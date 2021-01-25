В аеропорту "Бориспіль" громадянка Казахстану намагалася ввезти 28 тис. дол. готівкою, - митниця. ФОТО
У зоні митного контролю київського аеропорту "Бориспіль" зафіксовано вже другу цього року спробу ввезення великої партії валюти через "зелений коридор" без письмового декларування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.
40 тис. доларів США було в поясній сумочці у громадянки Казахстану, яка прилетіла через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом з Алмати.
Для проходження митного контролю авіапасажирка вибрала спрощену систему "зелений коридор", чим зокрема показала, що валюта, яку вона ввозить не перевищує встановлений українським законодавством на авіаційному транспорті ліміт до 10 тис. євро, на ввезення яких не потрібно заповнювати письмову митну декларацію.
Письмової декларації жінка не заповнювала. До початку митного контролю за консультацією не зверталася. Згідно із законодавством, громадянці пропустили дозволену в "зеленому коридорі" суму валюти.
"Вилучено до винесення судом рішення у справі 27900 доларів, які повинні були бути задекларовані письмово.
Складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України", - сказано в повідомленні.
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2. При условии обязательного письменного декларирования в полном объеме (в случае, если сумма валюты превышает сумму, разрешенную для ввоза при условии устного декларирования):
А)Физическое лицо - резидент независимо от возраста имеет право ввозить в Украину наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 евро, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме и при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в банках (финансовых учреждениях), исключительно на ту сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 евро. Срок действия таких документов 30 календарных дней, начиная со дня выдачи.
Б). Физическое лицо - нерезидент имеет право ввозить в Украину наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 евро, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.
Проблема для граждан Украины!!! Никаких проблем для иностранцев!!!
И Вам в догонку! Не стоит распинаться здесь с детскими понятиями о экономике! Достаточно бреда.... о гарантия...что Вы сюда выложили. И знайте. Десятки тысяч иностранцев прилетает в Киев и декларирует суммы , значительно выше, чем у пострадавшей. И не слышно о массовых ограблениях. И к тому...же нормальные люди если так боятся... пользуются карточками... и вообще никаких вопросов. Так чего ж Ваша пострадавшая не положила деньги на карточку...? Наверное потому...что в Казахстане ёё вывернут наизнанку ..!!??? Да и есть ли смысл Вам что то объяснять? Вы же не видите, как у Вас в Казахстане всё стоит давно на голове... А в Украине видите.!!!??? Ещё раз повторю . Задекларируй она эти деньги..и свободно бы пользовалась. Кстати..оцените порядочность таможенников.)))) Изъята НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННАЯ сумма свыше 10 тысяч евро. У Вас у казахов изымут ВСЮ сумму. Хотя Вам то какое дело?!! Главное казаху рассказать украинцам как надо экономически правильно действовать!!!)))))))