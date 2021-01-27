Двоє чоловіків незаконно видобували вугілля в закритій шахті на Донеччині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Двом чоловікам повідомлено про підозру в порушенні правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, скоєному в складі організованої злочинної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у 2019 році мешканець м. Покровськ та киянин організували видобуток та реалізацію кам’яного вугілля, яке входить до категорії корисних копалин загальнодержавного значення, без відповідних дозвільних документів. Об’єм незаконно видобутого вугілля становив майже 1 200 тонн вартістю понад 2 млн грн.



Видобування здійснювалось у закритій шахті у м. Горняк із застосуванням спеціалізованої техніки та механізмів та за відсутності дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою.



У подальшому незаконно видобуте вугілля реалізовувалося через підконтрольні організаторам схеми підприємства.

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





