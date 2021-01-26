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Новини Фото Силовики
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Подружжя на Дніпропетровщині налагодило виробництво та збут фальшивих банкнот номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн, - поліція. ФОТО

Чоловік і дружина самотужки виготовляли фальшиві гривні, розраховувались ними у магазинах і продавали в інтернеті. Серед клієнтів зловмисників були навіть власники невеликих крамниць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ, кримінальне правопорушення викрили співробітники кіберполіції Дніпропетровщини спільно зі слідчими та оперативниками Дніпровського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпропетровської місцевої прокуратури №3

Встановлено, що організатор схеми – 42-річний чоловік. До незаконної діяльності він залучив свою 33-річну дружину. Фігурант придбав спеціалізовану техніку та папір для незаконного виробництва банкнот. Фігуранти підробляли купюри номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень.

Фальшиві гривні вони використовували для власних цілей, а також продавали у месенджері за 40% від їхньої реальної вартості. "Продукцію" постачали замовникам методом так званих закладок. Встановлено, що серед охочих придбати підроблені банкноти були і власники невеликих крамниць.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фальшивомонетники продавали киянам підроблені гривні, долари і євро, - прокуратура. ФОТО

За місцем мешкання фігурантів та в їхньому автомобілі працівники поліції провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, модифікований принтер із спеціальною фарбою та папером, "чорнові" записи та підроблені гривні.

Правоохоронці встановлюють можливих спільників фігурантів. Слідчі дії тривають.

Організатору оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Подружжя на Дніпропетровщині налагодило виробництво та збут фальшивих банкнот номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн, - поліція 01
Подружжя на Дніпропетровщині налагодило виробництво та збут фальшивих банкнот номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн, - поліція 02

Читайте також: Затримано банду фальшивомонетників на Київщині. Підробки "проходили" контроль у пунктах обміну, державі загрожували збитки на 20 млн грн, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) фальшивомонетники (73) кіберполіція (412) Дніпропетровська область (3716)


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Топ коментарі
+10
тоже нелох-42
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26.01.2021 16:56
+8
Установлено, что организатор схемы - 42-летний мужчина...

А Кривой Рог это тоже Днепропетровщина
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26.01.2021 16:49
+8
Со вчерашнего дня - 43-х летнего
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26.01.2021 16:50
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Весела сімейка....
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26.01.2021 16:47 Відповісти
Установлено, что организатор схемы - 42-летний мужчина...

А Кривой Рог это тоже Днепропетровщина
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26.01.2021 16:49 Відповісти
Со вчерашнего дня - 43-х летнего
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26.01.2021 16:50 Відповісти
тоже нелох-42
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26.01.2021 16:56 Відповісти
Не лох якийсь.
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26.01.2021 17:19 Відповісти
Жадность фраера сгубила...рисовали бы для себя...и рисовали бы дальше...и продажа...это сразу все...
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26.01.2021 16:49 Відповісти
Антимонопольный комитет сразу накрыл.
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26.01.2021 16:53 Відповісти
От є ж у нас справжні таланти!
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26.01.2021 16:50 Відповісти
доллары нада было потделовать
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26.01.2021 16:53 Відповісти
И что ты с ними делать будеш в банк пойдеш или в обменик))
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26.01.2021 17:08 Відповісти
Банкноты разные, а статья одна и та же. Если уже рисковать, то с максимальным выхлопом))) он же умудрился впаривать гривны ФОПчикам
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26.01.2021 17:11 Відповісти
Он не впаривал а продавал за 40процнтов стоимости, а они уже впаривали людям( жесть.
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26.01.2021 17:18 Відповісти
Супруги из кривого рога ?
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26.01.2021 16:57 Відповісти
есть же талантливые люди в нашей стране!
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26.01.2021 16:57 Відповісти
Талановиті не паляться, ніхто навіть не знає про їх існування, а це так, дилетанти.
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26.01.2021 17:16 Відповісти
в старину таким талантам заливали расплавленный свинец в глотку.. не мешало бы и в наше время таким образом такой талант поощрять ..
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26.01.2021 18:19 Відповісти
Я поняла их поймали по интнрнет обьявлению о продаже? Те купюры не отличимые такие были чтоли?
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26.01.2021 17:20 Відповісти
Талановиті люди живуть в Дніпрі...
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26.01.2021 17:23 Відповісти
Куплю залишок не реалізований по низькой ціні
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26.01.2021 17:43 Відповісти
блоху на скаку астановіт в горячую ...ізду вайдьот...кацап без грабежа пропадьот
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26.01.2021 18:04 Відповісти
даже с этой голографической лентой заделали ... умеют.
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26.01.2021 18:48 Відповісти
Если взять листок бумаги,
Краски, ножницы и клей,
При сноровке и отваге,
Можно сделать сто рублей.
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26.01.2021 19:39 Відповісти
Від 5 до 10! А раніше "вишачок" світив!
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26.01.2021 19:42 Відповісти
Установлено, что организатор схемы - 42-летний мужчина...

По совместительству отец днепропетровских титушек?
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26.01.2021 19:48 Відповісти
Ну хоть какая-то экономика показала рост.
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26.01.2021 19:59 Відповісти
свадьба в малиновке-возьмите я себе еще нарисую))
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27.01.2021 14:24 Відповісти
 
 