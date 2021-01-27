Ексв'язень "ДНР" Асєєв показав фото "Ізоляції": Зливає їх той, хто вирішив заробити собі індульгенцію. ФОТО

Колишній в'язень терористів "ДНР", журналіст і письменник Станіслав Асєєв виклав знімки, на яких зображена в'язниця "Ізоляція".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Асєєва в фейсбуці.

"Зараз ви бачите унікальні кадри: загальне фото території "Ізоляції", камери ув'язнених (перший поверх з ґратами) і прогулянковий дворик, обнесений "колючкою", куди нас виводили вранці на 5-7 хвилин", - зазначив він.

За його словами, фото, включаючи дані з "журналу обліку відвідування затриманих ССО МГБ ДНР", почали зливати у відкритий доступ "ті, у кого з адміністрації ще збереглися мізки, нарешті зрозуміли, чим в найближчому майбутньому обернеться для них ця "тема" - міжнародним розшуком і судом з нашого боку - і "обнуленням" в цьому випадку від "братів" з ФСБ".









"Вирішили заробити собі індульгенцію. Що ж, це навряд чи, ми теж готуємо сюрприз. Якщо хтось думає "пошуміли 2020-ий і все забули "- помиляєтеся, виродки: скоро вас буде знати в обличчя кожний собака навколо ваших паршивих будинків", - підсумував Асєєв.

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