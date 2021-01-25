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Двоє осіб загинуло, четверо постраждали внаслідок ДТП на Львівщині, - патрульна поліція. ФОТО

На автодорозі Київ - Чоп у населеному пункті Дубина Львівської області сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції області.

Уточнюється, що загинуло дві людини, чотири - попередньо - зазнали травм.

Двоє осіб загинуло, четверо постраждали внаслідок ДТП на Львівщині, - патрульна поліція 01
Двоє осіб загинуло, четверо постраждали внаслідок ДТП на Львівщині, - патрульна поліція 02
Двоє осіб загинуло, четверо постраждали внаслідок ДТП на Львівщині, - патрульна поліція 03

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ДТП (4467) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6750) патрульна поліція (1442) Львівська область (2427)


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жесть...
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25.01.2021 21:55 Відповісти
Не дай Бог, сколько аварий на дорогах, сколько людей гибнет.
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25.01.2021 21:59 Відповісти
Нахуаж так гнать было
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25.01.2021 22:36 Відповісти
в 99,9% дтп виноват всего лишь 1 человек. ребята, будьте очень внимательны. удачи всем.
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25.01.2021 22:36 Відповісти
Колись переведуться ці "поспішайки" чи ні?
Куди вони бл#дь постійно не встигають??? Тепер встиг?
Жалко невинних людей що гинуть з за ідіотів-спішунів.
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25.01.2021 23:11 Відповісти
 
 