УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7784 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території Війна
28 507 20

Ексв'язень "ДНР" Асєєв показав фото "Ізоляції": Зливає їх той, хто вирішив заробити собі індульгенцію. ФОТО

Колишній в'язень терористів "ДНР", журналіст і письменник Станіслав Асєєв виклав знімки, на яких зображена в'язниця "Ізоляція".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Асєєва в фейсбуці.

"Зараз ви бачите унікальні кадри: загальне фото території "Ізоляції", камери ув'язнених (перший поверх з ґратами) і прогулянковий дворик, обнесений "колючкою", куди нас виводили вранці на 5-7 хвилин", - зазначив він.

За його словами, фото, включаючи дані з "журналу обліку відвідування затриманих ССО МГБ ДНР", почали зливати у відкритий доступ "ті, у кого з адміністрації ще збереглися мізки, нарешті зрозуміли, чим в найближчому майбутньому обернеться для них ця "тема" - міжнародним розшуком і судом з нашого боку - і "обнуленням" в цьому випадку від "братів" з ФСБ".

Ексвязень ДНР Асєєв показав фото Ізоляції: Зливає їх той, хто вирішив заробити собі індульгенцію 01
Ексвязень ДНР Асєєв показав фото Ізоляції: Зливає їх той, хто вирішив заробити собі індульгенцію 02
Ексвязень ДНР Асєєв показав фото Ізоляції: Зливає їх той, хто вирішив заробити собі індульгенцію 03
Ексвязень ДНР Асєєв показав фото Ізоляції: Зливає їх той, хто вирішив заробити собі індульгенцію 04

"Вирішили заробити собі індульгенцію. Що ж, це навряд чи, ми теж готуємо сюрприз. Якщо хтось думає "пошуміли 2020-ий і все забули "- помиляєтеся, виродки: скоро вас буде знати в обличчя кожний собака навколо ваших паршивих будинків", - підсумував Асєєв.

Також читайте: З адміністрацією "Ізоляції" говорити нема про що: вони - військові злочинці, а все контролює ФСБ, - Асєєв

Ексвязень ДНР Асєєв показав фото Ізоляції: Зливає їх той, хто вирішив заробити собі індульгенцію 05

Автор: 

Донецьк (946) катування (598) ізоляція (62) Асєєв Станіслав (59)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Экс-узник "ДНР" Ассеев показал фото "Изоляции": Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию - Цензор.НЕТ 2564
показати весь коментар
27.01.2021 10:54
+11
Дык это ж мыжебратия, все норм. 73%хотят дружить и окончания ваины, ибо "они устали "
показати весь коментар
27.01.2021 10:47
+6
Та ладно! "Этоженашилюди!"(с), или все таки нет?
показати весь коментар
27.01.2021 10:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ладно! "Этоженашилюди!"(с), или все таки нет?
показати весь коментар
27.01.2021 10:46 Відповісти
Дык это ж мыжебратия, все норм. 73%хотят дружить и окончания ваины, ибо "они устали "
показати весь коментар
27.01.2021 10:47 Відповісти
Не пам'ятаєш, скільки відсотків - за вступ до НАТО та Євросоюза? Про всяк випадок - за навчання українською мовою?
показати весь коментар
27.01.2021 12:52 Відповісти
С какой целью интересуешься? Гуглом не умеешь пользоваться ?
показати весь коментар
27.01.2021 12:54 Відповісти
страсть и талант к устройству всяческих зон . тюрячек и прочих лагерей это надо сказать у москалей в крови . представляю как они в 45-ом истекали слюной разглядывая немецкие концлагеря . такое совершенство и не они придумали
показати весь коментар
27.01.2021 10:52 Відповісти
Та как не они, эти концентрационные лагеря ещё членин придумал, потом гестаповцы приезжали по обмену опытом в совок и даже договор гимлера с берией есть о сотрудничестве...
показати весь коментар
27.01.2021 11:00 Відповісти
справедливости ради нужно вспомнить что первыми придумали концлагеря то ли англичане во время войны с бурами то ли янки во время гражданской войны Севера и Юга

но та любовь с которой москали относятся к таким местам англосаксам и не снилась
показати весь коментар
27.01.2021 11:05 Відповісти
Они их не разглядывали, а разбирали и в Гулаги перевозили.
показати весь коментар
27.01.2021 11:59 Відповісти
Экс-узник "ДНР" Ассеев показал фото "Изоляции": Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию - Цензор.НЕТ 2564
показати весь коментар
27.01.2021 10:54 Відповісти
Оце ротяка! Вєщь! Є куди приймати...
показати весь коментар
27.01.2021 11:06 Відповісти
В жеребця прийме ?
показати весь коментар
27.01.2021 11:10 Відповісти
ПроХВєссіАналка...
показати весь коментар
27.01.2021 11:17 Відповісти
Индульгенцию? Эти упыри намылились в Раду. Какая индульгенция?
показати весь коментар
27.01.2021 11:10 Відповісти
Усе ЗЕпідаровське кодло на чолі з обісцяним сивухою туди на день, щоб "поняли, пачем халва на зоне"
показати весь коментар
27.01.2021 11:13 Відповісти
Головне що бордюри й дерева побілені. Як в найкращі совєцкі часи.
показати весь коментар
27.01.2021 11:33 Відповісти
ССО конспектує. Мрію про день, коли на Цензорі напишуть як ССО штурмом бере цю халабуду і витягує днрівців, як щурів за хвости.
показати весь коментар
27.01.2021 11:44 Відповісти
Знаете почему Донецкие и Луганские области называли криминальными столицами Украины. Потому что там самое большое количество тюрем в Украине. А может и в бывшем СНГ.
показати весь коментар
27.01.2021 11:49 Відповісти
Прикольные концлагеря в ОРДЛО.

Есть концлагеря - будет и Нюрнбергский процесс
показати весь коментар
27.01.2021 13:09 Відповісти
 
 