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Новини Фото Хабарники
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На Житомирщині на хабарі 1000 дол. упіймався чиновник Держекоінспекції, який кришував "чорних" лісорубів, - Нацполіція. ФОТО

У Житомирській області під час одержання хабаря затримано начальника відділу Державної екологічної інспекції Поліського округу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

На Житомирщині на хабарі 1000 дол. упіймався чиновник Держекоінспекції, який кришував чорних лісорубів, - Нацполіція 01

Чиновник налагодив корупційну схему "кришування" незаконної вирубки деревини різних порід. За надання так званого "зеленого коридору", а також непритягнення чорних лісорубів до відповідальності в разі їх виявлення, громадяни платили певну винагороду.

Під час процесуальних заходів було задокументовано факт вимагання 1000 доларів хабаря. За це співробітник Держекоінспекції пообіцяв правопорушнику "вирішити" питання про непритягнення його до адміністративної відповідальності і надалі "прикривати" незаконну вирубку дуба.

У понеділок, 25 січня, правоохоронці затримали чиновника під час одержання частини хабаря - 600 доларів.

На Житомирщині на хабарі 1000 дол. упіймався чиновник Держекоінспекції, який кришував чорних лісорубів, - Нацполіція 02

Вирішується питання про повідомленні хабарнику про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. За скоєне посадовій особі може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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Автор: 

хабар (4702) Держекоінспекція (248) Нацполіція (15163) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+1
Его уже много.Дайте людям отдохнуть от пети.
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26.01.2021 17:12
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Порошенко заставлял взятки брать.
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26.01.2021 17:07 Відповісти
Его уже много.Дайте людям отдохнуть от пети.
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26.01.2021 17:12 Відповісти
Руки рубав ....
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26.01.2021 18:29 Відповісти
https://www.facebook.com/muzonchikua/videos/%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/710293506283634/
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26.01.2021 17:08 Відповісти
Підстава або дурак
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26.01.2021 18:06 Відповісти
зелеботы, ау!
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26.01.2021 18:16 Відповісти
А В ОСТАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ !!!??? ПОЗОРНЫЕ ХАЛТУРЩИКИ !!!
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27.01.2021 00:58 Відповісти
 
 