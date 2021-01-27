Останній в Україні пам'ятник Леніну знесли на Одещині. ФОТО

Цієї ночі в селі Старі Трояни на Одещині невідомі скинули з постаменту останній в Україні пам'ятник Леніну.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"А поки ми спали, якісь невідомі добродії знесли останній в Україні (за винятком окупованих територій і музеїв/заводів) пам'ятник червоному окупанту Леніну. Він ховався від пильного ока декомунізаторів у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області", - написав він.

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