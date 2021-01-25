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Новини Фото Хабарники
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Співробітника ДФС, який вимагав 18 тис. грн щомісячної "данини", затримано в Мелітополі, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі оперуповноваженого відділу по боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів ГУ ДФС у Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Співробітника ДФС, який вимагав 18 тис. грн щомісячної данини, затримано в Мелітополі, - прокуратура 01

За даними слідства, співробітник ДФС вимагав грошові кошти від приватного підприємця в розмірі 18 тис грн щомісячної "данини", за яку гарантував не створювати проблем у веденні підприємницької діяльності і не притягати до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення і збут фальсифікованої алкогольної і тютюнової продукції.

Чиновника затримали на одній із вулиць Мелітополя під час одержання чергової суми хабаря.

Співробітника ДФС, який вимагав 18 тис. грн щомісячної данини, затримано в Мелітополі, - прокуратура 02

Співробітника ДФС, який вимагав 18 тис. грн щомісячної данини, затримано в Мелітополі, - прокуратура 03

Наразі затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: 

хабар (4703) Запорізька область (3605) ДФС (4044)


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18 тыс? Он у бомжей побирался?
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25.01.2021 20:48 Відповісти
Ну почему у бомжей побирался, 18 тыс. не плохая сумма для ежемесячного дохода...
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25.01.2021 20:53 Відповісти
У подакцизников? Это бухло и сигареты, считай, законная наркота.
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25.01.2021 20:56 Відповісти
за такі гроші не купиш джипа ні квартири в Києві! Начинающий....
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25.01.2021 21:31 Відповісти
А зачем ему квартира в этом гадюшнике? Совсем ни к чему.
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25.01.2021 21:41 Відповісти
скромно так .на тазике .))
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25.01.2021 21:15 Відповісти
скрепно
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26.01.2021 02:28 Відповісти
Раніше будували, вирощували...., а тепер крадуть з усіх боків! Риба з голови гниє (народна мудрість)!
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25.01.2021 21:30 Відповісти
 
 