Двоє осіб загинуло, четверо постраждали внаслідок ДТП на Львівщині, - патрульна поліція. ФОТО
На автодорозі Київ - Чоп у населеному пункті Дубина Львівської області сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції області.
Уточнюється, що загинуло дві людини, чотири - попередньо - зазнали травм.
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Куди вони бл#дь постійно не встигають??? Тепер встиг?
Жалко невинних людей що гинуть з за ідіотів-спішунів.