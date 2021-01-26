Начальника відділення поліції Київщини судитимуть за вимагання 400 тис. грн хабаря, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Київській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Розслідуванням встановлено, що правоохоронець вимагав у громадянина 400 тис. грн неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене у великих розмірах, і закриття кримінального провадження.
Правоохоронця затримали під час одержання хабаря.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стас Белов #480401
показати весь коментар26.01.2021 13:20 Відповісти Мені подобається 2
Володимир Романчук #477233
показати весь коментар26.01.2021 13:21 Відповісти Мені подобається 0
Zemych
показати весь коментар26.01.2021 16:12 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль