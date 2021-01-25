УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11365 відвідувачів онлайн
Новини Фото
18 071 78

22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Військовослужбовець на Одещині сильно побив товариша по службі, після цього останній помер у лікарні. Суд підтримав клопотання слідчого Подільського районного управління поліції і заарештував підозрюваного на шістдесят діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Про подію в правоохоронні органи повідомили товариші по службі потерпілого, які не відразу звернули уваги, що той перебуває в непритомному стані.

Як встановили правоохоронці, 32-річний контрактник отримав тілесні ушкодження під час бійки з 22-річним сусідом по гуртожитку, з яким розпивав спиртні напої. Постраждалий із закритою черепно-мозковою травмою у стані коми був госпіталізований до військового шпиталю, де через декілька днів помер.

Читайте також: На Одещині двоє контрактників 11-го окремого мотопіхотного батальйону до смерті побили товариша по службі, - військова прокуратура

Поліцейські під час проведення першочергових слідчих дій зібрали достатньо доказів, аби фігуранту повідомити про підозру в правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. За вчинене молодикові загрожує ув’язнення на строк від семи до п’ятнадцяти років

22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція 01
22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція 02
22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція 03

Автор: 

побиття (935) Одеська область (3215) Нацполіція (15168) вбивство (3088) військовослужбовці (4749)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
В советской поживи когда в -23 снег залетает ..в казарме +9 и 100 рыл набздели и вонют портянками...
показати весь коментар
25.01.2021 17:51
+14
Обстановка в комнате располагает к чтению стихов и слушанию классической музыки....
показати весь коментар
25.01.2021 17:45
+13
Больше похоже на новости запоребрика...сближаемся братский народ, братские привычки, взаимопонимание
показати весь коментар
25.01.2021 17:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обстановка в комнате располагает к чтению стихов и слушанию классической музыки....
показати весь коментар
25.01.2021 17:45 Відповісти
В советской поживи когда в -23 снег залетает ..в казарме +9 и 100 рыл набздели и вонют портянками...
показати весь коментар
25.01.2021 17:51 Відповісти
когда-то неадертальцы и в пещерах жили? так и продолжать?
кого интересует, что было в совковых казармах?
сейчас должно быть лучше и цивилизованнее...
показати весь коментар
25.01.2021 17:54 Відповісти
Це порошенківські казарми а-ля НАТО, тільки вони на казарми НАТО трохи не схожі.
22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 286
показати весь коментар
25.01.2021 18:31 Відповісти
...тебе привычнее такое?
22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7449
показати весь коментар
25.01.2021 18:35 Відповісти
А Генштаб ЗСУ та міноборони ніяк не реагують на п'яні драки в казармах та смерть солдат від нестатуних відносин! Хомчак та Таран обидва в святковому коматозі.
показати весь коментар
25.01.2021 18:40 Відповісти
Військові розпивають спиртні напої, скорше за все всі разом, потім починається драка між двома пияками, їх ніхто не рознімає, в процесі драки один військовий отримує тяжкі ушкодження, але сусіди не поспішають йому надавати допомогу і викликати швидку, бо всі п'яні і це зальот. Сусіди чекають що потерпілий сам оговтається, але навіть не надають невідкладної допомоги і не визначають важкість ушкоджень, щоб зрозуміти що потрібно робити! По результату цієї п'яної драки військова частина має бути розформована, командири арештовані та засуджені, всі хто знав про п'янку і драку і не зупинив і не викликав медиків - арештовані та засуджені, сусіди по кімнаті арештовані та засуджені, з позбавленням військового звання та пенсії.
показати весь коментар
25.01.2021 18:38 Відповісти
що за драка, недолуге? геть кацапiзми з мови!
показати весь коментар
25.01.2021 18:40 Відповісти
Це саме галіма драка двух биків, бо бійкою це назвати не можна. Два молдавана напились та побились в казармі біля придністровського кордону.
показати весь коментар
25.01.2021 18:41 Відповісти
22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8444
показати весь коментар
25.01.2021 18:42 Відповісти
Офіцери частини скорше за все були проінформовані про бійку але вирішили не втручатись і не помічати постраждалого в надії на те що з ним нічого страшного не станеться. За це оперативний черговий та командири мають бути притягнуті до суворої кримінальної відповідальності - за приховування злочину!
показати весь коментар
25.01.2021 19:23 Відповісти
22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5229
показати весь коментар
25.01.2021 19:33 Відповісти
А хіба він мало дурні намолов?)))
показати весь коментар
25.01.2021 19:38 Відповісти
Ага приблизно так і було з 91 по 14.
показати весь коментар
25.01.2021 20:20 Відповісти
Де було? Там де ви служили?
показати весь коментар
25.01.2021 20:22 Відповісти
В Україні.
показати весь коментар
25.01.2021 20:26 Відповісти
при -23 никакие нендертальцы никогда не жили дикий человек мрёт при температуре окружающей среды ниже +14.
показати весь коментар
09.02.2021 12:30 Відповісти
в - 48 тоже нормуль..жах..
показати весь коментар
25.01.2021 17:55 Відповісти
Не застал...-38 был предел...
показати весь коментар
25.01.2021 19:38 Відповісти
У нас 170 рыл было вонь страшная)))
показати весь коментар
25.01.2021 18:17 Відповісти
А тут теж вонь бо немає вентиляції і приміщення маленьке.
показати весь коментар
25.01.2021 18:31 Відповісти
...это ты о своей больничке, игарешка? Что, теперь всем форумом жалеть тебя?
показати весь коментар
25.01.2021 18:34 Відповісти
Да нормально було в радянській казармі. Шо тобі в 19 років треба, живий та й добре.
показати весь коментар
26.01.2021 14:44 Відповісти
Кстати о стихах и музыке...Евгений онегин переделка, Утехи императрицы, лука мудищев....
показати весь коментар
25.01.2021 19:41 Відповісти
ну нормально скрасили досуг...командирам премию...
показати весь коментар
25.01.2021 17:45 Відповісти
добре, що то не був комбат
показати весь коментар
25.01.2021 17:46 Відповісти
аватары бессмертны в армии
показати весь коментар
25.01.2021 17:49 Відповісти
...бедная Польша
показати весь коментар
25.01.2021 18:17 Відповісти
Больше похоже на новости запоребрика...сближаемся братский народ, братские привычки, взаимопонимание
показати весь коментар
25.01.2021 17:52 Відповісти
ВСУ стремительно возвращаются к состоянию, как при Януковиче.
показати весь коментар
25.01.2021 17:53 Відповісти
СБУ взагалі ще далі пішло.
Лишилось армію доламати і скласти лапки.
показати весь коментар
25.01.2021 17:54 Відповісти
При Порохе с этим стали бороться и почти изжили.
показати весь коментар
25.01.2021 18:11 Відповісти
как в ссср
показати весь коментар
25.01.2021 19:42 Відповісти
Да нет. В совке армия хотя бы вооружена была до зубов.
показати весь коментар
25.01.2021 19:47 Відповісти
Да но только автомобильное имущество все оказалось в ближлежащих колхозах...и соляру не воровали..еее сливали в посадках соместно с гражданскими которые не хотели делать лишний рейс ))))
показати весь коментар
25.01.2021 19:56 Відповісти
Я служил сразу после развала совка. Так что еще помню, как оно было.

