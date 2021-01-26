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Чоловіка, який за гроші повідомляв про мінування об'єктів в Україні та за кордоном, затримано в Запоріжжі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала в Запоріжжі аноніма за систематичні повідомлення про нібито мінування державних установ і об'єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, житель обласного центру створив в одній із заборонених в Україні соціальній мережі групу, в якій за гроші брав "замовлення" на псевдомінування різних об'єктів.

Зловмисник регулярно надсилав на електронні поштові скриньки СБУ та Нацполіції листи із погрозами про нібито закладання вибухівки в загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах, атомних станціях, вокзалах та в місцях масового перебування людей.

Перевіряється інформація, що "анонімний терорист" встиг надіслати понад 200 повідомлень про мінування.

Правоохоронці затримали зловмисника у Запоріжжі за місцем проживання.

Під час обшуків у фігуранта справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі та області "замінували" 373 об'єкти - дитсадки, школи та навчально-виховні комплекси, - Нацполіція

Чоловіка, який за гроші повідомляв про мінування обєктів в Україні та за кордоном, затримано в Запоріжжі, - СБУ 01
Чоловіка, який за гроші повідомляв про мінування обєктів в Україні та за кордоном, затримано в Запоріжжі, - СБУ 02
Чоловіка, який за гроші повідомляв про мінування обєктів в Україні та за кордоном, затримано в Запоріжжі, - СБУ 03

Автор: 

Запоріжжя (2265) мінування (1218) СБУ (12809)


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Топ коментарі
+6
Надеюсь 8 дадут.
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26.01.2021 14:26
+3
Ну от пожалуста... Круглосуточний дАмашній арєст, мля... Так чого ж вас не будуть розводити як лохів з цими "мінуваннями"? Траба цього виродка за яйця та на фонарнно стовба підвісити і показати це по телевізору що буде така з кожним хто буде "мініровать"
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26.01.2021 14:27
+3
Санкция статьи предусматривает 8 лет за факт ложного минирования. Фактов - около 200. Следовало впаять по 8 лет за каждый эпизод. Но законодательство не позволяет. А зря! Нужно применять санкцию за КАЖДОГО преступление. Но тогда ментам не на кого будет списывать мелкие "висяки". Типа, ты идешь на 10-ку за разбой, возьми и кражу телефона, все равно больше 10-ти не дадут. Принцип поглощения - враг неминуемости наказания и друг вседозволенности.
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26.01.2021 14:37
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Надеюсь 8 дадут.
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26.01.2021 14:26 Відповісти
Отпустят. Сейчас у них пошло повально и по одному сценарию.
Сами вербуют, сами ловят и тут же отпускают за "согласие" сотрудничать.
И всё по одному сценарию.
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26.01.2021 14:28 Відповісти
он практически герой -как мальчишь кибальчишь..думаю орден дадут и отпуск ..к морю ..к бабам песок.. желтый и девки вином торгуют..
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26.01.2021 15:02 Відповісти
За кожне "мінування".
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26.01.2021 16:00 Відповісти
сбу скоро всех украинцев "разоблачит".
Сами вербуют, сами ловят и .... отпускают за согласие сотрудничать.
Уже есть подтверждённые факты.
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26.01.2021 14:26 Відповісти
допускаю что сами (во власти) порой и звонят или "минируют"....
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26.01.2021 14:39 Відповісти
Нет.
Они привлекают в качестве исполнителей или бедные слои или маргиналов.
Сейчас массово шьют дела на участников тарифных протестов - рука фсб!
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26.01.2021 14:42 Відповісти
Тебе лайкает начинка ,а это зашквар
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26.01.2021 15:43 Відповісти
Хочешь я тебе лайкну?
Буду первым...
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26.01.2021 15:45 Відповісти
Не надо , это будет для меня зашкваром
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26.01.2021 15:47 Відповісти
Ну от пожалуста... Круглосуточний дАмашній арєст, мля... Так чого ж вас не будуть розводити як лохів з цими "мінуваннями"? Траба цього виродка за яйця та на фонарнно стовба підвісити і показати це по телевізору що буде така з кожним хто буде "мініровать"
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26.01.2021 14:27 Відповісти
И сколько стоит такой заказ?
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26.01.2021 14:27 Відповісти
ты готов принять деньги?или отдать?
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26.01.2021 15:14 Відповісти
Интересно, за сколько люди готовы выбрасывать в мусор сотни тысяч государственных денег.
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26.01.2021 15:35 Відповісти
Мужчина? Вижу какого то сморчка недоразвитого
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26.01.2021 14:28 Відповісти
сбу, согласен стать агентом фсб за соответствующую от вас оплату.
Секретность гарантирую.
Согласен на сотрудничество (это чтоб сразу отпустили).
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26.01.2021 14:31 Відповісти
кацапа,фсб и ольгино-это разные структуры. ты вряд ли интересен как агент.балаболишь много
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26.01.2021 15:18 Відповісти
На бочку с порохом посадить. Пущай полетает!)))
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26.01.2021 14:31 Відповісти
Покажите суд, потом этап, потом колонию ...лет на 7...может у других мозги проявятся этого не делать.
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26.01.2021 14:32 Відповісти
ота тварь дрожащая - мужчина?... та ну... сопля зеленая...идиёт
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26.01.2021 14:35 Відповісти
якісь люди без облич.. на моніторі незозуміло, чи то вінду встановлюють, чи то комп не грузиться.. і гола хата з покривадлом на підлозі..
але тепер, виходячи з тексту, я повинен бути впевнений, що сбу не лише сама своїх "мочить"..
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26.01.2021 14:36 Відповісти
Так вот кто подрывает Безопасность Украины ... Именно этот задрот "умруноработатьнебуду". Не, таких тоже надо под шконку загонять, но ... Новость в пресс-центре СБУ? Может обычная рутинная работа?
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26.01.2021 14:37 Відповісти
Санкция статьи предусматривает 8 лет за факт ложного минирования. Фактов - около 200. Следовало впаять по 8 лет за каждый эпизод. Но законодательство не позволяет. А зря! Нужно применять санкцию за КАЖДОГО преступление. Но тогда ментам не на кого будет списывать мелкие "висяки". Типа, ты идешь на 10-ку за разбой, возьми и кражу телефона, все равно больше 10-ти не дадут. Принцип поглощения - враг неминуемости наказания и друг вседозволенности.
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26.01.2021 14:37 Відповісти
Зачем вы вишите "мужчина" и оскорбляете этим всю сильную половину планеты? Больше подходит "недоделок", "недоумок", "недочеловек"...
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26.01.2021 14:48 Відповісти
И не трудно догадаться что платила за это - Кацапия.
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26.01.2021 15:02 Відповісти
За донаты мать родную продадут блохеры хреновы, нашёл как зарабатывать дурилка картонная.
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26.01.2021 15:03 Відповісти
биомусор нужно УБИРАТЬ!! Иначе порядок в стране не навести!!!!
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26.01.2021 15:26 Відповісти
Ничего не будет ему...старшие во власти отмажут.
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26.01.2021 15:53 Відповісти
"о минировании объектов в Украине и за границей" Ну, за минирование в Украине, понятное дело, наказьівать необходимо! Но за минирование за границей, к примеру на расейке, надо награждать
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26.01.2021 22:32 Відповісти
РАССТРЕЛЯТЬ!
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26.01.2021 22:42 Відповісти
 
 