УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6903 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 847 22

Підліток влаштував стрілянину з пневматичного пістолета на дитячому майданчику під Одесою, поранено двох хлопчиків, - Нацполіція. ФОТО

Унаслідок хуліганських дій постраждали двоє підлітків 13 і 14 років. Медична допомога дітям не знадобилася. Ступінь тяжкості завданих їм тілесних ушкоджень визначить експертиза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Подія сталася 24 січня близько 16:00 години. Підозрюваний прийшов на дитячий майданчик зі своїм 15-річним приятелем та почав безпідставно чіплятися до двох хлопців, які займалися спортом. Під час суперечки він здійснив у бік неповнолітніх кілька пострілів з пневматичної зброї і втік разом з товаришем", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі розповіли про подію матерям, а ті звернулися до поліції. Під час допиту неповнолітні розповіли, що металеві кульки, якими стріляв правопорушник, поцілили їм у руки, ноги та спину, однак по медичну допомогу вони не зверталися.

Читайте також: Школяр у Тернополі потрапив під обстріл, катаючись на санчатах: з його тіла вилучили 30 дробинок (оновлено)

Для всебічного та об’єктивного вивчення обставин події слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка встановить, які саме ушкодження отримали неповнолітні та ступінь їх тяжкості.

Підозрюваного та його старшого товариша поліцейські знайшли на одній із вулиць міста. В ході слідства з'ясувалося, що саме 15-річний підліток придбав через інтернет зброю, з якої стріляв його приятель.

"Наразі дії неповнолітнього "стрілка" кваліфікували як хуліганство згідно з ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Пістолет у хлопця вилучили і направили на експертне дослідження. Що ж стосується правової оцінки дій іншого учасника - вона буде дана після з'ясування усіх обставин події", - розповів т.в.о. начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Олександр Кучугура.

Підліток влаштував стрілянину з пневматичного пістолета на дитячому майданчику під Одесою, поранено двох хлопчиків, - Нацполіція 01
Підліток влаштував стрілянину з пневматичного пістолета на дитячому майданчику під Одесою, поранено двох хлопчиків, - Нацполіція 02

Автор: 

