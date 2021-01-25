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Новини Фото Євромайдан
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У Києві вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулася акція пам'яті перших загиблих учасників Революції Гідності - Героїв Небесної Сотні: Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького та Олександра Бадери.

Як повідомили Цензор.НЕТ організатори, акцію в 2015 році почала Третя сотня Самооборони Майдану, до якої входив Сергій Нігоян - перша жертва під час подій Майдану.

Зазвичай хід відбувався 22 січня - в день, коли з'явилися перші загиблі. Цього року через локдаун дата змістилася на 25 січня.


Колона йшла від Лядських воріт (де був блокпост, на якому чергував Нігоян) Хрещатиком у бік Європейської площі, через вулицю Михайла Грушевського до стадіону "Динамо" і Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 01

У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 02
У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 03
У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивства Нігояна, Жизневського і Сеника досі не розкриті, - прокурор Донський

У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 05
У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 06
У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 07
У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 08

У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 09
У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 10


У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 11
У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 12

Учасники ходи запалили лампадки та поклали квіти до меморіальних дошок майданівців на Грушевського, потім відбулося богослужіння.

У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 13
У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 14
У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 15
У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 16

Читайте також: У пам'ять про героїв Небесної Сотні Нігояна і Жизневського були покладені квіти до місць їхньої загибелі, - ОП. ФОТО

У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 17


У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 18
У Києві вшанували память перших загиблих учасників Революції Гідності 19
Фото, відео: Олег Богачук

Читайте також: У пам’ять про Героя Небесної Сотні Жизневського активісти пройшли центром Києва. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Михайло Жизневський став однією з перших жертв Революції Гідності. Він трагічно загинув 22 січня 2014 року від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. У червні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко присвоїв Жизневському посмертно звання Героя України. Крім того, Жизневський був посмертно нагороджений орденом Героїв Небесної Сотні. Ніна і Михайло Жизневські отримували від української держави довічну пенсію як батьки героя Небесної сотні. Україна також допомогла в отриманні квартири для сім'ї.

Сергій Нігоян - вірменин, народжений в Україні. Загинув 22 січня 2014 біля стадіону "Динамо" на вулиці Грушевського в Києві, під час подій Революції Гідності. Нігоян був одним з перших загиблих під час подій на Майдані.

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Автор: 

Київ (19455) Євромайдан (957) Жизневський Михайло (34) Нігоян Сергій (26) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+28
Вічна пам'ять полеглим у війні з москалями.
Пам'ятаємо, що вона почалась з Майдану.
Саме туди лапоть прийшов вбивати українців.
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25.01.2021 20:55
+27
Вічна Слава Героям! Смерть ворогам України!
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25.01.2021 20:45
+21
У Києві вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 6678
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25.01.2021 21:07
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Вічна Слава Героям! Смерть ворогам України!
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25.01.2021 20:45 Відповісти
Хорошо, что мудаческий пост можно заспамить.
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25.01.2021 20:54 Відповісти
Спам больше читают.
Поэтому я тебя трогать не буду.
Живи уродом.
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25.01.2021 20:55 Відповісти
Крестики никто не читает.
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25.01.2021 20:57 Відповісти
А у меня спам часто не открывается.
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25.01.2021 21:05 Відповісти
а к чєму он должен бил прівєсті?
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25.01.2021 20:59 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим у війні з москалями.
Пам'ятаємо, що вона почалась з Майдану.
Саме туди лапоть прийшов вбивати українців.
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25.01.2021 20:55 Відповісти
Була Україна в сльозах і руїнах,
Тужила за синами вона.
Але ще не вмерла, не впала на коліна,
Прекрасна наша рідна сторона. Гей, гей.
Але ще не вмерла, не впала на коліна,
Прекрасна наша рідна сторона.

https://www.youtube.com/watch?v=Zx7TL-Xzy7Q https://www.youtube.com/watch?v=Zx7TL-Xzy7Q
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25.01.2021 20:58 Відповісти
Героям Слава і вічна пам'ять!
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25.01.2021 20:59 Відповісти
Герої не вмирають
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25.01.2021 21:02 Відповісти
У Києві вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 6678
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25.01.2021 21:07 Відповісти
А кто убил Жизневского? Чем закончилось следствие?
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25.01.2021 21:10 Відповісти
Режим януковича-лукашенка
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25.01.2021 21:13 Відповісти
І вам Слава, сині гори,Кригою окуті.І вам, лицарі великі,Богом не забуті.Борітеся - поборете,Вам Бог помагає!За вас Правда, за вас Слава,І Воля Святая!
С.Нігоян ( Майдан, 2014 р.)Спочивай, Сину !Слава Україні !!!
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25.01.2021 21:35 Відповісти
Вічна, світла пам'ять.....
У Києві вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8023

У Києві вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8469
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25.01.2021 22:01 Відповісти
Друже добрий...
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27.01.2021 01:27 Відповісти
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО УНИЧТОЖЕНИЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.01.2021 22:24 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
У Києві вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8491
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25.01.2021 23:12 Відповісти
Був би в Киеві сам би прийшов !
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25.01.2021 23:13 Відповісти
я очень низко прошу прощения у погибших и их близких но у меня в башке всё время крутится
"здесь брошены орлы ради бройлерных куриц"
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26.01.2021 18:38 Відповісти
Нет, сэр...
Если такое крутится- тогда у Вас голова, а не башка...
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27.01.2021 01:42 Відповісти
Слава Україні ! Героям Слава! Пишаємось, пам"ятаємо - НЕ ПРОБАЧИМО !
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26.01.2021 19:37 Відповісти
Слава Україні ! Героям Слава ! Пишаємось, пам"ятаємо - НЕ ПРОБАЧИМО !
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26.01.2021 19:57 Відповісти
 
 