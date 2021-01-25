П'яний громадянин України в Польщі влетів в огорожу цвинтаря і зніс 9 надгробків. ФОТОрепортаж
21-річний українець на Volkswagen Passat влетів у кладовище і пошкодив 9 могил у Польщі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Шамотульского повіту.
Водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням і влетів в огорожу цвинтаря, пошкодивши 9 надгробків.
За кермом перебував 21-річний громадянин України, при цьому він був п'яний, Драгер показав 1,2 проміле.
Поліцейські опитали свідків, вилучили транспортний засіб, а чоловіка заарештували.
Топ коментарі
+6 Tat Prut
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+6 Zemych
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+3 Глеб Попов
показати весь коментар25.01.2021 16:51
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Співчуваю полякам!
але ж він був принаймі без ножа і не кричав "Аллах Акбар!"
Тож нехай терплять 😂
Добре що хоч до нас ту євробляху не пригнав.
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