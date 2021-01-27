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Воїни Об'єднаних сил на Херсонщині відпрацьовують ведення оборонного бою, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщині, в районі виконання бойових завдань на позиціях тривають щоденні тренування особового складу щодо відбиття збройного нападу противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

"За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підтримання бойової готовності та навченості військовослужбовців угрупування військ, яке підпорядковане Командуванню та несе бойову службу на півдні нашої країни, є пріоритетними складовими виконання завдань з підтримання теріторіальної цілосності держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наєв обговорив план співпраці з партнерами з НАТО: Україна рухається до повноцінного членства в Альянсі. ФОТОрепортаж

- Під керівництвом досвідчених командирів взводів і рот, військовслужбовці відпрацьовують питання організації зв’язку та взаємодії між підрозділами, злагодженості та оперативного реагування на зміну обстановки під час ведення оборонного бою, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

На переконання командувача, особовий склад добре справляється з поставленими завданнями, демонструючи високий рівень професійної майстерності та доводить свої дії до автоматизму", - йдеться в повідомленні.

Воїни Обєднаних сил на Херсонщині відпрацьовують ведення оборонного бою, - Наєв 01

Воїни Обєднаних сил на Херсонщині відпрацьовують ведення оборонного бою, - Наєв 02
Воїни Обєднаних сил на Херсонщині відпрацьовують ведення оборонного бою, - Наєв 03
Воїни Обєднаних сил на Херсонщині відпрацьовують ведення оборонного бою, - Наєв 04

Автор: 

військові навчання (2775) Наєв Сергій (353) операція Об’єднаних сил (6725) Херсонська область (5744)


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Топ коментарі
+16
Обычные ежедневные тренировки - доведение до автоматизма своих действий в составе подразделения.Все Норм!)))
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27.01.2021 11:08
+16
Навчання це дуже добре, хай кцп бачать, що на цьому напрямку бліцкріга в них не буде!
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27.01.2021 11:20
+15
Як завжди найкращі, навчання це дуже добре!!
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27.01.2021 11:23
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А когда наступательного ?
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27.01.2021 10:11 Відповісти
О! Вже знайдено зрадозрадну зраду в новині!
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27.01.2021 10:15 Відповісти
Это само-собой)))) такое не показывают))) ждем приказа
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27.01.2021 11:19 Відповісти
а вам прям так и показали все детали... не чудите
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27.01.2021 10:22 Відповісти
Обычные ежедневные тренировки - доведение до автоматизма своих действий в составе подразделения.Все Норм!)))
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27.01.2021 11:08 Відповісти
Воїни Об'єднаних сил на Херсонщині відпрацьовують ведення оборонного бою, - Наєв - Цензор.НЕТ 2677

Воїни Об'єднаних сил на Херсонщині відпрацьовують ведення оборонного бою, - Наєв - Цензор.НЕТ 1518
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27.01.2021 11:15 Відповісти
Навчання це дуже добре, хай кцп бачать, що на цьому напрямку бліцкріга в них не буде!
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27.01.2021 11:20 Відповісти
Як завжди найкращі, навчання це дуже добре!!
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27.01.2021 11:23 Відповісти
Ми на шляху до перемоги!💪
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27.01.2021 11:24 Відповісти
вы спали уже победили давно многие пишут уже из окопов под воронежем
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27.01.2021 21:25 Відповісти
РАЗАМ ДО ПЕРЕМОГИ!!!
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27.01.2021 11:29 Відповісти
Ситуація складається так, що в нас Крим це найбільш загрозливий напрямок. Тому підготовка має бути постійна. РФ дуже не простий ворог. І тут потрібно зважати на всі варіанти.
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27.01.2021 11:50 Відповісти
"Личный состав хорошо справляется с поставленными задачами, демонстрируя высокий уровень профессионального мастерства, и доводит свои действия до автоматизма", - Именно в этом заключается залог успеха и причина сдерживания агрессии.
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27.01.2021 12:00 Відповісти
Ставити "пусті" по суті питання, навіть не володіючи обстановкою, щоб тільки накалити ситуацію та обурити інших, справа звичайно дуже важка...!
Взамін того, щоб виразити підтримку та подякувати реально діючому командиру за значний внесок в розвиток і зміцнення нашого війська.
Всьому свій час і я впевнений, що Наєв знає, коли цей час має настати!
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27.01.2021 12:08 Відповісти
помоему уже почти все победили зачем эти тренировки
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27.01.2021 21:24 Відповісти
сколько соляры списал зам по тылу с коман. частью
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27.01.2021 19:03 Відповісти
на мое памяти уже три раза вектор меняли то черниговшина то херсоншина вот так вот третий год уже мотаютьсяс юга на сервер явно разаедка лажает или ктото пилит на этих перебросках сделали бы уже укреп район а если путин десант высадит где тогда тренироваться
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27.01.2021 21:23 Відповісти
Не наступу, а оборони.... Ехх
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28.01.2021 09:06 Відповісти

За рік до війни.
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12.11.2022 14:48 Відповісти
 
 