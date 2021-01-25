П'яний водій без прав протаранив автомобіль, пролетівши на червоне під Києвом: дивом не постраждали дві жінки і дитина. ВІДЕО+ФОТО

Біля Києва п'яний водій Subaru проігнорував червоний сигнал світлофора і влаштував ДТП.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Виявилося, що водій Subaru (AA8841KM), який промчав на червоний сигнал світлофора, ледь не збив пішоходів і взяв на таран інше авто в Крюківщині - був бухим. Доволі нехитрими махінаціями вдалося з'ясувати, що звати водія Хропатий Євген, 1996 року народження. Раніше цього пияку вже зупиняли правоохоронці і виписали йому протокол за ст. 130 КпАП. Суд він програв, але потім подав апеляцію, яку він також програв", - йдеться в дописі.

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