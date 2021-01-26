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Начальника відділення поліції Київщини судитимуть за вимагання 400 тис. грн хабаря, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Київській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що правоохоронець вимагав у громадянина 400 тис. грн неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене у великих розмірах, і закриття кримінального провадження.

Правоохоронця затримали під час одержання хабаря.

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Начальника відділення поліції Київщини судитимуть за вимагання 400 тис. грн хабаря, - Офіс Генпрокурора 01
Начальника відділення поліції Київщини судитимуть за вимагання 400 тис. грн хабаря, - Офіс Генпрокурора 02

Автор: 

хабар (4702) Київська область (4017) Нацполіція (15163) Офіс Генпрокурора (3247)


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Оправдают, через суд восстановится с компенсацией и пойдет на повышение.
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26.01.2021 13:20 Відповісти
Якщо тільки "за вимогатєльство" то можуть і посадити...Але якщо встиг отримати - то лишиться на свободі...
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26.01.2021 13:21 Відповісти
Значить будет через годик департаментом в министерстве керувать
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26.01.2021 16:12 Відповісти
 
 