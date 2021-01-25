УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9167 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 946 22

В аеропорту "Бориспіль" громадянка Казахстану намагалася ввезти 28 тис. дол. готівкою, - митниця. ФОТО

У зоні митного контролю київського аеропорту "Бориспіль" зафіксовано вже другу цього року спробу ввезення великої партії валюти через "зелений коридор" без письмового декларування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

В аеропорту Бориспіль громадянка Казахстану намагалася ввезти 28 тис. дол. готівкою, - митниця 01

40 тис. доларів США було в поясній сумочці у громадянки Казахстану, яка прилетіла через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом з Алмати.

Для проходження митного контролю авіапасажирка вибрала спрощену систему "зелений коридор", чим зокрема показала, що валюта, яку вона ввозить не перевищує встановлений українським законодавством на авіаційному транспорті ліміт до 10 тис. євро, на ввезення яких не потрібно заповнювати письмову митну декларацію.

Читайте також: Житель Буковини намагався ввезти з Румунії 39 тис. євро під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба. ФОТО

Письмової декларації жінка не заповнювала. До початку митного контролю за консультацією не зверталася. Згідно із законодавством, громадянці пропустили дозволену в "зеленому коридорі" суму валюти.

"Вилучено до винесення судом рішення у справі 27900 доларів, які повинні були бути задекларовані письмово.

Складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України", - сказано в повідомленні.

Автор: 

Бориспіль (1144) валюта (2380) митниця (1873)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Не понимаю , почему низзя? Не рабыня местных олигархов, не вывозит, а завозит...На подрывную деятельность такие суммы и такими методами не заводят деньги в страну...
показати весь коментар
25.01.2021 17:04
+6
Господи, квартиру наверное продала. Оставьте этих людей в покое. Миллиарды в оффшоры выводят уже 30 лет, а тут прямо озаботились.
показати весь коментар
25.01.2021 17:08
+3
цифры не сходятся..ввезла 40 000, но арестовали 27900 а не всю сумму...10 000 признали фальшивыми и распихали по карманам?
показати весь коментар
25.01.2021 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не понимаю , почему низзя? Не рабыня местных олигархов, не вывозит, а завозит...На подрывную деятельность такие суммы и такими методами не заводят деньги в страну...
показати весь коментар
25.01.2021 17:04 Відповісти
Потрібно відмінити обмеження на ввезення валюти готівкою і відмінити обов'язкове декларування на кордоні, бо це може бути небезпечно. Потім людину можуть вбити по дорозі з аеропорту. Громадянин сам має піклуватись про те щоб задекларувати свої долари, щоб потім не давати пояснення податковій де він їх взяв.
показати весь коментар
25.01.2021 17:10 Відповісти
Погранцы доят сами...Потом наводки дают....Но это вид крепостного права....
показати весь коментар
25.01.2021 17:43 Відповісти
Какой кошмар! Автомобили шмонавших ее таможенников на местной парковке за углом стоят в 2 раза дороже.
показати весь коментар
25.01.2021 21:47 Відповісти
Правильно, нащо нам валюта, МВФ ще скажіть нехай гривнями дає.
показати весь коментар
25.01.2021 17:04 Відповісти
.. она гражданка Казахстана, а не Украины!!. Тупо задекларировала бы , заполнила таможенную декларацию и ввезла бы БЕЗБОЛЕЗНЕННО!!! И никто никаких вопросов бы не задавал!
2. При условии обязательного письменного декларирования в полном объеме (в случае, если сумма валюты превышает сумму, разрешенную для ввоза при условии устного декларирования):
А)Физическое лицо - резидент независимо от возраста имеет право ввозить в Украину наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 евро, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме и при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в банках (финансовых учреждениях), исключительно на ту сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 евро. Срок действия таких документов 30 календарных дней, начиная со дня выдачи.
Б). Физическое лицо - нерезидент имеет право ввозить в Украину наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 евро, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

