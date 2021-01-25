Обвинувачений в організації розстрілу правоохоронців у Княжичах Курята обійняв керівну посаду в поліції Києва, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Полковник поліції Леонід Курята, якого звинувачують в організації умисного вбивства поліцейських у Княжичах, отримав посаду заступника начальника Дніпровського управління поліції Києва.

Відповідну інформацію Національна поліція надала у відповіді на запит видання "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

У відповіді зазначено, що Курята служить заступником начальника Дніпровського управління поліції - начальником відділу кримінальної поліції столиці.

Він керував спецоперацією 4 грудня 2016 року в Княжичах, де внаслідок перестрілки загинуло п'ятеро правоохоронців. Пізніше йому оголосили підозру, зокрема, в організації умисного вбивства поліцейських. Упродовж останніх декількох років справу фактично не розслідують.

Також Куряту звільняли з поліції після службового розслідування в січні 2017 року. Він оскаржив це рішення, і в грудні 2017 року Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді.

Наприкінці 2018 року тодішній глава Національної поліції Сергій Князєв відправив Куряту керувати поліцією Бахмута.

За даними hromadske, в грудні 2016-го київська поліція організувала спецоперацію із затримання банди можливих грабіжників у Княжичах. Під час її проведення між різними підрозділами поліції почалася перестрілка, внаслідок якої загинуло п'ятеро правоохоронців.

За офіційною версією, сталося трагічне непорозуміння - спецпризначенці КОРДу впритул розстріляли поліцейських охорони, бо не впізнали їх і не зрозуміли команди керівника операції. Тоді керівники спецоперації допустили численні порушення і помилки. Зокрема, не повідомили про проведення спеціальних заходів поліцію Київської області і помилилися будинком, який мали грабувати злочинці.

На лаві підсудних опинилися п'ять осіб: Леонід Курята (ексначальник карного розшуку), Андрій Курта (колишній інспектор з проведення спецоперацій управління КОРД), Роман Мариновський (ексзаступник начальника відділу кримінальної поліції), Ігор Іващенко (начальник УТОС), Олександр Меліхов (екскерівник відділу УТОС). Зараз всі обвинувачені залишилися без запобіжного заходу, а тільки із зобов'язанням з'являтися до суду і до слідчого на виклик.

Нагадаємо, Броварський суд 10 травня 2019 року розпочав слухати справу про загибель п'ятьох поліцейських у перестрілці в Княжичах, яка сталася в ніч на 4 грудня 2016 року.

Напомним, Броварской суд 10 мая 2019 года начал слушать дело о гибели пятерых полицейских в перестрелке в Княжичах, которая произошла в ночь на 4 декабря 2016 года.