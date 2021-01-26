СБУ вилучила на Волині 180 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю. ФОТОрепортаж

На Волині співробітники Служби безпеки України вилучили майже 180 кілограмів незаконно добутого бурштину-сирцю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За оперативними даними спецслужби, жителі Закарпаття скуповували "сонячний камінь" у місцевих нелегальних копачів. Після сортування і розфасовки зловмисники переправляли бурштин до країн Євросоюзу.

Правоохоронці затримали одного із скупників з партією "товару". За попередніми оцінками, мінімальна вартість бурштину становить 0,5 мільйона гривень.

Вилучений "сонячний камінь" направлено для проведення відповідних експертиз.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.

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Викриття зловмисників здійснювалося спільно зі слідчими ГУ НП у Волинській області під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.











Фото: сайт СБУ