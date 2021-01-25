УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9167 відвідувачів онлайн
Новини Фото Трагедія в Княжичах
6 719 50

Обвинувачений в організації розстрілу правоохоронців у Княжичах Курята обійняв керівну посаду в поліції Києва, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Полковник поліції Леонід Курята, якого звинувачують в організації умисного вбивства поліцейських у Княжичах, отримав посаду заступника начальника Дніпровського управління поліції Києва.

Відповідну інформацію Національна поліція надала у відповіді на запит видання "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

У відповіді зазначено, що Курята служить заступником начальника Дніпровського управління поліції - начальником відділу кримінальної поліції столиці.

Обвинувачений в організації розстрілу правоохоронців у Княжичах Курята обійняв керівну посаду в поліції Києва, - ЗМІ 01

Він керував спецоперацією 4 грудня 2016 року в Княжичах, де внаслідок перестрілки загинуло п'ятеро правоохоронців. Пізніше йому оголосили підозру, зокрема, в організації умисного вбивства поліцейських. Упродовж останніх декількох років справу фактично не розслідують.

Також Куряту звільняли з поліції після службового розслідування в січні 2017 року. Він оскаржив це рішення, і в грудні 2017 року Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді.

Наприкінці 2018 року тодішній глава Національної поліції Сергій Князєв відправив Куряту керувати поліцією Бахмута.

За даними hromadske, в грудні 2016-го київська поліція організувала спецоперацію із затримання банди можливих грабіжників у Княжичах. Під час її проведення між різними підрозділами поліції почалася перестрілка, внаслідок якої загинуло п'ятеро правоохоронців.

За офіційною версією, сталося трагічне непорозуміння - спецпризначенці КОРДу впритул розстріляли поліцейських охорони, бо не впізнали їх і не зрозуміли команди керівника операції. Тоді керівники спецоперації допустили численні порушення і помилки. Зокрема, не повідомили про проведення спеціальних заходів поліцію Київської області і помилилися будинком, який мали грабувати злочинці.

На лаві підсудних опинилися п'ять осіб: Леонід Курята (ексначальник карного розшуку), Андрій Курта (колишній інспектор з проведення спецоперацій управління КОРД), Роман Мариновський (ексзаступник начальника відділу кримінальної поліції), Ігор Іващенко (начальник УТОС), Олександр Меліхов (екскерівник відділу УТОС). Зараз всі обвинувачені залишилися без запобіжного заходу, а тільки із зобов'язанням з'являтися до суду і до слідчого на виклик.

Нагадаємо, Броварський суд 10 травня 2019 року розпочав слухати справу про загибель п'ятьох поліцейських у перестрілці в Княжичах, яка сталася в ніч на 4 грудня 2016 року.

Напомним, Броварской суд 10 мая 2019 года начал слушать дело о гибели пятерых полицейских в перестрелке в Княжичах, которая произошла в ночь на 4 декабря 2016 года.

Автор: 

Київська область (4025) Нацполіція (15168) Курята (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Ого,карьера. Убил-повышение.
показати весь коментар
25.01.2021 17:24
+14
Сейчас , при нынешних судьях и прокурорах , Оноприенко , как минимум , руководил бы МВД , а Чикотило был бы членом КС .
Страна нуждается в новых героях .
показати весь коментар
25.01.2021 17:28
+11
Есть ещё те которые верят в " посадки весной". Или скажем так дибилы у нас к сожалению есть и будут. Правда зелохмандеи это всё к вам уроды грёбанные.
показати весь коментар
25.01.2021 17:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ого,карьера. Убил-повышение.
показати весь коментар
25.01.2021 17:24 Відповісти
Есть ещё те которые верят в " посадки весной". Или скажем так дибилы у нас к сожалению есть и будут. Правда зелохмандеи это всё к вам уроды грёбанные.
показати весь коментар
25.01.2021 17:24 Відповісти
Так а чим ти кращий? Як на мене - ти звичайний іплан, тільки що не зебільний..
показати весь коментар
25.01.2021 17:32 Відповісти
+
показати весь коментар
25.01.2021 18:25 Відповісти
4 декабря 2016 года в Княжичах, где в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей.

в декабре 2017 года Окружной админсуд Киева восстановил его в должности.

