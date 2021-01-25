Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за "мертвий об'єм". ФОТО

Національний центр управління та випробувань космічних засобів України (НЦУВКЗ) провів супутниковий моніторинг змін площі водних дзеркал водосховищ окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської філії НЦУВКЗ, досліджувався стан Сімферопольського, Альмінського, Партизанського, Аянського, Загорського та Бахчисарайського водосховищ. Аналіз проводився за фото, які були зроблені 16 лютого 2020 року і 6 січня 2021 року.

Згідно з даними моніторингу, площа об'єктів за останній рік "суттєво зменшилася".

"Проведений аналіз результатів супутникового моніторингу змін площі дзеркал вод водосховищ у південній частині АР Крим свідчить, що у більшості водоймищ рівень води знизився нижче за "мертвий об’єм" (тобто менше 30% від початкового об’єму). Зниження наповненості водоймищ несе загрозу екологічному балансу (загибель фауни, заростання водоймищ травою та чагарником, загроза небезпеці гідротехнічних споруджень тощо)", - йдеться в повідомленні.

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