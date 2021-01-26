Схованку зі зброєю найманця РФ, оголошеного в розшук, виявили на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України виявила в Луганській області схованку з військовими засобами ураження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зі схрону, обладнаного у підвальному приміщенні покинутого будинку у селищі Станиця Луганська, правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-18, 29 гранат Ф-1 та 3 запали УЗРГМ.
За попередніми даними, сховище зі зброєю у 2014 році облаштував бойовик, якого оголошено в розшук за участь у незаконних збройних формуваннях, що чинили супротив силам антитерористичної операції.
Виявлені засоби ураження направлено на експертизу. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.
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Юрій Вінгорськи
показати весь коментар26.01.2021 12:12 Відповісти Мені подобається 2
Valera Petrov #405644
показати весь коментар26.01.2021 16:11 Відповісти Мені подобається 0
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