Воїни Об'єднаних сил на Херсонщині відпрацьовують ведення оборонного бою, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщині, в районі виконання бойових завдань на позиціях тривають щоденні тренування особового складу щодо відбиття збройного нападу противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

"За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підтримання бойової готовності та навченості військовослужбовців угрупування військ, яке підпорядковане Командуванню та несе бойову службу на півдні нашої країни, є пріоритетними складовими виконання завдань з підтримання теріторіальної цілосності держави.

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- Під керівництвом досвідчених командирів взводів і рот, військовслужбовці відпрацьовують питання організації зв’язку та взаємодії між підрозділами, злагодженості та оперативного реагування на зміну обстановки під час ведення оборонного бою, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

На переконання командувача, особовий склад добре справляється з поставленими завданнями, демонструючи високий рівень професійної майстерності та доводить свої дії до автоматизму", - йдеться в повідомленні.





