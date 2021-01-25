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Новини Фото П'яні за кермом
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У Києві нетверезий водій маршрутки збив велосипедиста, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

У Києві нетверезий водій маршрутного транспортного засобу збив велосипедиста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

У Києві нетверезий водій маршрутки збив велосипедиста, - патрульна поліція 01

Вчора вночі патрульні отримали виклик на вулицю Газопровідну, де сталася аварія за участю маршрутки "Богдан" і велосипедиста. Попередньо інспектори з'ясували, що водій автомобіля Богдан, не помітивши велосипедиста, скоїв наїзд на нього, після чого не впоравшись із керуванням з'їхав з дороги.

У Києві нетверезий водій маршрутки збив велосипедиста, - патрульна поліція 02
У Києві нетверезий водій маршрутки збив велосипедиста, - патрульна поліція 03

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Патрульні відразу помітили у 36-річного водія явні ознаки сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці, результат перевірки приладом Драгер - 2,38 проміле.

У Києві нетверезий водій маршрутки збив велосипедиста, - патрульна поліція 04

У Києві нетверезий водій маршрутки збив велосипедиста, - патрульна поліція 05

У Києві нетверезий водій маршрутки збив велосипедиста, - патрульна поліція 06

Потерпілий велосипедист зазнав травм і був госпіталізований.

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ДТП (4467) Київ (19466) маршрутки (347) велосипедисти (122)


