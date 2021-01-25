Співробітника ДФС, який вимагав 18 тис. грн щомісячної "данини", затримано в Мелітополі, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі оперуповноваженого відділу по боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів ГУ ДФС у Запорізькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
За даними слідства, співробітник ДФС вимагав грошові кошти від приватного підприємця в розмірі 18 тис грн щомісячної "данини", за яку гарантував не створювати проблем у веденні підприємницької діяльності і не притягати до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення і збут фальсифікованої алкогольної і тютюнової продукції.
Чиновника затримали на одній із вулиць Мелітополя під час одержання чергової суми хабаря.
Наразі затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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