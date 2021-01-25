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У Києві нетверезий водій маршрутки збив велосипедиста, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж
У Києві нетверезий водій маршрутного транспортного засобу збив велосипедиста.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
Вчора вночі патрульні отримали виклик на вулицю Газопровідну, де сталася аварія за участю маршрутки "Богдан" і велосипедиста. Попередньо інспектори з'ясували, що водій автомобіля Богдан, не помітивши велосипедиста, скоїв наїзд на нього, після чого не впоравшись із керуванням з'їхав з дороги.
Патрульні відразу помітили у 36-річного водія явні ознаки сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці, результат перевірки приладом Драгер - 2,38 проміле.
Потерпілий велосипедист зазнав травм і був госпіталізований.
Топ коментарі
+11 gregori
показати весь коментар25.01.2021 19:42
+9 Майкл Дорси
показати весь коментар25.01.2021 19:34
+6 Артём Ярмолич
показати весь коментар25.01.2021 19:33
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Зато голосуют за боксера, "лишь бы другой был не хуже", а хуже уже некуда.
Отсутствие мозгов и совести не компенсируешь спортивными титулами.
Никто не видит, СБУ занято разборками, все остальные на прикорме. Так и живем.
А що в головах велосипедистів, котрі вночі на мокру дорогу виїзджають?
Про що ця публіка взагалі думає?
ПиСи: не приписуйте мені виправдання п'яниці водія - я про нього взагалі не писав та не пишу.
Ублюдочная киевская власть не знает, сколько владельцы маршруток "заносят" ежемесячно в КГГА ? Сколько должно погибнуть людей в Украине от "маршруток" чтобы ублюдочная киевская власть начала ценить жизнь граждан Украины?
2.Називати так обрану киянами владу може лише пацак.
3. Маєте факти хабарництва йдіть з ними в НАПК.