Одеська область (3208) підлітки (405) Нацполіція (15163) стрілянина (1778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
До мене один довбень з флобером чіплявся. В результаті у мене з'явився револьвер під патрон флобера. Класна цяцька, але барабан був силуміновий і після невдалого експерименту його розірвало....
показати весь коментар
26.01.2021 15:10
+4
А якщо б пирнув ножем, чи в запалі зніс голову сокирою? Все просто, зброя є такий же товар як автомобіль чи кухонний ніж, тож коли її громадянин використав , він повиннен за це відповідати, як на приклад, наїхав на людей в автівці, чи вбив ножем, кислотою тощо. Легкість отримання зброї, зокрема, пневматичної, під флобера, чи АКМ не повинна бути пом'якшувальним фактором. Тож все просто, вчинив злочин - відповідай, і не важливо це дробова рушниця, чи автомобіль, чи ніж з кухні, чи мутузок від прання білизни чи пасок від штанів. Тож суддям потрібно судити за злочини, а не за марку стрілецької зброї. Я особисто за вільний обіг стрілецької зброї як товару, і за покарання за злочини, вчинені зі зброєю чи ні.
показати весь коментар
26.01.2021 16:49
+3
Пороха мабуть сипанув забагато.
показати весь коментар
26.01.2021 15:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только вот это не оружие. Журналисты, как обычно, зап#здEлись по этому поводу. А вот хулиганка имела место, это да.
показати весь коментар
26.01.2021 15:06 Відповісти
До мене один довбень з флобером чіплявся. В результаті у мене з'явився револьвер під патрон флобера. Класна цяцька, але барабан був силуміновий і після невдалого експерименту його розірвало....
показати весь коментар
26.01.2021 15:10 Відповісти
Пороха мабуть сипанув забагато.
показати весь коментар
26.01.2021 15:13 Відповісти
Так, перестарався....
показати весь коментар
26.01.2021 15:24 Відповісти
Всех возраст указали кроме самого стрелявшего.
показати весь коментар
26.01.2021 15:15 Відповісти
Премию надо дать стрелку,что не промахнулсяОт Ассоциации владельцев Оружия.Привелигерованные бандиты с лицензией на убийство.
показати весь коментар
26.01.2021 15:19 Відповісти
ти ще додай що українці дурніші за молдаван ( в Молдові дозволено короткоствол) .... і далі українці "розумнішають" коли необхідно "обирати" наступну "владу" , так ?
показати весь коментар
26.01.2021 15:36 Відповісти
Хоплофобия - медицинский термин.
показати весь коментар
26.01.2021 15:43 Відповісти
Віслюкофобія
показати весь коментар
26.01.2021 17:01 Відповісти
Ты и его боишься?
показати весь коментар
26.01.2021 17:05 Відповісти
оружием пневматика может быть если она предназначена для поражения цели и имеет калбир от 4.5мм и скорость вылета более 100метров в секунду.
показати весь коментар
26.01.2021 15:34 Відповісти
99% рынка пневматики - либо аирсофт, вообще не являющийся оружием никак(пластиковые 6мм пульки для занятия стрйкболом) либо 4.5 пневма, прошедшая таможню и находящаяся в свободной продаже. Убить ею невозможно. Точнее такие же шансы как и камнем или палкой.
показати весь коментар
26.01.2021 15:35 Відповісти
а ще необхідно заборонити кухонні ножі ... їми вбивають набагато частіше ніж з пістолетів
показати весь коментар
26.01.2021 15:38 Відповісти
Апстены тоже запретить - а то некоторые норовят убиться...
показати весь коментар
26.01.2021 15:44 Відповісти
и посносить дома выше 1 этажа, а в 1-этажках запретить крыши, чтоб низззя было убиваться с высоты
показати весь коментар
04.05.2021 11:16 Відповісти
А тепер давайте дамо всим бажаючим дурням дозвіл на огнєстрел.
показати весь коментар
26.01.2021 16:37 Відповісти
А чому ви за всіх розписуєтесь? Так і пишіть про себе - я неадекватний тому проти!
показати весь коментар
26.01.2021 16:51 Відповісти
Чуєш, ти, неадекват з рогаткою. Ти б загаворив би по іншому якби то стосувалось твоїх дітей......Тоді б ти співав би інше...З того пістоля в глаз можна увігнать так, що до ранку не спасуть....
У мене якраз є дозвіл на зберігання та полювання, якому вже 20 років. За цей немає жодного зауваження чи якихось дій з боку поліції чи єгерів.
показати весь коментар
26.01.2021 17:11 Відповісти
Ви суспільний діагност? Авто те ж калічить і хребет і ноги, а 97 відсотків вбивств це кухонні ножі Так закрийте і залізничний транспорт і спиртне і наркоту. Тюрми закривають не заборони на зброю, а відкриття нових і якісних шкіл.
показати весь коментар
26.01.2021 18:24 Відповісти
А якщо б пирнув ножем, чи в запалі зніс голову сокирою? Все просто, зброя є такий же товар як автомобіль чи кухонний ніж, тож коли її громадянин використав , він повиннен за це відповідати, як на приклад, наїхав на людей в автівці, чи вбив ножем, кислотою тощо. Легкість отримання зброї, зокрема, пневматичної, під флобера, чи АКМ не повинна бути пом'якшувальним фактором. Тож все просто, вчинив злочин - відповідай, і не важливо це дробова рушниця, чи автомобіль, чи ніж з кухні, чи мутузок від прання білизни чи пасок від штанів. Тож суддям потрібно судити за злочини, а не за марку стрілецької зброї. Я особисто за вільний обіг стрілецької зброї як товару, і за покарання за злочини, вчинені зі зброєю чи ні.
показати весь коментар
26.01.2021 16:49 Відповісти
Все были подростками...Поэтому, нужно всё называть своими именами--дебил!!!
показати весь коментар
26.01.2021 17:06 Відповісти
 
 