Воїни Об'єднаних сил на Херсонщині відпрацьовують ведення оборонного бою, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Херсонщині, в районі виконання бойових завдань на позиціях тривають щоденні тренування особового складу щодо відбиття збройного нападу противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.
"За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підтримання бойової готовності та навченості військовослужбовців угрупування військ, яке підпорядковане Командуванню та несе бойову службу на півдні нашої країни, є пріоритетними складовими виконання завдань з підтримання теріторіальної цілосності держави.
- Під керівництвом досвідчених командирів взводів і рот, військовслужбовці відпрацьовують питання організації зв’язку та взаємодії між підрозділами, злагодженості та оперативного реагування на зміну обстановки під час ведення оборонного бою, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
На переконання командувача, особовий склад добре справляється з поставленими завданнями, демонструючи високий рівень професійної майстерності та доводить свої дії до автоматизму", - йдеться в повідомленні.
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Взамін того, щоб виразити підтримку та подякувати реально діючому командиру за значний внесок в розвиток і зміцнення нашого війська.
Всьому свій час і я впевнений, що Наєв знає, коли цей час має настати!
За рік до війни.