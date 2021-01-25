Меморіальний центр "Бабин Яр" презентував концепцію музею Голокосту. ФОТОрепортаж

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" представив художню концепцію майбутнього музейного комплексу в Києві, що складається з синагоги, центру реабілітації, інсталяцій та освітніх просторів.

Як повідомили у пресслужбі, над концепцією працювала міжнародна група з більш ніж 20 авторів під керівництвом художнього директора Меморіального центру Іллі Хржановського, інформує Цензор.НЕТ. До складу авторської групи увійшли архітектори, історики, музейні куратори, художники, дослідники Голокосту.

"Концепція охоплює всю територію Бабиного Яру, що має перетворитися на місце, яке не просто розповідає історію, а яке дозволяє побачити і полюбити світ, якого більше немає. Зрозуміти причини трагедії. Пройти свій власний шлях пізнання", - говориться в повідомленні.

Майбутній Меморіальний комплекс включатиме в себе:

- Музей трагедії Бабиного Яру 1941-1943;

- Музей Голокосту в Україні та Східній Європі;

- Музей історії забуття трагедії Бабиного Яру;

- Музей історії місця та Куренівської трагедії;

- Інсталяцію, присвячену жертвам трагедії;

- Простір для молитви, до складу якого увійдуть синагога, церква, мечеть та неконфесійний простір;

- Освітній та науковий центр, майданчик для дискусій;

- Медіатека, бібліотека, архів і колекції;

- Освітньо-ігровий простір для дітей;

- Центр реабілітації наслідків психологічної травми.

Першим об’єктом, який буде зведено в рамках концепції вже цієї весн, стане меморіальна синагога. Її автором виступив всесвітньо відомий архітектор Мануель Герц, який спроєктував унікальну синагогу у Майнці.

У центрі зауважили, що всі простори і будівлі мають бути зведені без підземних фундаментів, тобто "лежатимуть на землі".









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Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликом усвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а такожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".