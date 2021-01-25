УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9167 відвідувачів онлайн
Новини Фото П'яні за кермом
7 874 32

П'яний водій без прав протаранив автомобіль, пролетівши на червоне під Києвом: дивом не постраждали дві жінки і дитина. ВІДЕО+ФОТО

Біля Києва п'яний водій Subaru проігнорував червоний сигнал світлофора і влаштував ДТП.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Виявилося, що водій Subaru (AA8841KM), який промчав на червоний сигнал світлофора, ледь не збив пішоходів і взяв на таран інше авто в Крюківщині - був бухим. Доволі нехитрими махінаціями вдалося з'ясувати, що звати водія Хропатий Євген, 1996 року народження. Раніше цього пияку вже зупиняли правоохоронці і виписали йому протокол за ст. 130 КпАП. Суд він програв, але потім подав апеляцію, яку він також програв", - йдеться в дописі.

Також дивіться: Рекорд п'яного водіння зафіксовано в Києві - більш ніж 5 проміле. ФОТОрепортаж

Пяний водій без прав протаранив автомобіль, пролетівши на червоне під Києвом: дивом не постраждали дві жінки і дитина 01
Пяний водій без прав протаранив автомобіль, пролетівши на червоне під Києвом: дивом не постраждали дві жінки і дитина 02

Пяний водій без прав протаранив автомобіль, пролетівши на червоне під Києвом: дивом не постраждали дві жінки і дитина 03

Пяний водій без прав протаранив автомобіль, пролетівши на червоне під Києвом: дивом не постраждали дві жінки і дитина 04