Правда соляру в 93-м уже не сливали, а продавали или меняли на бухло, как и боеприпасы со складов.

Вот примерно к этому состоянию ******* и ведет ВСУ.
показати весь коментар
25.01.2021 19:58 Відповісти
Солдат без роботи потенційний злодій. Аксиома написана кровю.
Солдати повинні або воюватися або тренуватися.
При чому тренуватись так, щоб сил вистачало лише до ліжка доповзти. А не пиячити і пригод шукати
показати весь коментар
25.01.2021 21:49 Відповісти
А чого це вони бухали, а ніхто їх не контролював ?
показати весь коментар
25.01.2021 17:54 Відповісти
Досуг не организован.
показати весь коментар
25.01.2021 18:01 Відповісти
...точно, почему-то хороводы на плацу не водили, верно?
показати весь коментар
25.01.2021 18:03 Відповісти
Подготовку к утреннему осмотру,вечерняя прогулка, вечерняя поверка очень снижают риск подобных инцидентов.
показати весь коментар
25.01.2021 18:12 Відповісти
...желаю тебе и твоим детенышам развлекаться так всю оставшуюся недолгую жизнь, вася... Или лучше позвонить в милицию и вызвать тебе отдеоение аниматоров?
показати весь коментар
25.01.2021 18:15 Відповісти
...отделение*
показати весь коментар
25.01.2021 18:15 Відповісти
Та не говорите.
А оформление боевого листка для красного уголка вместо распития водки вообще свело бы драки и убийства к нулю. Надо петицию составлять президенту.
показати весь коментар
25.01.2021 18:40 Відповісти
І ось вам доказ того, що не кожен, хто має посвідчення УБД, є святою людиною не здатною до злочину.
Це я вам про те, що ви тут зазвичай маєте, як аксіому: ветеран АТО-ООС - це свята людина, котра на злочин не здатна. Саме так ви тут пишите в новинах, де йде мова, що там то й там колишній боєць АТО здійснив злочин. Люди всі різні і що в кожного в голові відомо лише богу.
ПиСи: тільки не треба мені відразу клеймо"агент кримля" ставити - кримінал в армії був і є, це відображення нашого суспільства.
показати весь коментар
25.01.2021 18:09 Відповісти
А в них є посвідчення УБД ?
Я ніколи не стверджувала, що це святі люди.
Але поливати їх зайвий раз брудом, як ви це практикуєте, не раджу.
Інакше прийдеться вам зайняти їхнє місце в окопі.
показати весь коментар
25.01.2021 18:13 Відповісти
Про посвідчення - це , як за приклад. Просто всі негаразди виховання в армії нікуди не зникають.
показати весь коментар
25.01.2021 18:14 Відповісти
По данным свидетелей и знакомых военного, полиция совершенно не принимает во внимание "гражданского" молодого человека, они даже не рассматривают его как виновника. То есть, кто-то пытается уже "порешать", чего в нашем случае допускать нельзя. Параллельно идет "негласная" травля военных.
Джерело: https://censor.net/ru/v3243950

