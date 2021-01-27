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Новий рівень довіри до "Слуг народу", веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Новий рівень довіри
Життя - веселий хоровод
Підстава...
Ой, лєпо!
Зробив усе, що міг
Вставай, Вово!
Про референдум і парламент
Гарний звичай
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Топ коментарі
+71 саша паламарчук
показати весь коментар27.01.2021 08:47
+63 ЗАПИСКИ СУМАШЕДШЕГО
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+61 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.01.2021 08:59
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"Найвеличнішого лідора світу" (за версією Єрмака і мами Рімми) з днем народження, окрім цих двох, по ходу не привітав жоден з лідерів країн
Попри те, що Банкова опублікувала спеціальний прес-реліз, що Зеленського привітали лідери Китаю, Кореї, Словаччини, Єгипту, Киргизії, Казахстану і посол Ізраїлю, всі ці вітання надіслані поштою (кореєць написав твіт) і є лиш стандартною канцилярщиною офісів того чи іншого лідера
Це приблизно те ж саме, що ви вітаєте людину яку треба привітати (і не дуже хочеться) смскою чи коментарем в фейсбуці
Тільки в офісах лідерів держав це роблять не президенти, а звичайні клерки.
Зеленський чекав на дзвінок Байдена (судячи з істерик телеграм-каналів банкової), але ніхто з лідерів держав не підняв трубку і не привітав 43-річного лоха
Більше того, в день народження капризного мальчіка, з його іменної фракції гівна і палок, після особистих прохань, відмовився виходити дубінський, і фракція рішення прийняти не змогла.
Не пройшло і два роки.
Воістину, найвеличніший лідор світу.
М.Лемберг
*** ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ - ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК...
Итак, ему вчера (25.01.21) стукнуло 43. По опыту общения с людьми скажу одно: если человек в 42 - пианист из художественной самодеятельности, вероятность того, что в 43 он станет мудрым государственным деятелем стремится к нулю. А теперь по порядку...
* Как я уже писал, из госбюджета (плюс спонсорские деньги) было выделено около 50 млн на известную лоббистскую фирму, которая должна была в качестве программы-минимум организовать звонок Зеленского Байдену в ДР Скрипучего. Если бы Байден просто взял трубку, событие было бы преподнесено, как историческое достижение украинской дипломатии. Если бы хозяин Белого Дома ещё и поздравил мальчика, Мендель бы написала, что Зеленский - будущий президент мира.
Ничего этого не случилось. Деньги выброшены на ветер, Байден с утра вспомнил о своих собаках, но почему-то забыл о Зеленском. А если бы ему напомнили, то только в связи с Коломйским и "химией", которая случилась между Зе и Трампом (цитата Кулебы).
* Идём дальше... По информации из ОПУ, вчера имениннику принесли результаты закрытого социсследования (крупные партии проводит замеры ежемесячно). Согласно ему, "слуги" ВПЕРВЫЕ опустились на третье место, пропустив вперёд ЕС и ОПЗЖ. Рейтинг которых отличается статистической погрешностью в пользу ОПЗЖ (на 0,2% выше, чем у ЕС). Сам Зе пока впереди, но на данный момент всего на 4% опережает Порошенко и Бойко, которые также идут ноздря в ноздрю.
* И, наконец, удар под дых презЕдент получил от ИВК, который через Дубинского продолжает шантажировать мальчика и требовать преференций - как для своего бизнеса, так и в плане защиты от американского правосудия. В этом контексте Игорь Валериевич традиционно привлёк в качестве союзницы оттюнигованную леди Винтер украинского разлива - Юлию Владимировну, которая готова продать свою политическую любовь тем, кто пролоббирует ей премьерское кресло - как максимум, или парочку министерских должностей плюс места для своих людей в госкомпаниях - как минимум.
** За всем происходящим у нас внимательно наблюдает американская дипломатия во главе с Нуланд. Которая на свежую голову сделала, как мне кажется, два основных вывода:
** Зеленский, несмотря на свои заверения, продолжает находиться под тотальным влиянием своего работодателя - папы Карло, который и слепил этого Буратино.
** Популярность нынешнего президента продолжает падать, а потому нужно начинать работать с теми силами в Украине, которые занимают наиболее проамериканскую позицию. С прицелом на следующие выборы.
В связи с изложенным, будет выбран новый посол США в Украине. Волкер это будет, Йованович или кто-то третий, станет понятно очень скоро. Шабунинцы, естессно, "пробивают" Йованович, для ЕС (да и всей Украины) предпочтительней был бы Волкер. Хотя есть и третья кандидатура, о которой пока промолчу.
Таким образом, ДР Владимирсаныча выдался весьма грустным - подарков, которые он ожидал, увы, не обломилось. Лизание же его попы со стороны Мендель, Ермака, Подоляка - тех, кто получает за это деньги, не в счёт.
* На сегодня всё. Ещё раз попросил бы всех сторонников партии ЕС и Порошенко быть максимально сдержанными по отношению к своим единомышленникам. Скоро наступит момент истины и необходимо единение. Ибо у нас в стране спонтанно сложилась двухпартийная система, где с одной стороны партия, ориентирующаяся на западные ценности, с другой - пророссийские партии, партии холодильника и партии попутного ветра. Поэтому нам нужно быть вместе.
Шануймося!
Helgi Sharp
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