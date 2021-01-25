Двоє осіб загинуло, четверо постраждали внаслідок ДТП на Львівщині, - патрульна поліція. ФОТО

На автодорозі Київ - Чоп у населеному пункті Дубина Львівської області сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції області.

Уточнюється, що загинуло дві людини, чотири - попередньо - зазнали травм.







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Новомосковську, внаслідок якої загинула 2-річна дівчинка. ВІДЕО камер спостереження