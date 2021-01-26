Чиновник ДПС Тернопільщини разом із сином вимагали $40 тис. з погрозами розправи, справу передано до суду. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Львові завершили досудове розслідування щодо начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління Державної податкової служби (ДПС) в Тернопільській області та його сина, керівника підприємства, обвинувачених у вимаганні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ДБР у вівторок.

"Начальник за попередньою змовою групою осіб із своїм сином та ще двома представниками "криміналітету" вимагали у громадянина грошові кошти в сумі 40 000 доларів США за нібито привласнену ним продукцію за час його роботи на підприємстві, керівником якого є 25-річний син посадовця. При цьому особи погрожували потерпілому фізичною розправою, ускладненнями при можливому подальшому працевлаштуванні та у здійсненні підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.

У зазначеній справі чиновник ДПС і керівник підприємства звинувачуються у вимаганні, які завдали майнової шкоди у великих розмірах (ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України), а ще двоє цивільних осіб - в пособництві у вимаганні, які завдали майнової шкоди у великих розмірах (ч. 5 ст.27 ч.3 ст.189 КК). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Обвинувальні акти направлено до суду.

Також дивіться: Слідчий Нацполіції за 140 тис. грн обіцяв непритягнення до відповідальності за смертельну ДТП, - ДБР. ФОТОрепортаж

У вересні 2020 року керівник підприємства був затриманий під час отримання ним частини коштів у розмірі $10 тис.







