В аеропорту "Бориспіль" громадянка Казахстану намагалася ввезти 28 тис. дол. готівкою, - митниця. ФОТО

У зоні митного контролю київського аеропорту "Бориспіль" зафіксовано вже другу цього року спробу ввезення великої партії валюти через "зелений коридор" без письмового декларування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

40 тис. доларів США було в поясній сумочці у громадянки Казахстану, яка прилетіла через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом з Алмати.

Для проходження митного контролю авіапасажирка вибрала спрощену систему "зелений коридор", чим зокрема показала, що валюта, яку вона ввозить не перевищує встановлений українським законодавством на авіаційному транспорті ліміт до 10 тис. євро, на ввезення яких не потрібно заповнювати письмову митну декларацію.

Читайте також: Житель Буковини намагався ввезти з Румунії 39 тис. євро під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба. ФОТО

Письмової декларації жінка не заповнювала. До початку митного контролю за консультацією не зверталася. Згідно із законодавством, громадянці пропустили дозволену в "зеленому коридорі" суму валюти.

"Вилучено до винесення судом рішення у справі 27900 доларів, які повинні були бути задекларовані письмово.

Складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України", - сказано в повідомленні.