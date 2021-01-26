УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4350 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 356 15

СБУ вилучила на Волині 180 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю. ФОТОрепортаж

На Волині співробітники Служби безпеки України вилучили майже 180 кілограмів незаконно добутого бурштину-сирцю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За оперативними даними спецслужби, жителі Закарпаття скуповували "сонячний камінь" у місцевих нелегальних копачів. Після сортування і розфасовки зловмисники переправляли бурштин до країн Євросоюзу.

Правоохоронці затримали одного із скупників з партією "товару". За попередніми оцінками, мінімальна вартість бурштину становить 0,5 мільйона гривень.

Вилучений "сонячний камінь" направлено для проведення відповідних експертиз.

СБУ вилучила на Волині 180 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю 01

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: 3,5 кг бурштину виявлено в багажі пасажира в аеропорту "Бориспіль", - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Викриття зловмисників здійснювалося спільно зі слідчими ГУ НП у Волинській області під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.

СБУ вилучила на Волині 180 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю 02
СБУ вилучила на Волині 180 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю 03
СБУ вилучила на Волині 180 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю 04
СБУ вилучила на Волині 180 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю 05
СБУ вилучила на Волині 180 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю 06
Фото: сайт СБУ

Автор: 

СБУ (12809) бурштин (509) Волинська область (863)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
СБУ займається не контррозвідкою, а економічними справами. Ця організація перетворилася на організоване сборище упирів. Вихід один: розігнати разом із швидкоспеченими лейтенантами і бригадними генералами і створювати нову службу безпеки
показати весь коментар
26.01.2021 11:24
+3
СБУ у местньіх ментов хлеб забрала! БАРЬІГИ!!!
СБУ вилучила на Волині 180 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю - Цензор.НЕТ 654
показати весь коментар
26.01.2021 11:14
+3
В Україні всі служби займаються чим завгодно тільки не своїм ділом! ДБР ламає музеї, поліція займається медициною (найбільші надходження з бюджету для боротьби з covid), СБУ незаконними видобутками...
показати весь коментар
26.01.2021 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порох никак не может успокоится. Роет и роет.
показати весь коментар
26.01.2021 11:11 Відповісти
В Україні всі служби займаються чим завгодно тільки не своїм ділом! ДБР ламає музеї, поліція займається медициною (найбільші надходження з бюджету для боротьби з covid), СБУ незаконними видобутками...
показати весь коментар
26.01.2021 11:17 Відповісти
СБУ у местньіх ментов хлеб забрала! БАРЬІГИ!!!
СБУ вилучила на Волині 180 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю - Цензор.НЕТ 654
показати весь коментар
26.01.2021 11:14 Відповісти
нуу.. молодцы, наверное)))
показати весь коментар
26.01.2021 11:15 Відповісти
СБУ займається не контррозвідкою, а економічними справами. Ця організація перетворилася на організоване сборище упирів. Вихід один: розігнати разом із швидкоспеченими лейтенантами і бригадними генералами і створювати нову службу безпеки
показати весь коментар
26.01.2021 11:24 Відповісти
10 лет без права переписки
показати весь коментар
26.01.2021 11:27 Відповісти
Ну чем и в самом деле СБУ ещё заняться?
показати весь коментар
26.01.2021 11:27 Відповісти
СБУ - ребята не промах. Подальше от Юго-Востока и агрессора, поближе к Северо-Западу и ЕС. ..ну и янтарю конечно...
показати весь коментар
26.01.2021 11:30 Відповісти
СБУ давно пора разогнать и вернуть тех, кто работал в ней до 1990 года (конечно, кроме уродов 5-линии)... если, конечно, кто-то захочет вернуться...
показати весь коментар
26.01.2021 11:38 Відповісти
Яку національну небезпеку несе цей бурштин, від збагачений на уран 235, чи є плутонієм, чи кріт з ОПУ везе бурштин щоб фінансувати ФСБ? Чому цим не займається прокуратура, МВС, Національна гвардія, а саме СБУ?
показати весь коментар
26.01.2021 11:39 Відповісти
Поясняю. Шпионы - это сложно и не денежно. Если это настоящий ГРУшник или ФСБшник, то у СБУ мозгов не хватит его выявить. Да и желания особо нет, т.к. шпионы с собой по ляму зелени не таскают, нет у них не бизнеса, не счетов в банке - т.е. не интересно. А для показателей, периодически "выявляют" идейных ватников (как правило совковых военных-пенсионеров), которые за 2 коп. от ФСБ, следят за нашими ВСУшниками. Эти за идею, а не за деньги. Т.е. для СБУ опять облом. Вот тебе и вся борьба с шпионами. А те, кто сдает интересы Украины, слив например операцию по вагнеровцам, так те и руководят этим самым СБУ.
показати весь коментар
26.01.2021 11:58 Відповісти
Служба Безопасности Украины предотвратила опасность государственности, в виде янтаря?
показати весь коментар
26.01.2021 11:39 Відповісти
именно этот мужик являеться старателем скупщикои и перевозчиком, так понемать? менты не при чем, власть то же?
показати весь коментар
26.01.2021 12:15 Відповісти
какие 180 кило ? не видел я ваши 150 кило, ну ладно, поищем на складах вещдоков ваши сто кило, нет пока не нашли ваши 50 кило, приходите, нашелся ваш кило
показати весь коментар
26.01.2021 13:33 Відповісти
невже у авакінських мусорів вилучили? цікаво, що тоді мусарня авакінська робить, якщо бакланівські чорти замість шпигунів та сепарів, бурштин вилучають?
показати весь коментар
26.01.2021 14:40 Відповісти
 
 