Ви давно в цьому участь приймаєте.
показати весь коментар
25.01.2021 18:18 Відповісти
а ты хочешь шобы офицер срать в туалет водил как при Шмарове...и срали тоже строем? во избежании энтероколитов и дедовщины?
показати весь коментар
25.01.2021 19:44 Відповісти
Бухать не надо, и вжарить кто продает бухло в общежитии.
показати весь коментар
25.01.2021 17:54 Відповісти
Пасаны взяли себе и занесли комвзводу, а дальше по эстафете заносят наверх комроты, комбату, комполка, комдиву... и так до министра ЗЕленой обороны, которому еще нужны квартиры для беременного губернатора.
показати весь коментар
25.01.2021 18:14 Відповісти
это не тюрьма.

им разрешается выходить на улицу и даже заходить в магазины
показати весь коментар
25.01.2021 18:16 Відповісти
Куди дивилося ВСП?
показати весь коментар
25.01.2021 18:03 Відповісти
теж бухав.
показати весь коментар
25.01.2021 18:05 Відповісти
они не бухают..они как мусора собирают дань..
показати весь коментар
25.01.2021 19:45 Відповісти
всё зло - от водки
показати весь коментар
25.01.2021 18:03 Відповісти
Надо пить с умом.
показати весь коментар
25.01.2021 18:25 Відповісти
Пити можно тільки з головою*
Голова (укр.) - председатель колхоза.
показати весь коментар
25.01.2021 19:02 Відповісти
для общества главное тут, чтобы человек - дипила, а не дипил - человека..
показати весь коментар
25.01.2021 18:10 Відповісти
журналюки как напишут ,после работы взяли бутылку ,а дальше по накатанной .Слово за слово и в морду ,падая ударился об что то или случай но по мозгам попал ,и где тут умышленное убийство.
показати весь коментар
25.01.2021 18:12 Відповісти
армия эпохи гавнокомандующей Зели развлекается как может, как ********* приколисты
показати весь коментар
25.01.2021 19:04 Відповісти
Эхх... Допиливают последние звездолеты оставшиеся от попередников)!
показати весь коментар
25.01.2021 20:12 Відповісти
Как банально: пили вместе собутыльники, добавить нечего!
показати весь коментар
25.01.2021 19:41 Відповісти
а кроватки еще совдепия..... вроде и ремонт, но выглядит как барак ....
показати весь коментар
25.01.2021 20:08 Відповісти
Там, до лета 2019 года, было супер современное жилье, солдаты НАТО завидовали! На следующий день, как Зелински стал президентом - в один миг все снесли и поставили совковые бараки.
показати весь коментар
25.01.2021 20:15 Відповісти
Призывная армия это - тюрьма!
показати весь коментар
25.01.2021 20:10 Відповісти
В армию должны идти не по принуждению а по своей воле, кто хочет там служить.
Поэтому, во всех цивилизованных странах армия - контрактная.
показати весь коментар
25.01.2021 20:17 Відповісти
І чим то бидло відрізняється від кацапні ??Нажертися дешевого пойла , набити морду братану що ще 5 хвилин назад лобизався з ним , а потім просто забити до смерті !... Слава Украіні
показати весь коментар
25.01.2021 20:36 Відповісти
При чем здесь УКРАИНА????если в ней нет УКРАИНЦЕВ....я ничего не понимаю вАРМИ...но я думала...ЧТО В АРМИИ КАЖДАЯ МИНУТА РАСПИСАНА
показати весь коментар
25.01.2021 21:18 Відповісти
Це грьобана ганьба.
показати весь коментар
26.01.2021 03:00 Відповісти
 
 