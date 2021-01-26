Чоловіка, який за гроші повідомляв про мінування об'єктів в Україні та за кордоном, затримано в Запоріжжі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України затримала в Запоріжжі аноніма за систематичні повідомлення про нібито мінування державних установ і об'єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, житель обласного центру створив в одній із заборонених в Україні соціальній мережі групу, в якій за гроші брав "замовлення" на псевдомінування різних об'єктів.
Зловмисник регулярно надсилав на електронні поштові скриньки СБУ та Нацполіції листи із погрозами про нібито закладання вибухівки в загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах, атомних станціях, вокзалах та в місцях масового перебування людей.
Перевіряється інформація, що "анонімний терорист" встиг надіслати понад 200 повідомлень про мінування.
Правоохоронці затримали зловмисника у Запоріжжі за місцем проживання.
Під час обшуків у фігуранта справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
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Сами вербуют, сами ловят и тут же отпускают за "согласие" сотрудничать.
И всё по одному сценарию.
Сами вербуют, сами ловят и .... отпускают за согласие сотрудничать.
Уже есть подтверждённые факты.
Они привлекают в качестве исполнителей или бедные слои или маргиналов.
Сейчас массово шьют дела на участников тарифных протестов - рука фсб!
Буду первым...
Секретность гарантирую.
Согласен на сотрудничество (это чтоб сразу отпустили).
але тепер, виходячи з тексту, я повинен бути впевнений, що сбу не лише сама своїх "мочить"..