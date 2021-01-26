Підліток влаштував стрілянину з пневматичного пістолета на дитячому майданчику під Одесою, поранено двох хлопчиків, - Нацполіція. ФОТО

Унаслідок хуліганських дій постраждали двоє підлітків 13 і 14 років. Медична допомога дітям не знадобилася. Ступінь тяжкості завданих їм тілесних ушкоджень визначить експертиза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Подія сталася 24 січня близько 16:00 години. Підозрюваний прийшов на дитячий майданчик зі своїм 15-річним приятелем та почав безпідставно чіплятися до двох хлопців, які займалися спортом. Під час суперечки він здійснив у бік неповнолітніх кілька пострілів з пневматичної зброї і втік разом з товаришем", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі розповіли про подію матерям, а ті звернулися до поліції. Під час допиту неповнолітні розповіли, що металеві кульки, якими стріляв правопорушник, поцілили їм у руки, ноги та спину, однак по медичну допомогу вони не зверталися.

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Для всебічного та об’єктивного вивчення обставин події слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка встановить, які саме ушкодження отримали неповнолітні та ступінь їх тяжкості.

Підозрюваного та його старшого товариша поліцейські знайшли на одній із вулиць міста. В ході слідства з'ясувалося, що саме 15-річний підліток придбав через інтернет зброю, з якої стріляв його приятель.

"Наразі дії неповнолітнього "стрілка" кваліфікували як хуліганство згідно з ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Пістолет у хлопця вилучили і направили на експертне дослідження. Що ж стосується правової оцінки дій іншого учасника - вона буде дана після з'ясування усіх обставин події", - розповів т.в.о. начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Олександр Кучугура.



