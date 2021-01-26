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Схованку зі зброєю найманця РФ, оголошеного в розшук, виявили на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила в Луганській області схованку з військовими засобами ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зі схрону, обладнаного у підвальному приміщенні покинутого будинку у селищі Станиця Луганська, правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-18, 29 гранат Ф-1 та 3 запали УЗРГМ.

За попередніми даними, сховище зі зброєю у 2014 році облаштував бойовик, якого оголошено в розшук за участь у незаконних збройних формуваннях, що чинили супротив силам антитерористичної операції.

Виявлені засоби ураження направлено на експертизу. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

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Схованку зі зброєю найманця РФ, оголошеного в розшук, виявили на Луганщині, - СБУ 01
Схованку зі зброєю найманця РФ, оголошеного в розшук, виявили на Луганщині, - СБУ 02
Схованку зі зброєю найманця РФ, оголошеного в розшук, виявили на Луганщині, - СБУ 03

Автор: 

зброя (7460) СБУ (12809) найманці рф (2053) сховок (125) Луганська область (4876)


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а не странно что не хватает 26 запалов? не логично как то...
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26.01.2021 12:12 Відповісти
на новый рик петардами пошло
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26.01.2021 16:11 Відповісти
 
 