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Так это пешеходы виноваты что бухое чмо, у которого уже забрали права за вождение в состоянии алкогольного опьянения, село за руль и ехало, превышая скорость, на запрещенный сигнал стетлофора? Тогда и водитель другого авто виноват, какого он по сторонам не смотрел... Или он не вкурсе о идиотах на колесах?...
показати весь коментар
25.01.2021 16:21
+8
мля.. две телки идут как.. телки. Ну реально - повезло.
а так - переходят дорогу (хоть и на зеленный) - но смотреть по сторонам же нужно!
показати весь коментар
25.01.2021 16:12
+4
такому лише куля в сідниці зарадить
показати весь коментар
25.01.2021 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без прав - какой же он "водитель"?
показати весь коментар
25.01.2021 16:10 Відповісти
Безправный...
показати весь коментар
25.01.2021 16:25 Відповісти
Права є у всіх від народження.
А от водійське посвідчення ні.
показати весь коментар
25.01.2021 16:32 Відповісти
Тут как раз парадокс - без удостоверения нет права на вождение.
показати весь коментар
25.01.2021 16:35 Відповісти
Так я ж і кажу - не правильно написано.
Не прав не було, а посвідчення.
показати весь коментар
25.01.2021 16:36 Відповісти
"Нет ножек - нет мультиков" (с).
показати весь коментар
25.01.2021 16:37 Відповісти
мля.. две телки идут как.. телки. Ну реально - повезло.
а так - переходят дорогу (хоть и на зеленный) - но смотреть по сторонам же нужно!
показати весь коментар
25.01.2021 16:12 Відповісти
или они не в курсе о идиотах на колесах.. во всех смыслах.
показати весь коментар
25.01.2021 16:13 Відповісти
Так это пешеходы виноваты что бухое чмо, у которого уже забрали права за вождение в состоянии алкогольного опьянения, село за руль и ехало, превышая скорость, на запрещенный сигнал стетлофора? Тогда и водитель другого авто виноват, какого он по сторонам не смотрел... Или он не вкурсе о идиотах на колесах?...
показати весь коментар
25.01.2021 16:21 Відповісти
Дітей своїх вчила і всім раджу дивитися в усі боки по декілька разів за перехід, навіть на зелене світло світлофора для пішоходів - придурків достатньо!
показати весь коментар
25.01.2021 17:02 Відповісти
Дело не в том кто виноват, а в том, что пешеход переходя по пешеходному переходу должен убедится, что водители остановились. Это вопрос ответственности за свою жизни! А курица с ребенком даже башню не повернула. Хорошо, что так все закончилось. Надпись на могиле "Они были правы!" никого бы не утешила. Бухой мрази ездит много, человеку за рулем может стать плохо, могут отказать тормоза и т.д. - уйма возможностей быть сбитым переходя на разрешающий сигнал светофора, пешеходу нужно не забывать об этом никогда.
показати весь коментар
25.01.2021 17:05 Відповісти
если больной - то за руль не садись , тормоза отказали - ТО проходи почаще , а если совершил дтп - то закрывать надо по полной , волына должна быть у каждого , чеб водятел знал - маслина может прилететь с любой стороны , без постановы
зуб за зуб , и никак иначе
показати весь коментар
25.01.2021 18:54 Відповісти
Там бус став, їм не видно довбня було.
показати весь коментар
25.01.2021 16:58 Відповісти
Это что, у скотовозки крыша битумом латаная?
показати весь коментар
25.01.2021 16:13 Відповісти
солнечные панели установлены, чтоб питать этот чудесный электромобиль!
показати весь коментар
25.01.2021 16:24 Відповісти
все ждем, что это чмо кого-нибудь все-таки убьет..., но конечно, не факт, что его и после этого закроют...
показати весь коментар
25.01.2021 16:20 Відповісти
Ну все...капец ему...теперь вкатают штраф гривен 100.
показати весь коментар
25.01.2021 16:23 Відповісти
Лишь бы не евробляхер. А так значаит всьо законно
показати весь коментар
25.01.2021 16:24 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
показати весь коментар
25.01.2021 16:28 Відповісти
Поки не з'явиться система невідворотності покарання-нічого на українських автошляхах не зміниться. Нажаль
показати весь коментар
25.01.2021 16:44 Відповісти
И что дальше? Поцелуй в попу?
показати весь коментар
25.01.2021 16:31 Відповісти
такому лише куля в сідниці зарадить
показати весь коментар
25.01.2021 16:40 Відповісти
Мажорчик, 25 років. Тому й не садять. Бабло пабєждаєт...
показати весь коментар
25.01.2021 16:32 Відповісти
Шаги агронома можно по убавить , приостановись глянь на дорогу ....
Зебра не защитит от летающих идиото Бетменов .Просто чудо...
показати весь коментар
25.01.2021 16:36 Відповісти
летело это чмо пару дней назад по Подолу
показати весь коментар
25.01.2021 16:46 Відповісти
Как он психиатра проходит?
показати весь коментар
25.01.2021 18:11 Відповісти
так а шо только по 130-ой?или проезд на красный это не нарушение?и создания аварийной обстановки не было?
показати весь коментар
25.01.2021 18:32 Відповісти
У него запрет на вождение истекает только 11.09.21г. Согласно решению суда (см. в тексте).
У него должно быть изъято водительское удостоверение.
А он гоняет и ни разу не был остановлен?
Страна чудес - Украина.
показати весь коментар
25.01.2021 18:32 Відповісти
Ранее в этом Бухары...(с)
???
показати весь коментар
25.01.2021 18:33 Відповісти
Узбек наверно новость писал
показати весь коментар
25.01.2021 19:47 Відповісти
Взагалі то все робиться просто -- затримали п"яним, відібрали посвідчення, впаяли штраф в еквіваленті річної зарплати і місяць примусових робіт. Затримали другий раз на протязі року, коли вже "особа" без посвідчення (навіть тверезого) -- конфіскація авто + п"ять років в колонії рукавиці шити. Все ! Порядок ! Але в нашій державі такого не буде, бо --- замміністра любить п"яним їздити, депутати всіх рівнів, мусора теж і судді та прокурори і їхні діти і дружини, та й інші "круті" і "недоторкані". Що ж вони самі собі вирок влаштують ?! А так все просто можна було б вирішити... Але це десь в іншій країні...
показати весь коментар
25.01.2021 19:15 Відповісти
пешеходы обрадуются, если их собьют на красный. вы же в Украине Зеленского живёте, хоть идёте по пешеходному переходу на зеленый свет - смотреть по сторонам нужно. А вдруг бы это ехал судья, а не пьяное чмо? и что тогда? сели бы за то, что без светоотражающих жилетов дорогу переходите... а вдруг бы это ехали полицаи? а вдруг бы это ехал сам Каломойский? будьте аккуратней, ведь вы пока еще живете в Украине зеленского, правды и справедливости в этой Украине нет
показати весь коментар
25.01.2021 22:53 Відповісти
 
 