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Новини Фото ДТП
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П'яний громадянин України в Польщі влетів в огорожу цвинтаря і зніс 9 надгробків. ФОТОрепортаж

21-річний українець на Volkswagen Passat влетів у кладовище і пошкодив 9 могил у Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Шамотульского повіту.

Водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням і влетів в огорожу цвинтаря, пошкодивши 9 надгробків.

За кермом перебував 21-річний громадянин України, при цьому він був п'яний, Драгер показав 1,2 проміле.

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Поліцейські опитали свідків, вилучили транспортний засіб, а чоловіка заарештували.

Пяний громадянин України в Польщі влетів в огорожу цвинтаря і зніс 9 надгробків 01
Пяний громадянин України в Польщі влетів в огорожу цвинтаря і зніс 9 надгробків 02
Пяний громадянин України в Польщі влетів в огорожу цвинтаря і зніс 9 надгробків 03

Автор: 

алкоголь (1242) ДТП (4467) Польща (8498) українці (2539)


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Топ коментарі
+6
Лучше бы ты на кацапию на заработки поехал!
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25.01.2021 16:45
+6
встрянет на очель большие деньги, бухому страховая ничего не вьіплатит
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25.01.2021 16:46
+3
Могут и вандализм с осквернением могил припаять если родственники тех кто там лежит в суд подадут.
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25.01.2021 16:51
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25.01.2021 16:44 Відповісти
"Туда" йому і дорога....
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25.01.2021 20:48 Відповісти
Лучше бы ты на кацапию на заработки поехал!
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25.01.2021 16:45 Відповісти
Скоро поїде якщо продовжить в такому репертуарі.
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25.01.2021 17:19 Відповісти
+
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25.01.2021 20:53 Відповісти
встрянет на очель большие деньги, бухому страховая ничего не вьіплатит
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25.01.2021 16:46 Відповісти
Могут и вандализм с осквернением могил припаять если родственники тех кто там лежит в суд подадут.
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25.01.2021 16:51 Відповісти
Соромно за наше бидло.
Співчуваю полякам!

але ж він був принаймі без ножа і не кричав "Аллах Акбар!"

Тож нехай терплять 😂
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25.01.2021 17:00 Відповісти
Якщо б кричав то ще б соцдопомоги отримав ще,житло безплатно. Але в Польщі не гарантовано))
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25.01.2021 17:21 Відповісти
Хуже только живых сбить а надгробиям уже всё равно
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25.01.2021 17:01 Відповісти
точнее мёртвым всё равно, если не верить в загробный мир)
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25.01.2021 17:02 Відповісти
Заробив....
Добре що хоч до нас ту євробляху не пригнав.
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25.01.2021 17:13 Відповісти
Пшекам до відкриття кордонів жилося сумно, поки українців не запустили.Скоро і пшеки будуть бухими за кермом їздити. З ким поведеся, того і набереся.
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25.01.2021 18:20 Відповісти
Це що тут виробляють земляки просто жах, живу в малому містечку, немає тижня щоб не було пригод з п'яним бидлом. Найгіше що думка перекидається на всіх.
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25.01.2021 18:29 Відповісти
Полицейские... изъяли транспортное средство, а мужчину арестовали.Источник: https://censor.net/ru/p3243929

В регулярную последнее время на Цензоре рубрику "Геноцид украинцев в Польше"
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25.01.2021 18:41 Відповісти
бляхер во всей красе
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25.01.2021 21:02 Відповісти
торопился и попал на кладбище.
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26.01.2021 05:24 Відповісти
 
 