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Топ коментарі
+11
Я велосипедист. И приходится ездить и ночью (почитайте о таком деле, как бревет, например). И что - это повод давить? Судя по велосипеду породистому - серьёзный чел был в седле. Или велосипедист не человек? ****...е мусора - пока от них откупаются, до тех пор будут давить всякие выб--ки. Эхххххх
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25.01.2021 19:42
+9
Водитель был пьяный... Мокрая дорога. Это оправдание?
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25.01.2021 19:34
+6
В 133 миллионной Японии, с переизбытоком авто ,за 20Й год-около 2900 смертей.А у нас?.Каждый день волосы дыба от ужасающей статистики.
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25.01.2021 19:33
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мля,алё...новый год уже прошел
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25.01.2021 19:31 Відповісти
У маршрутчиков "на работу как на праздник". А шо за праздник без бухла и ширева?
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25.01.2021 19:33 Відповісти
Кстати, там реально кадровый голод и доходит до того, что не увольняют только потому, что на его место придет персонаж еще хуже...
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25.01.2021 19:43 Відповісти
Борьба за сверхприбыль, владельцы маршруток считают, что водителям и платить не надо, типа, они и так "у краника" сидят. Ублюдочная киевская власть не замечает, что почти все водители маршруток на минимальной зпл, а есть много и "по контракту", т.е. вообще БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ. Вот кому киевляне доверяют свою жизнь по дороге на работу и с работу.
Зато голосуют за боксера, "лишь бы другой был не хуже", а хуже уже некуда.
Отсутствие мозгов и совести не компенсируешь спортивными титулами.
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25.01.2021 19:53 Відповісти
Нормальные водители свалили за границу или работают в менее напряжных и более хлебных местах. Остались те, что остались. Ну и коррупция, конечно, отсутствие контроля. Те же терминалы оплаты на маршрутках откладывают тоже ж не просто так... Что касается боксёра, то альтернатива ему была пальчевский - он лучше?
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25.01.2021 19:58 Відповісти
Важно другое: заставить работать того, кого выбрали. При чем тут альтернативы？ Хотел пролезть боксер, пролез. Теперь работай, раз тебя избрали.
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25.01.2021 20:07 Відповісти
Так пальчевский тоже хотел пролезть. Но сомневаюсь, что для того, чтоб работать...
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25.01.2021 20:08 Відповісти
А при Омеле или Попове было как-то по другому?
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25.01.2021 19:58 Відповісти
Что мне до них？ Они в прошлом. За СЕГОДНЯ в ответе сегодняшние подонки. Только отвечают карманами бабла за сотни киевских маршруток. Миллион в месяц - цена заноса в КГГА.
Никто не видит, СБУ занято разборками, все остальные на прикорме. Так и живем.
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25.01.2021 20:05 Відповісти
По сути ты прав,но меня бесит слово "боксер",эдак презрительно.Да,боксер,чемпион мира в прошлом,На позапрошлых выборах я за него не голосовал,а на последних голосовал,потому что он справился,и неплохо.Такое же мнение у большинства киевлян.
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25.01.2021 20:25 Відповісти
Тут "боксер" как идентификатор. Мэра с него все равно не вышло и не выйдет, как и политика. "Пирожки должен печь пирожник, сапоги тачать сапожник", для Киева - он ноль, что есть, что нет. Незаконной торговли в Киеве стало меньше, но ее много, даже там, где по щелчку пальцев можно убрать. А там, где рынки, там взятки полиции, там криминал.
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25.01.2021 21:30 Відповісти
Да, боксёр, да, наглухо отбитый, но даже такой лучше, чем эта зеленая ненасытная, ни на что не годная, кроме воровства в турборежиме - мерзкая зеленая падаль
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25.01.2021 21:53 Відповісти
Наслідки локдауна..антисептик приймають вже замисть...чаю
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25.01.2021 20:28 Відповісти
Водій був п'яний...
А що в головах велосипедистів, котрі вночі на мокру дорогу виїзджають?
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25.01.2021 19:33 Відповісти
Водитель был пьяный... Мокрая дорога. Это оправдание?
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25.01.2021 19:34 Відповісти
Та при чому тут це? Я за сьогодні за вечір (дощ на вулиці) з десяток велосипедистів об'їзджав на дорозі прямуючи додому.
Про що ця публіка взагалі думає?
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25.01.2021 19:39 Відповісти
Учасник дорожнього руху. Перечитайте ПДД!
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25.01.2021 19:47 Відповісти
Я це добре знаю! Але чи знають ці особи, що в дощову погоду вечором та вночі їх фактично не видно?
ПиСи: не приписуйте мені виправдання п'яниці водія - я про нього взагалі не писав та не пишу.
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25.01.2021 19:50 Відповісти
Я не приписую нічого. Велосипедисти, які не перший день катаються, мають габаритні ліхтарі "моргалки", мають світловідбиваючі стрічки та інші світловідбиваючі елементи. Але тут навіть педалі повідлетали, вже не кажу про моргалки та ліхтарі.
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25.01.2021 19:58 Відповісти
Смертники вони, а не учасники. Як і абсолютна більшість пішоходів.
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25.01.2021 19:51 Відповісти
Ну так, один на той світ, а інший в тюрму. Тільки першому вже байдуже, а другому ще "срок мотать"
