Подружжя на Дніпропетровщині налагодило виробництво та збут фальшивих банкнот номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн, - поліція. ФОТО

Чоловік і дружина самотужки виготовляли фальшиві гривні, розраховувались ними у магазинах і продавали в інтернеті. Серед клієнтів зловмисників були навіть власники невеликих крамниць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ, кримінальне правопорушення викрили співробітники кіберполіції Дніпропетровщини спільно зі слідчими та оперативниками Дніпровського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпропетровської місцевої прокуратури №3

Встановлено, що організатор схеми – 42-річний чоловік. До незаконної діяльності він залучив свою 33-річну дружину. Фігурант придбав спеціалізовану техніку та папір для незаконного виробництва банкнот. Фігуранти підробляли купюри номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень.

Фальшиві гривні вони використовували для власних цілей, а також продавали у месенджері за 40% від їхньої реальної вартості. "Продукцію" постачали замовникам методом так званих закладок. Встановлено, що серед охочих придбати підроблені банкноти були і власники невеликих крамниць.

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За місцем мешкання фігурантів та в їхньому автомобілі працівники поліції провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, модифікований принтер із спеціальною фарбою та папером, "чорнові" записи та підроблені гривні.

Правоохоронці встановлюють можливих спільників фігурантів. Слідчі дії тривають.

Організатору оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.





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