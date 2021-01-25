У Києві вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулася акція пам'яті перших загиблих учасників Революції Гідності - Героїв Небесної Сотні: Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького та Олександра Бадери.

Як повідомили Цензор.НЕТ організатори, акцію в 2015 році почала Третя сотня Самооборони Майдану, до якої входив Сергій Нігоян - перша жертва під час подій Майдану.

Зазвичай хід відбувався 22 січня - в день, коли з'явилися перші загиблі. Цього року через локдаун дата змістилася на 25 січня.





Колона йшла від Лядських воріт (де був блокпост, на якому чергував Нігоян) Хрещатиком у бік Європейської площі, через вулицю Михайла Грушевського до стадіону "Динамо" і Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.







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Учасники ходи запалили лампадки та поклали квіти до меморіальних дошок майданівців на Грушевського, потім відбулося богослужіння.









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Фото, відео: Олег Богачук

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Нагадаємо, Михайло Жизневський став однією з перших жертв Революції Гідності. Він трагічно загинув 22 січня 2014 року від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. У червні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко присвоїв Жизневському посмертно звання Героя України. Крім того, Жизневський був посмертно нагороджений орденом Героїв Небесної Сотні. Ніна і Михайло Жизневські отримували від української держави довічну пенсію як батьки героя Небесної сотні. Україна також допомогла в отриманні квартири для сім'ї.

Сергій Нігоян - вірменин, народжений в Україні. Загинув 22 січня 2014 біля стадіону "Динамо" на вулиці Грушевського в Києві, під час подій Революції Гідності. Нігоян був одним з перших загиблих під час подій на Майдані.

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