Двоє чоловіків незаконно видобували вугілля в закритій шахті на Донеччині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Двом чоловікам повідомлено про підозру в порушенні правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, скоєному в складі організованої злочинної групи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, у 2019 році мешканець м. Покровськ та киянин організували видобуток та реалізацію кам’яного вугілля, яке входить до категорії корисних копалин загальнодержавного значення, без відповідних дозвільних документів. Об’єм незаконно видобутого вугілля становив майже 1 200 тонн вартістю понад 2 млн грн.
Видобування здійснювалось у закритій шахті у м. Горняк із застосуванням спеціалізованої техніки та механізмів та за відсутності дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою.
У подальшому незаконно видобуте вугілля реалізовувалося через підконтрольні організаторам схеми підприємства.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Жаль только, что несправедливо относится бубочка к честному трудовому народу. Вот простых работяг Ахметова с Коломойским, например, чуть не зализал до смерти!
А то, что группа мужчин у нас незаконно развалила нахрен всю энергосистему Украины и похерила энергобезопасность страны, так это не очень и страшно. К тому же группа мужчин здорово поправит свое и без того прекрасное материальное состояние. А эти два нищеброда из копанки чего поправят? "Это вам не это. Надо понимать всю глубину наших глубин." (с)
Сейчас рассматривается вопрос о сбивании с них лавандоса в размере по миллиону гривен с носа с последующим закрытием уголовного дела.
Должностные лица Генпрокуратуры считают, что по миллиону ето очень мало, потому шо за миллион гривен нормальную машину даже не купишь, а только бомжевозку для быдла типа какой-нибудь Октавии.
Хотя по Конституции недра принадлежат народу, но офис ГП , считает что Ахметову.