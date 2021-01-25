22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Військовослужбовець на Одещині сильно побив товариша по службі, після цього останній помер у лікарні. Суд підтримав клопотання слідчого Подільського районного управління поліції і заарештував підозрюваного на шістдесят діб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
Про подію в правоохоронні органи повідомили товариші по службі потерпілого, які не відразу звернули уваги, що той перебуває в непритомному стані.
Як встановили правоохоронці, 32-річний контрактник отримав тілесні ушкодження під час бійки з 22-річним сусідом по гуртожитку, з яким розпивав спиртні напої. Постраждалий із закритою черепно-мозковою травмою у стані коми був госпіталізований до військового шпиталю, де через декілька днів помер.
Поліцейські під час проведення першочергових слідчих дій зібрали достатньо доказів, аби фігуранту повідомити про підозру в правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. За вчинене молодикові загрожує ув’язнення на строк від семи до п’ятнадцяти років
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кого интересует, что было в совковых казармах?
сейчас должно быть лучше и цивилизованнее...
Лишилось армію доламати і скласти лапки.
Правда соляру в 93-м уже не сливали, а продавали или меняли на бухло, как и боеприпасы со складов.
Вот примерно к этому состоянию ******* и ведет ВСУ.
Солдати повинні або воюватися або тренуватися.
При чому тренуватись так, щоб сил вистачало лише до ліжка доповзти. А не пиячити і пригод шукати
А оформление боевого листка для красного уголка вместо распития водки вообще свело бы драки и убийства к нулю. Надо петицию составлять президенту.
Це я вам про те, що ви тут зазвичай маєте, як аксіому: ветеран АТО-ООС - це свята людина, котра на злочин не здатна. Саме так ви тут пишите в новинах, де йде мова, що там то й там колишній боєць АТО здійснив злочин. Люди всі різні і що в кожного в голові відомо лише богу.
ПиСи: тільки не треба мені відразу клеймо"агент кримля" ставити - кримінал в армії був і є, це відображення нашого суспільства.
Я ніколи не стверджувала, що це святі люди.
Але поливати їх зайвий раз брудом, як ви це практикуєте, не раджу.
Інакше прийдеться вам зайняти їхнє місце в окопі.
Джерело: https://censor.net/ru/v3243950
Ви давно в цьому участь приймаєте.
им разрешается выходить на улицу и даже заходить в магазины
Голова (укр.) - председатель колхоза.
Поэтому, во всех цивилизованных странах армия - контрактная.