У Києві нетверезий водій маршрутки збив велосипедиста, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

У Києві нетверезий водій маршрутного транспортного засобу збив велосипедиста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Вчора вночі патрульні отримали виклик на вулицю Газопровідну, де сталася аварія за участю маршрутки "Богдан" і велосипедиста. Попередньо інспектори з'ясували, що водій автомобіля Богдан, не помітивши велосипедиста, скоїв наїзд на нього, після чого не впоравшись із керуванням з'їхав з дороги.





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Патрульні відразу помітили у 36-річного водія явні ознаки сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці, результат перевірки приладом Драгер - 2,38 проміле.

Потерпілий велосипедист зазнав травм і був госпіталізований.