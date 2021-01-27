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Двоє чоловіків незаконно видобували вугілля в закритій шахті на Донеччині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Двом чоловікам повідомлено про підозру в порушенні правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, скоєному в складі організованої злочинної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у 2019 році мешканець м. Покровськ та киянин організували видобуток та реалізацію кам’яного вугілля, яке входить до категорії корисних копалин загальнодержавного значення, без відповідних дозвільних документів. Об’єм незаконно видобутого вугілля становив майже 1 200 тонн вартістю понад 2 млн грн.

Видобування здійснювалось у закритій шахті у м. Горняк із застосуванням спеціалізованої техніки та механізмів та за відсутності дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою.

У подальшому незаконно видобуте вугілля реалізовувалося через підконтрольні організаторам схеми підприємства.

Також читайте: "Прикордонні шахтарі з нашого боку мають бути як сир у маслі, щоб з того боку дивилися і розуміли, де добре", - бізнесмен Кропачов

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Двоє чоловіків незаконно видобували вугілля в закритій шахті на Донеччині, - Офіс Генпрокурора 01
Двоє чоловіків незаконно видобували вугілля в закритій шахті на Донеччині, - Офіс Генпрокурора 02
Двоє чоловіків незаконно видобували вугілля в закритій шахті на Донеччині, - Офіс Генпрокурора 03

Автор: 

видобуток (1866) шахта (703) вугілля (2472) Донецька область (8440) надра (58) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+15
Под чутким руководством Венедиктовой раскрыто преступление века...
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27.01.2021 10:02
+14
Вот это преступников впоймали. Ай да молодцы
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27.01.2021 10:00
+12
Ахметов рыдает от зависти....
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27.01.2021 10:02
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Вот это преступников впоймали. Ай да молодцы
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27.01.2021 10:00 Відповісти
Смешно 😜 и противно 🤢! 🎪🤡👹Миллиарды разворовывают
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27.01.2021 10:13 Відповісти
- Клиента надо приучить к мысли, продолжал возбужденно Бендер, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты… (с)
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27.01.2021 10:30 Відповісти
угу, а закон об уголовной ответственности коррупционеров, разворовывающих миллиарды отменили.
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27.01.2021 10:28 Відповісти
Под чутким руководством Венедиктовой раскрыто преступление века...
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27.01.2021 10:02 Відповісти
Двоє чоловіків незаконно видобували вугілля в закритій шахті на Донеччині, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2641
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27.01.2021 10:30 Відповісти
Ахметов рыдает от зависти....
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27.01.2021 10:02 Відповісти
Ото таке... А може хлопці шукали заховану паРашею зброю для сепарюг, щоб передати сбу. А вугілля то побочний "продукт" пошуків...
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27.01.2021 10:06 Відповісти
А что работягам еще оставалось делать ведь ТЕС на грани остановки а Ахметка больше занят поставками из кацапии и из окупированых територий чем добычей украинского угля.
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27.01.2021 10:07 Відповісти
Слава членограю, двух "олигархов" поборол
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27.01.2021 10:08 Відповісти
А вы говорите, что писюнист ставленник олигархов! Двое вот уже под следствием! Да он олигархов к ногтю, как гнид!
Жаль только, что несправедливо относится бубочка к честному трудовому народу. Вот простых работяг Ахметова с Коломойским, например, чуть не зализал до смерти!
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27.01.2021 10:16 Відповісти
Не, ну ужас, конечно, ага. Ответят по закону, чё там.
А то, что группа мужчин у нас незаконно развалила нахрен всю энергосистему Украины и похерила энергобезопасность страны, так это не очень и страшно. К тому же группа мужчин здорово поправит свое и без того прекрасное материальное состояние. А эти два нищеброда из копанки чего поправят? "Это вам не это. Надо понимать всю глубину наших глубин." (с)
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27.01.2021 10:11 Відповісти
Как можно в такую дырку лезть? А вдруг обвалится?
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27.01.2021 10:11 Відповісти
"Жить захочеш, ещё не так раскорячишся." (С)
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27.01.2021 10:18 Відповісти
Ну вот!! Не зря народные деньги прожирает Офис Генпрокурора.
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27.01.2021 10:16 Відповісти
Двое мущин добыли 1200 тонн угля на 2 миллиона гривен.
Сейчас рассматривается вопрос о сбивании с них лавандоса в размере по миллиону гривен с носа с последующим закрытием уголовного дела.
Должностные лица Генпрокуратуры считают, что по миллиону ето очень мало, потому шо за миллион гривен нормальную машину даже не купишь, а только бомжевозку для быдла типа какой-нибудь Октавии.
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27.01.2021 10:19 Відповісти
Это цены по формуле Кейптаун +?
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27.01.2021 10:37 Відповісти
получается 1666 грн тонна, ето шаровая цена вообще, если не антрацит а говно какое нибудь - он в опте 2500 грн вагонными нормами, а в розницу в Киеве нема дешевле 4х тыщ
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27.01.2021 10:56 Відповісти
Почему Королевскую с её копанками за жопу не возьмут?
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27.01.2021 10:23 Відповісти
Королевскую лучше уже за манду чем за дряблую сраку ...
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27.01.2021 10:38 Відповісти
Стахановцы!
Хотя по Конституции недра принадлежат народу, но офис ГП , считает что Ахметову.
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27.01.2021 10:24 Відповісти
Правильно, що прикрили: ці двоє були організаторами, а не рабами, що працюють без всякого контролю. Кого ви захищаєте, тролі?
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27.01.2021 10:29 Відповісти
Суки прокурорські, а вам в голову не приходило олігархам офшори перекрить?
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27.01.2021 10:35 Відповісти
Незаконно, тривалий час (длительное время) ....? ***, он кабеля в нору йдуть товсті як нога, по 100А не менше, напевне механізмами гризли породу, і ніхто не знав, аж поки сусідів (вирубка під хати і городи зайшла) чи конкурентів це не дістало, або роботяга алкаш котрого вигнали з тої копанки не стукнув куди треба.
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27.01.2021 10:36 Відповісти
Такого идиотизма не било ни при одной власти. Наркоманский паноптикум.
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27.01.2021 12:13 Відповісти
это кто посмел позарится на ахметовское добро !
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27.01.2021 12:17 Відповісти
кормильцы корм для Украины добывали чтобы побагатому....
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27.01.2021 13:08 Відповісти
 
 