7 874 32
П'яний водій без прав протаранив автомобіль, пролетівши на червоне під Києвом: дивом не постраждали дві жінки і дитина. ВІДЕО+ФОТО
Біля Києва п'яний водій Subaru проігнорував червоний сигнал світлофора і влаштував ДТП.
Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+9 Вова Кис
показати весь коментар25.01.2021 16:21
+8 Scorpman Y
показати весь коментар25.01.2021 16:12
+4 Ksenia VB
показати весь коментар25.01.2021 16:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от водійське посвідчення ні.
Не прав не було, а посвідчення.
а так - переходят дорогу (хоть и на зеленный) - но смотреть по сторонам же нужно!
зуб за зуб , и никак иначе
Зебра не защитит от летающих идиото Бетменов .Просто чудо...
У него должно быть изъято водительское удостоверение.
А он гоняет и ни разу не был остановлен?
Страна чудес - Украина.
???