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25.01.2021 20:02 Відповісти
Я велосипедист. И приходится ездить и ночью (почитайте о таком деле, как бревет, например). И что - это повод давить? Судя по велосипеду породистому - серьёзный чел был в седле. Или велосипедист не человек? ****...е мусора - пока от них откупаются, до тех пор будут давить всякие выб--ки. Эхххххх
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25.01.2021 19:42 Відповісти
серьёзный чел на породистом велосипеде - должен был светиться на ночной дороге как рожденственская ёлка, минимум жилет на нём должен был быть, так, что даже напрочь угашенный водила маршрутки должен был его заметить
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25.01.2021 21:56 Відповісти
а так конечно, велосипед по цене Рено Меган - однозначно 3,14да маршрутчику
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25.01.2021 22:10 Відповісти
А про що думають інші водії, які на мокру дорогу вночі виїжджають? Тут же може бути п'яний водій маршрутки! Про що вони думають? Хай сидять по домівках вночі, бо може п'яний водій маршрутки їхати. І пішоходи хай дороги не переходять.
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25.01.2021 19:46 Відповісти
В 133 миллионной Японии, с переизбытоком авто ,за 20Й год-около 2900 смертей.А у нас?.Каждый день волосы дыба от ужасающей статистики.
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25.01.2021 19:33 Відповісти
Как говорится, в этой заметке "прекрасно все: 1. в европейской столице МАРШРУТКИ (=скотовозы), а не современный транспорт. 2. Водитель быль пьян. 3. Водитель сбил человека на велосипеде (сзади) 4. Водитель не справился с управлением.
Ублюдочная киевская власть не знает, сколько владельцы маршруток "заносят" ежемесячно в КГГА ? Сколько должно погибнуть людей в Украине от "маршруток" чтобы ублюдочная киевская власть начала ценить жизнь граждан Украины?
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25.01.2021 19:33 Відповісти
1. Не факт, що це київська маршрутка.
2.Називати так обрану киянами владу може лише пацак.
3. Маєте факти хабарництва йдіть з ними в НАПК.
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25.01.2021 19:47 Відповісти
Тьфу на тебя. Иди в адвокаты к проходимцим и всякой сволочи, там такие нужны.
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25.01.2021 19:54 Відповісти
Тобто про суть роботи адвоката ти теж нічого не розумієш.
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25.01.2021 19:57 Відповісти
Лишь бы понимал, ублюдки и проходимцы без совести твои клиенты.
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25.01.2021 19:59 Відповісти
Дивних ти клієнтів інженеру-будівельнику пропонуєш, тому краще розповідай про свою мотивацію психіатру- він має допомогти.)))
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25.01.2021 20:14 Відповісти
Судя по фото, полностью деградировавшее существо.
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25.01.2021 19:43 Відповісти
Это в 36-то лет??? Это существо таковым вылупилось, поверьте учителю с бАААльшим стажем. Это всё с утра, там нечему было деградировать
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25.01.2021 19:48 Відповісти
Верю.
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25.01.2021 19:54 Відповісти
Їзда на велосипеді в темну частину доби це гра зі Смертю. Це не виправдовує водія маршрутки, це констатація факту.
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25.01.2021 19:45 Відповісти
Хорошо, что жив велосипедист. А потроха "автомобиля"... как такое уё-ще можно выпускать в принципе, не говоря про перевоз людей? Там всё ясно по салону, если это салон, конечно. Тьфу, власть и деньги = ...
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25.01.2021 19:47 Відповісти
На фото нема салону, там кабіна. Яку ця свиня могла засрати під час зміни. До чого тут "выпускать"?
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25.01.2021 19:50 Відповісти
в салоне у гребаного алкаша все культурненько, как в мусорнике.
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25.01.2021 20:08 Відповісти
Владельцев парков маршруток поднож!
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25.01.2021 20:22 Відповісти
и жодного катафота на лісапєдє цього придурка
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25.01.2021 20:25 Відповісти
за спешелаайзд ему кадык вгрызть(
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25.01.2021 20:36 Відповісти
У маршрутчика еще и руки в крови. У, садюга, потрошитель ночных велосипедистов
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25.01.2021 20:49 Відповісти
январь месяц , что эти велосипидисты забыли на дороге ))) если хотят быть полноценными участниками дорожного движения , то тогда надо получать права на вождение , регистрировать транспортное средство , платить дорожный сбор , переводить велосипеды в руках через пешехоные перехода , а не ехать по ним , ну и там по мелочи еще ))))
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25.01.2021 22:02 Відповісти
я не думаю, что водила маршрутки сделал это специально, хоть и был пьян, профессионализм не пропьешь; скажу вам, что велосипедисты ещё та гопота, хоть на дорогих великах, хоть на дешевых, лично был свидетелем как в ночном парке два велосипедиста парень и девушка ехали по пешеходной дорожке и нанесли телесные повреждения мужику, который просто шел по дорожке, после чего, вместо того, чтобы извиниться начали кидать ему предъявы, пока он им чуть не дал 3,14ды
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25.01.2021 22:03 Відповісти
Доки ж будемо терпіти пянь за кермом. Лишати прав довічно , суворо карати !!!
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26.01.2021 16:08 Відповісти
 
 