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Чиновник ДПС Тернопільщини разом із сином вимагали $40 тис. з погрозами розправи, справу передано до суду. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Львові завершили досудове розслідування щодо начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління Державної податкової служби (ДПС) в Тернопільській області та його сина, керівника підприємства, обвинувачених у вимаганні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ДБР у вівторок.

"Начальник за попередньою змовою групою осіб із своїм сином та ще двома представниками "криміналітету" вимагали у громадянина грошові кошти в сумі 40 000 доларів США за нібито привласнену ним продукцію за час його роботи на підприємстві, керівником якого є 25-річний син посадовця. При цьому особи погрожували потерпілому фізичною розправою, ускладненнями при можливому подальшому працевлаштуванні та у здійсненні підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.

У зазначеній справі чиновник ДПС і керівник підприємства звинувачуються у вимаганні, які завдали майнової шкоди у великих розмірах (ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України), а ще двоє цивільних осіб - в пособництві у вимаганні, які завдали майнової шкоди у великих розмірах (ч. 5 ст.27 ч.3 ст.189 КК). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Обвинувальні акти направлено до суду.

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У вересні 2020 року керівник підприємства був затриманий під час отримання ним частини коштів у розмірі $10 тис.

Чиновник ДПС Тернопільщини разом із сином вимагали $40 тис. з погрозами розправи, справу передано до суду 01
Чиновник ДПС Тернопільщини разом із сином вимагали $40 тис. з погрозами розправи, справу передано до суду 02
Чиновник ДПС Тернопільщини разом із сином вимагали $40 тис. з погрозами розправи, справу передано до суду 03
Чиновник ДПС Тернопільщини разом із сином вимагали $40 тис. з погрозами розправи, справу передано до суду 04

Автор: 

здирство (284) Держприкордонслужба ДПСУ (5974) ДБР (3488) Тернопільська область (586)


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сейчас у всей страны деньги вымогают... кого арестовывать?
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26.01.2021 16:00 Відповісти
Этот кадр - фанат Мертветчука или Пороха ?
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26.01.2021 16:00 Відповісти
А что есть особо разница?))
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26.01.2021 19:03 Відповісти
Бандиты-с - как и было сказано. Украина захвачена бандитами! И то не вчера.
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26.01.2021 16:05 Відповісти
Папка плохому не научит! Надо же как-то оболтуса к ремеслу приучать. А то отбьется от рук, начнет еще, чего доброго, по библиотекам ходить или, не дай бох, волонтерить!
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26.01.2021 16:10 Відповісти
Оправдают, дело закроют и повысят в должности
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26.01.2021 16:22 Відповісти
Чого чекати від зебилів, колили презек безпредельщик, а в сбу бандитськи розбірки.
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27.01.2021 07:45 Відповісти
 
 