П'яний громадянин України в Польщі влетів в огорожу цвинтаря і зніс 9 надгробків. ФОТОрепортаж

21-річний українець на Volkswagen Passat влетів у кладовище і пошкодив 9 могил у Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Шамотульского повіту.

Водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням і влетів в огорожу цвинтаря, пошкодивши 9 надгробків.

За кермом перебував 21-річний громадянин України, при цьому він був п'яний, Драгер показав 1,2 проміле.

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Поліцейські опитали свідків, вилучили транспортний засіб, а чоловіка заарештували.





