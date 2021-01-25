У Києві вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві відбулася акція пам'яті перших загиблих учасників Революції Гідності - Героїв Небесної Сотні: Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького та Олександра Бадери.
Як повідомили Цензор.НЕТ організатори, акцію в 2015 році почала Третя сотня Самооборони Майдану, до якої входив Сергій Нігоян - перша жертва під час подій Майдану.
Зазвичай хід відбувався 22 січня - в день, коли з'явилися перші загиблі. Цього року через локдаун дата змістилася на 25 січня.
Колона йшла від Лядських воріт (де був блокпост, на якому чергував Нігоян) Хрещатиком у бік Європейської площі, через вулицю Михайла Грушевського до стадіону "Динамо" і Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.
Учасники ходи запалили лампадки та поклали квіти до меморіальних дошок майданівців на Грушевського, потім відбулося богослужіння.
Нагадаємо, Михайло Жизневський став однією з перших жертв Революції Гідності. Він трагічно загинув 22 січня 2014 року від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. У червні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко присвоїв Жизневському посмертно звання Героя України. Крім того, Жизневський був посмертно нагороджений орденом Героїв Небесної Сотні. Ніна і Михайло Жизневські отримували від української держави довічну пенсію як батьки героя Небесної сотні. Україна також допомогла в отриманні квартири для сім'ї.
Сергій Нігоян - вірменин, народжений в Україні. Загинув 22 січня 2014 біля стадіону "Динамо" на вулиці Грушевського в Києві, під час подій Революції Гідності. Нігоян був одним з перших загиблих під час подій на Майдані.
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Поэтому я тебя трогать не буду.
Живи уродом.
Пам'ятаємо, що вона почалась з Майдану.
Саме туди лапоть прийшов вбивати українців.
Тужила за синами вона.
Але ще не вмерла, не впала на коліна,
Прекрасна наша рідна сторона. Гей, гей.
Але ще не вмерла, не впала на коліна,
Прекрасна наша рідна сторона.
https://www.youtube.com/watch?v=Zx7TL-Xzy7Q https://www.youtube.com/watch?v=Zx7TL-Xzy7Q
С.Нігоян ( Майдан, 2014 р.)Спочивай, Сину !Слава Україні !!!
"здесь брошены орлы ради бройлерных куриц"
Если такое крутится- тогда у Вас голова, а не башка...