Проблема для граждан Украины!!! Никаких проблем для иностранцев!!!
показати весь коментар
25.01.2021 22:08 Відповісти
А государство может дать гарантию безопасности человеку задекларирюющему свои деньги . однозначно-нет . вот это самое и заставляет людей так сказать не" светится". Откуда кто знает кто с кем в паре работает. Вот проблема с вывозом. выводом милиардов с Украины . схемы уже давно отработаны и всё окей вот это зло . а ввоз это хорошо для Украины. . а налоги сымутся даже при том-же обмене на грывню . а да. ввозят простые людишки их можно и надо обдирать . а вывозят всевозможные прихлебатели они под себя и для себя и Законы подогнали, у них все законно. всё нормально. даже без всяких проблем и целый самолёт загрузить.
показати весь коментар
26.01.2021 08:18 Відповісти
Как по государственному то чем больше валюты тем стабильнее государство это и выплата по долгам МВФ. это совремённые технологии и стабилизация финансовой. народно-хозяйственной деятельности. а вот вывоз в офшоры это подрыв государственных институтов и это действительно зло для Украины и увы не слышно чтоб кого за это осудили . а из этого можно сделать вывод . что в Украине что-то поставленно с ног на голову.
показати весь коментар
26.01.2021 08:45 Відповісти
Немножко смешновато читать, то что пишет резидент совсем другой страны. А у Вас в Казахстане есть гарантии , что гражданин Украины , задекларировавший подобную сумму будет в безопасности? Нет! Или Вы думаете, я не в курсе..как работают Ваши таможенники в паре с пограничниками? Или Вы думаете, что мы не летаем в Ваши Актау и Атырау и НурСултаны? Украинским таможенникам до Ваших ...как Вам до полёта на Марс. Выворачивают карманы даже у членов экипажа, роются в сумках с мечтою...что нибудь найти! А уж полазить по самолёту с открытием всех возможных лючков и отсеков.... тут даже гадать не стоит. И если я задекларирую у Вас какие то большие суммы... то также не уверен...что всё будет хорошо. И кроме того, такого хамства и высокомерия , что у Ваших узкоглазых погранцов в фуражках-аэродромах надо ещё поискать. И не стоит Вам рассказывать про Украину. Ройтесь лучше сами в своём дерьме под названием Тайожный союз. Так как..может ваше государство с названием Казахстан дать гарантии человеку задекларировавшему свои деньги!!!??? Однозначно НЕТ!
И Вам в догонку! Не стоит распинаться здесь с детскими понятиями о экономике! Достаточно бреда.... о гарантия...что Вы сюда выложили. И знайте. Десятки тысяч иностранцев прилетает в Киев и декларирует суммы , значительно выше, чем у пострадавшей. И не слышно о массовых ограблениях. И к тому...же нормальные люди если так боятся... пользуются карточками... и вообще никаких вопросов. Так чего ж Ваша пострадавшая не положила деньги на карточку...? Наверное потому...что в Казахстане ёё вывернут наизнанку ..!!??? Да и есть ли смысл Вам что то объяснять? Вы же не видите, как у Вас в Казахстане всё стоит давно на голове... А в Украине видите.!!!??? Ещё раз повторю . Задекларируй она эти деньги..и свободно бы пользовалась. Кстати..оцените порядочность таможенников.)))) Изъята НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННАЯ сумма свыше 10 тысяч евро. У Вас у казахов изымут ВСЮ сумму. Хотя Вам то какое дело?!! Главное казаху рассказать украинцам как надо экономически правильно действовать!!!)))))))
показати весь коментар
26.01.2021 12:52 Відповісти
паук таможенный как ручонками в деньжата вцепился!
показати весь коментар
25.01.2021 17:07 Відповісти
цифры не сходятся..ввезла 40 000, но арестовали 27900 а не всю сумму...10 000 признали фальшивыми и распихали по карманам?
показати весь коментар
25.01.2021 17:07 Відповісти
они пропустили разрешенную к ввозу сумму.
показати весь коментар
25.01.2021 17:11 Відповісти
27900 В БАКСАХ А ЛИМИТ В ЕВРО -ТЫ ПЕРЕД ТЕМ КАК ПИСАТЬ ДУМАЙ...
показати весь коментар
25.01.2021 17:17 Відповісти
не принимай так близко к сердцу - ты, наверное один из героев задержания бедняжки из Казахстана и ждешь премии ))
показати весь коментар
25.01.2021 17:25 Відповісти
..так бедняжка сама себя и подставила. Незнание законов не освобождают от наказания!!
показати весь коментар
25.01.2021 22:10 Відповісти
Господи, квартиру наверное продала. Оставьте этих людей в покое. Миллиарды в оффшоры выводят уже 30 лет, а тут прямо озаботились.
показати весь коментар
25.01.2021 17:08 Відповісти
Тю ! То ж перший транш від знаменитого інвестора Сейсембаєва прибув !
В аеропорту "Бориспіль" громадянка Казахстану намагалася ввезти 28 тис. дол. готівкою, - митниця - Цензор.НЕТ 3104
показати весь коментар
25.01.2021 17:35 Відповісти
деньгов сколько а в животе урчит(
показати весь коментар
25.01.2021 19:12 Відповісти
Не зрозумів. Було 40 т.б. Дозволено 10 т.б. А ізьялі 27900. Де ще 2100 баксів?
показати весь коментар
25.01.2021 20:26 Відповісти
10 тисяч євро дозволено...це 12100 доларів.... Тепер арифметика...))))
показати весь коментар
25.01.2021 22:14 Відповісти
Ааааааа...
показати весь коментар
25.01.2021 22:51 Відповісти
.. це не Ви...шановний наш *бізнесмен* платите по 600 гривень військового сбору зі своєї платні за місяць?))))
показати весь коментар
25.01.2021 22:16 Відповісти
 
 