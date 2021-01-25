22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Військовослужбовець на Одещині сильно побив товариша по службі, після цього останній помер у лікарні. Суд підтримав клопотання слідчого Подільського районного управління поліції і заарештував підозрюваного на шістдесят діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Про подію в правоохоронні органи повідомили товариші по службі потерпілого, які не відразу звернули уваги, що той перебуває в непритомному стані.

Як встановили правоохоронці, 32-річний контрактник отримав тілесні ушкодження під час бійки з 22-річним сусідом по гуртожитку, з яким розпивав спиртні напої. Постраждалий із закритою черепно-мозковою травмою у стані коми був госпіталізований до військового шпиталю, де через декілька днів помер.

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Поліцейські під час проведення першочергових слідчих дій зібрали достатньо доказів, аби фігуранту повідомити про підозру в правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. За вчинене молодикові загрожує ув’язнення на строк від семи до п’ятнадцяти років





