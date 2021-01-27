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Новий рівень довіри до "Слуг народу", веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Новий рівень довіри до Слуг народу, веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Новий рівень довіри

Читайте також: Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новий рівень довіри до Слуг народу, веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Життя - веселий хоровод

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у день народження похвалився голими біцепсами: "43 за паспортом, 30 у душі". ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чесний, розумний і щирий. Я радий і гордий", - Єрмак привітав Зеленського

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: "Займайтеся тим, що у вас виходить". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новий рівень довіри до Слуг народу, веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Підстава...

Новий рівень довіри до Слуг народу, веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Ой, лєпо!

Новий рівень довіри до Слуг народу, веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Зробив усе, що міг

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський двічі просив Дубінського вийти з фракції, той відмовився, - Лещенко (оновлено)

Новий рівень довіри до Слуг народу, веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Вставай, Вово!

Новий рівень довіри до Слуг народу, веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Про референдум і парламент

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Новий рівень довіри до Слуг народу, веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Гарний звичай

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) рейтинг (1651) фотожаба (13850) Слуга народу (2812) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+71
Новый уровень доверия к "Слугам народа", веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1276
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27.01.2021 08:47
+63
Гадюка змінює шкіру
Новый уровень доверия к "Слугам народа", веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3992
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27.01.2021 08:59
+61
Новый уровень доверия к "Слугам народа", веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9902
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27.01.2021 08:59
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Прокинулися, нарешті)))
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27.01.2021 09:43 Відповісти
Новий рівень довіри до "Слуг народу", веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8311
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27.01.2021 09:51 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3435625.html 43-х річного лошару ОСОБИСТО не привітав ЖОДЕН з лідерів країн

"Найвеличнішого лідора світу" (за версією Єрмака і мами Рімми) з днем народження, окрім цих двох, по ходу не привітав жоден з лідерів країн

Попри те, що Банкова опублікувала спеціальний прес-реліз, що Зеленського привітали лідери Китаю, Кореї, Словаччини, Єгипту, Киргизії, Казахстану і посол Ізраїлю, всі ці вітання надіслані поштою (кореєць написав твіт) і є лиш стандартною канцилярщиною офісів того чи іншого лідера

Це приблизно те ж саме, що ви вітаєте людину яку треба привітати (і не дуже хочеться) смскою чи коментарем в фейсбуці
Тільки в офісах лідерів держав це роблять не президенти, а звичайні клерки.

Зеленський чекав на дзвінок Байдена (судячи з істерик телеграм-каналів банкової), але ніхто з лідерів держав не підняв трубку і не привітав 43-річного лоха

Більше того, в день народження капризного мальчіка, з його іменної фракції гівна і палок, після особистих прохань, відмовився виходити дубінський, і фракція рішення прийняти не змогла.
Не пройшло і два роки.
Воістину, найвеличніший лідор світу.
М.Лемберг
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27.01.2021 10:10 Відповісти
Зеленський ПІДРІС.
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27.01.2021 11:16 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3436310.html SHARP`s REVIEW

*** ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ - ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК...
Итак, ему вчера (25.01.21) стукнуло 43. По опыту общения с людьми скажу одно: если человек в 42 - пианист из художественной самодеятельности, вероятность того, что в 43 он станет мудрым государственным деятелем стремится к нулю. А теперь по порядку...

* Как я уже писал, из госбюджета (плюс спонсорские деньги) было выделено около 50 млн на известную лоббистскую фирму, которая должна была в качестве программы-минимум организовать звонок Зеленского Байдену в ДР Скрипучего. Если бы Байден просто взял трубку, событие было бы преподнесено, как историческое достижение украинской дипломатии. Если бы хозяин Белого Дома ещё и поздравил мальчика, Мендель бы написала, что Зеленский - будущий президент мира.

Ничего этого не случилось. Деньги выброшены на ветер, Байден с утра вспомнил о своих собаках, но почему-то забыл о Зеленском. А если бы ему напомнили, то только в связи с Коломйским и "химией", которая случилась между Зе и Трампом (цитата Кулебы).

* Идём дальше... По информации из ОПУ, вчера имениннику принесли результаты закрытого социсследования (крупные партии проводит замеры ежемесячно). Согласно ему, "слуги" ВПЕРВЫЕ опустились на третье место, пропустив вперёд ЕС и ОПЗЖ. Рейтинг которых отличается статистической погрешностью в пользу ОПЗЖ (на 0,2% выше, чем у ЕС). Сам Зе пока впереди, но на данный момент всего на 4% опережает Порошенко и Бойко, которые также идут ноздря в ноздрю.

* И, наконец, удар под дых презЕдент получил от ИВК, который через Дубинского продолжает шантажировать мальчика и требовать преференций - как для своего бизнеса, так и в плане защиты от американского правосудия. В этом контексте Игорь Валериевич традиционно привлёк в качестве союзницы оттюнигованную леди Винтер украинского разлива - Юлию Владимировну, которая готова продать свою политическую любовь тем, кто пролоббирует ей премьерское кресло - как максимум, или парочку министерских должностей плюс места для своих людей в госкомпаниях - как минимум.

** За всем происходящим у нас внимательно наблюдает американская дипломатия во главе с Нуланд. Которая на свежую голову сделала, как мне кажется, два основных вывода:

** Зеленский, несмотря на свои заверения, продолжает находиться под тотальным влиянием своего работодателя - папы Карло, который и слепил этого Буратино.

** Популярность нынешнего президента продолжает падать, а потому нужно начинать работать с теми силами в Украине, которые занимают наиболее проамериканскую позицию. С прицелом на следующие выборы.

В связи с изложенным, будет выбран новый посол США в Украине. Волкер это будет, Йованович или кто-то третий, станет понятно очень скоро. Шабунинцы, естессно, "пробивают" Йованович, для ЕС (да и всей Украины) предпочтительней был бы Волкер. Хотя есть и третья кандидатура, о которой пока промолчу.

Таким образом, ДР Владимирсаныча выдался весьма грустным - подарков, которые он ожидал, увы, не обломилось. Лизание же его попы со стороны Мендель, Ермака, Подоляка - тех, кто получает за это деньги, не в счёт.

* На сегодня всё. Ещё раз попросил бы всех сторонников партии ЕС и Порошенко быть максимально сдержанными по отношению к своим единомышленникам. Скоро наступит момент истины и необходимо единение. Ибо у нас в стране спонтанно сложилась двухпартийная система, где с одной стороны партия, ориентирующаяся на западные ценности, с другой - пророссийские партии, партии холодильника и партии попутного ветра. Поэтому нам нужно быть вместе.
Шануймося!
Helgi Sharp
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27.01.2021 10:15 Відповісти
Пан Sharp має рацію!

+100500
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27.01.2021 11:24 Відповісти
ты не написал что пэтя жал руку трампу за 400к зелени
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27.01.2021 12:15 Відповісти
За $40 млн.!!! Каких 400к? Он шо, бомж?
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27.01.2021 15:09 Відповісти
Новий рівень довіри до "Слуг народу", веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8214
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27.01.2021 10:47 Відповісти
а вообще то если бы кадырова кто то ТАК опускал как ЗЕ. то он бы сразу после своего комента умер бы и самозакопался шоб не отвечать ему за базар...
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31.01.2021 16:39 Відповісти
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