Начальника відділення поліції Київщини судитимуть за вимагання 400 тис. грн хабаря, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Київській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що правоохоронець вимагав у громадянина 400 тис. грн неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене у великих розмірах, і закриття кримінального провадження.

Правоохоронця затримали під час одержання хабаря.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітника ДФС, який вимагав 18 тис. грн щомісячної "данини", затримано в Мелітополі, - прокуратура. ФОТО



