "элитные ЖК", значит их хорошо покупают.
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25.01.2021 14:51 Відповісти
В Одессе не успевают строить, все почти расходится еще на стадии котлована. Да и не только в Одессе.
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25.01.2021 18:24 Відповісти
Премию этому молодому человеку.
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25.01.2021 14:53 Відповісти
а что же наш дорогой гарант... ножками тупотел, голос на таможенников повышал, изволил гневаться и что? и ничто...
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25.01.2021 14:55 Відповісти
Навіть коментувати немає шо. Гнида на гниді і гнидою поганяє... Голосуйте зебіли далі...
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25.01.2021 14:59 Відповісти
Да, одесская таможня всем таможням таможня.
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25.01.2021 15:06 Відповісти
Ну, прочитали мы про это и шо?
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25.01.2021 15:07 Відповісти
Такие кадры - бесценны для Зеленского. В стране - кадровый голод. Тяжело найти слугу народа, у которого в резюме написано:»Могу брать, могу давать, могу начальству сраку подлизать». Вот у Пудрика такая запись есть - а, у вас?
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25.01.2021 15:08 Відповісти
Таких кадрів було немало і при минулих владах.Розенблати,кононенки ,свинарчуки,грановські,тож ****** не новина.
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25.01.2021 15:29 Відповісти
ВОТ ТВАРЬ !!!
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25.01.2021 18:30 Відповісти
Пудрик - гандон, мерзавец и коррупционер. И должен сидеть в тюрьме, но с каких это пор Дмитрия Донского находится на берегу моря???
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25.01.2021 19:41 Відповісти
 
 