Какие лютые "елохмандеи", уже тогда палки в колеса ставили сывочелому победителю коррупции.
показати весь коментар
25.01.2021 18:07 Відповісти
Вот тут реально пофиг.
показати весь коментар
25.01.2021 17:24 Відповісти
Значит всё правильно сделал - у зелебобиков это в тренде.
показати весь коментар
25.01.2021 17:24 Відповісти
Может и правильно, если принять во внимание, что полиция охраны очень часто грабит то, что должна охранять.
показати весь коментар
25.01.2021 17:42 Відповісти
Сейчас , при нынешних судьях и прокурорах , Оноприенко , как минимум , руководил бы МВД , а Чикотило был бы членом КС .
Страна нуждается в новых героях .
показати весь коментар
25.01.2021 17:28 Відповісти
На руководящие должности в МВД всегда ставили и ставят персонажей на которых собрана "папочка", независимых, гордых и неуправляемых там никогда не было. Пока не вымажешься в говне, начальником не станешь... И чем больше у тебя грехов, тем на более высокую должность можешь рассчитывать...
показати весь коментар
25.01.2021 17:33 Відповісти
Каким боком Порошенко до Куряты?
показати весь коментар
25.01.2021 17:39 Відповісти
При кому була стрілянина у Княжичах а цей курята досі працює ще з підвищенням.То я його підвищив і не притягнув?
показати весь коментар
25.01.2021 17:43 Відповісти
Ниже написала, когда он был уволен и что происходило дальше.
показати весь коментар
25.01.2021 17:44 Відповісти
стрілянина відбувалася при авакові - креатурі фронту змін яценюка. Факт підвищення куряти підкреслює участь авакова в тих подіях. Інакше б він відмежувався від підозрюваного і нне підвищив того.
показати весь коментар
25.01.2021 21:23 Відповісти
а Ріфа тримають під вартою без жодної причини. Тварюки
показати весь коментар
25.01.2021 17:31 Відповісти
А чому при минулій владі він не сів а продовжував бути поліцаєм,і навіть не звільнений?
показати весь коментар
25.01.2021 17:31 Відповісти
Яка "минула влада"? Влада вже 11 років фактично не міняється. Петро ким був за Януковіча? Міністром економіки. Зєля жив у Москві. Юля де була? В буцегарні. І сьогодні в опозиції. Минула влада була частково за Ющенка. Але Ющ всіх зрадив.
показати весь коментар
25.01.2021 17:36 Відповісти
Взагалі то влада 30 років не міняється,як прийшов комуняка кравчук так і досі країну просирає.
показати весь коментар
25.01.2021 17:39 Відповісти
3,5 роки Юля загалом працювала в кабміні. І це були роки стімкого росту економіки, ВВП, статків українців і інвестицій. Олігархи згадують ті часи з жахом. 3,5 роки - це майже Одна Десята всього часу Незалежності. Як це мало, насправді...
показати весь коментар
25.01.2021 17:45 Відповісти
Перестань марити.бо юля таке ж лайно як і решта. Єдиний був кандидат,це В.Чорновол і більше шансу в Україні не було бо завели клан олігархів і тепер за олігарха банять.
показати весь коментар
25.01.2021 17:58 Відповісти
Сколько месяцев был и почему уволился?
показати весь коментар
25.01.2021 17:40 Відповісти
С ходе служебного расследования в январе 2017 года Куряту уволили с полиции. Однако тот обжаловал решение и Окружной админсуд Киева восстановил его в должности.
показати весь коментар
25.01.2021 17:37 Відповісти
Хто заважав попрошенку а тепер зеленському розігнати цей гадючий суд? Ніхто,бо він їх цілком влаштовує,от і виходить що вибору у другому турі не було ,обидва лайно.
показати весь коментар
25.01.2021 18:05 Відповісти
Порошенко мешало действующее законодательство и Конституция. Это Нелох не в курсе какие полномочия у президента и поэтому им команды дает. Что касается судебной системы, то уж точно не Порошенко виноват, что суды первой инстанции так и остались как были и в том же составе. В Верховном к примеру при реформировании от многих совсем уж откровенно дерьмовых судей избавились. Но и то, этим занимался не президент.
показати весь коментар
25.01.2021 21:10 Відповісти
Менти напружились
показати весь коментар
25.01.2021 17:32 Відповісти
Ну, теперь Курята за Авакова хоть в огонь, хоть в воду...
показати весь коментар
25.01.2021 17:32 Відповісти
Скоріше вони обоє подєльники. Чому Аваков відразу після розстрілу гайнув у Канаду "обмінюватись досвідом". Канадійці робили круглі очі, бо його не чекали. І повернувсь, коли зрозумів, що ніяких хвиль нема?
показати весь коментар
25.01.2021 17:39 Відповісти
+++
показати весь коментар
25.01.2021 18:39 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2021 17:35 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2021 17:35 Відповісти
Так система под таких и заточена ,без них той системе гаплык .
показати весь коментар
25.01.2021 17:40 Відповісти
Закономірно...Президент - паяц...Нардепи - педофіли,збоченці,злодіі,казнокради...Міністри - дебіли,самокатчики і ідіоти...І ви хочете,щоб при таких розкладах керівну посаду в правоохороних структурах зайняв хтось кваліфікований,знаючий і порядний?..Тільки бандит,придурок і хабарник...Їх ще важко знайти,тут я погоджуюсь,але якщо походити по тюрмах,зонах,якщо переглянути карні справи то це кадрове питання можна вирішити...
показати весь коментар
25.01.2021 17:41 Відповісти
Все по Зефрейду.
показати весь коментар
25.01.2021 17:42 Відповісти
Обвинувачений в організації розстрілу правоохоронців у Княжичах Курята обійняв керівну посаду в поліції Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4930
показати весь коментар
25.01.2021 17:54 Відповісти
Логично ! За расстрел силовиков Украины, он ещё Героя Роисси получит.
показати весь коментар
25.01.2021 17:57 Відповісти
такіє люді нам нузни! ато вдруг порох нападьот а ми нє гатови
показати весь коментар
25.01.2021 18:03 Відповісти
В нормальных странах таких иродов по меньшей мере выгоняют из органов и заносят в черные списки, по которым они в данных странах нигде нормальной работы не найдут, а в Украине при зеленой власти их назначают на новые руководящие должности. Тогда о каком развитии и "процветании" страны может идти речь?
показати весь коментар
25.01.2021 18:05 Відповісти
Зашибись пошли полковники.
показати весь коментар
25.01.2021 18:05 Відповісти
жлобы-отморозки - ценные, замаранные кадры для сцыкливых недодиктаторов-аниматоров
показати весь коментар
25.01.2021 19:12 Відповісти
Рюкзаков превратил полицию на бандитскую малину, все что позитивного сделала Хатия Деканоидзе, Рюкзаков уничтожил. Рюкзаков за свои преступления будет сидеть в одной камере с Венедиктовой и Зеленским!
показати весь коментар
25.01.2021 20:36 Відповісти
мафия в погонах
показати весь коментар
25.01.2021 20:45 Відповісти
Аваков краще знає, хто йому потрібен.
показати весь коментар
26.01.2021 10:53 Відповісти
 
 