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Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за "мертвий об'єм". ФОТО

Національний центр управління та випробувань космічних засобів України (НЦУВКЗ) провів супутниковий моніторинг змін площі водних дзеркал водосховищ окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської філії НЦУВКЗ, досліджувався стан Сімферопольського, Альмінського, Партизанського, Аянського, Загорського та Бахчисарайського водосховищ. Аналіз проводився за фото, які були зроблені 16 лютого 2020 року і 6 січня 2021 року.

Згідно з даними моніторингу, площа об'єктів за останній рік "суттєво зменшилася".

"Проведений аналіз результатів супутникового моніторингу змін площі дзеркал вод водосховищ у південній частині АР Крим свідчить, що у більшості водоймищ рівень води знизився нижче за "мертвий об’єм" (тобто менше 30% від початкового об’єму). Зниження наповненості водоймищ несе загрозу екологічному балансу (загибель фауни, заростання водоймищ травою та чагарником, загроза небезпеці гідротехнічних споруджень тощо)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Завдяки опадам вода з'явилася у двох із чотирьох річок під окупованим Севастополем. ФОТОрепортаж

Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за мертвий обєм 01

Автор: 

Крим (14147) моніторинг (195) вода (1178)


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Топ коментарі
+13
Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за "мертвий об'єм" - Цензор.НЕТ 520
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25.01.2021 15:49
+12
Пусть мочу пьют(с)
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25.01.2021 15:38
+12
Все можливо, я буду пишатись нарешті , що ти особисто з Гриценком підеш захищати Україну від *****.
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25.01.2021 15:40
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Айяяяяяй! Шо дєлать,шо дєлать, ума нє прілажу!
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25.01.2021 15:36 Відповісти
Це означає що путін піде у наступ на Нову Каховку, звідки йде водний канал в Крим.
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25.01.2021 15:38 Відповісти
Все можливо, я буду пишатись нарешті , що ти особисто з Гриценком підеш захищати Україну від *****.
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25.01.2021 15:40 Відповісти
Ага, то він і з цензора всім тут буде керувать... "Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки..." (с)
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25.01.2021 16:03 Відповісти
Не дуже допоможе. Щоб відновити канал та водопостачання потрібно декілька років. Це за умови, що воєнні дії не знищать інфраструктуру каналу: електропідстанції, насосні станції, водозабір з Дніпра, тощо.
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25.01.2021 19:04 Відповісти
Свою частину каналу по Криму путін вже відремонтував, отже лишиться відновити тільки ту частину яка йде до Нової Каховки, а російські раби-війскові будуть цілодобово штукатурити цей канал навіть взимку і воду пустять вже за кілька тижнів.
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25.01.2021 19:13 Відповісти
Відремонтувати замало, Канал повинен бути заповнений водою що найменше пів року, треба вирівняти гідрогеологічний режим каналу та навколишніх грунтів. Ідеально герметичний канал зробити неможливо і вода з нього буде уходити в сухі грунти.
А звідки інфа, що росія канал відремонтувала? Доречі. Канал не забезпечує водою південу частину Криму, тільки північну та частково центральну. Криму також не щастить з кліматов, який для них став сухішим.
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25.01.2021 19:21 Відповісти
Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за "мертвий об'єм" - Цензор.НЕТ 520
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25.01.2021 15:49 Відповісти
Пусть мочу пьют(с)
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25.01.2021 15:38 Відповісти
"Мочу пусть пьють" (с)
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25.01.2021 15:39 Відповісти
Блин, у нас на Оболони уже сутки воды вообще нет!
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25.01.2021 15:41 Відповісти
Хіба дощь не йде? )))
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25.01.2021 19:05 Відповісти
Засыпать те лужи камнями, чтоб глаза не малыши и все дела.
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25.01.2021 15:42 Відповісти
А зачем постоянно эту новость подавать, пусть они там хоть в верблюдов превращаются.
Писать по перекрытия дорог в Украине из за цен на энергоносители слабо ?
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25.01.2021 15:42 Відповісти
_Затем, дурачок, что из этой новости вытекают чрезвычайно важные следствия. Угроза, понимаешь, тормоз?
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25.01.2021 15:51 Відповісти
Это новость для отвлечения таких Баранов как ты от тех проблем которые внутри страны.
Ну а так как ты общаешься с людьми, понятно какое ты дерьмо в жизни )))
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25.01.2021 16:19 Відповісти
во імя росії
при Україні вода була.
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25.01.2021 15:45 Відповісти
скоро на странице NASA можно будет найти инфу типо "была ли жизнь в крыму? один из спутников, обнаружил в крымской пустыне камней присутствие следов водяного пара, а также следы древних водоемов. планируется высадка в район одного из предполагаемых в прошлом озёр "крымохода" типо "персеверанс" для исследования этого района на наличие следов жизни в прошлой истории этого района" )))
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25.01.2021 15:45 Відповісти
Канал - це тільки частина проблеми. Останні роки в Криму посуха, води не вистачає з кліматичних причин теж.
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25.01.2021 19:13 Відповісти
ниже дна
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25.01.2021 15:47 Відповісти
Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за "мертвий об'єм" - Цензор.НЕТ 8323
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25.01.2021 15:47 Відповісти
Та им там пох - замок-то в геленжике )) А там военная база главное есть. Собственно этот Крым наверное этому параноику только и нужен был чтоб замое в геленжике охранять )
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25.01.2021 15:48 Відповісти
Предлагаю продавать воду в бутылках.По две бутылки на человека.Гражданам сохранившим украинские паспорта - три бутылки со скидкой 50 %.
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25.01.2021 15:49 Відповісти
Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за "мертвий об'єм" - Цензор.НЕТ 2836
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25.01.2021 15:50 Відповісти
На юге Украины тоже проблемы с водой, особенно летом. Что поделаешь-против природы не попрёшь-засуха.
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25.01.2021 16:01 Відповісти
и шо??
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25.01.2021 16:06 Відповісти
А то что нечего крысчанам продавать воду, даже в бутылках-самим надо
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25.01.2021 16:22 Відповісти
Северному Крыму по ходу писец будет,мертвая зона.
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25.01.2021 16:33 Відповісти
Вообще похрен , что там у крысчан . Татары думаю выстоят , вода для них меньшая из проблем .
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25.01.2021 16:35 Відповісти
Не прикрывайтесь одним Крымом. Это глобальная проблема всей планеты.
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25.01.2021 17:54 Відповісти
По СКК подавалась вода для промышленности и с/х Крыма. А воды естественного стока в Крыму, с запасом для населения! А как там оккупант делит воду?... поровну или по справедливости - нас это не волнует, это его проблемы.
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25.01.2021 20:59 Відповісти
До тепер дивуюсь, як кримчани в той страшний 14-й не могли доперти своїм скудним розумом, що пилять під собою не просто гілку, а вирубують увесь сад.
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26.01.2021 00:46 Відповісти
Знайома (з інету) лікарка з Севастополя ще тоді заявила: в окупації не бачу майбутнього. За її ж словами колеги, що були ніби друзями стали зразу мразями. Її, російськомовну, звинуватили у фашизмі. Вона доробила термін контракту і виїхала у Вінницю до чоловікої родини. Навіть я (!) у 2014 не побачив всіх "переваг" кримнашу. Бо воду і електрику не зразу вирубили. І проблеми з громадянством не зразу були очевидні (крмчанам не продають в кредит навіть мобіли - прописка ж на українській території).
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26.01.2021 16:55 Відповісти
 
 