Останній в Україні пам'ятник Леніну знесли на Одещині. ФОТО
Цієї ночі в селі Старі Трояни на Одещині невідомі скинули з постаменту останній в Україні пам'ятник Леніну.
Про це повідомив активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
"А поки ми спали, якісь невідомі добродії знесли останній в Україні (за винятком окупованих територій і музеїв/заводів) пам'ятник червоному окупанту Леніну. Він ховався від пильного ока декомунізаторів у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області", - написав він.
Топ коментарі
+34 Чайка Київ
показати весь коментар27.01.2021 10:53
+26 саша паламарчук
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+22 алексей свиридов #476578
показати весь коментар27.01.2021 10:54
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Тобто ти балалайка. Звичайна балалайка.
все валоди скоро шкурнут также, в верном направлении
Как только умер товарищ Ленин (Бланк) (1924г), оказалось, что второй человек в партии КПСС, товарищ Троцкий махровый предатель.
Товарищи Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли нехорошего Троцкого, изгнали из СССР (1927г.) и киллер Сталина прорубил ему в 1940 году в Мексике голову ледорубом.
Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители Отечества. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал (1936).
Немного позже еврея Ягоду, как вражеского агента арестовал Ежов (1937).
Но через пару лет оказалось, что Ежов-гомик, а не товарищ и обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия (1938).
После смерти Сталина (1953), все, наконец, поняли, что и Лаврентий Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию (1953) и его расстреляли.
Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков тайный враг и заговорщик. И сослал Жукова в Одессу.
А чуть позже выяснилось, что и Сталин (Джугашвили) тоже был врагом, вредителем и предателем (1956). А вместе с ним и большая часть Политбюро. Тогда труп Сталина вынесли из мавзолея, а подлое Политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым (1957).
Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом приусадебных участков.
Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию (1964). После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя в экономике СССР (1964-82).
Пророссийские отцы города Одессы 27 октября 2007 года торжественно открыли памятник женщине, которая будучи царицей Московии методически притесняла евреев. Своим Указом от 23 декабря 1791 года императрица определила территорию оседлости в России, где дозволялось жить и заниматься бизнесом потомкам Авраама.
В июне 1775 года Екатерина II ликвидировала казацкую вольницу - Запорожскую Сечь и фактически изгнала украинских черноморских казаков.
Таким образом, царица - матушка «отблагодарила» казаков за то, что в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. Сечь обеспечила 7500 конных и 5800 пеших казаков, а также снарядила флотилию чаек.
В 1783 фаворит монархини светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический (один из многочисленных любовников похотливой немки) впервые аннексировал Крым, бывший тогда под контролем Крымского ханства.
Крымские татары подвергались изгнанию, насильственному выселению и депортации как в период правления Екатерины II, так и в последующие периоды, в том числе в годы руководства Иосифа Сталина и Владимира Путина.
При Всепресветлейшей Державнейшей Великой Государыни Императрицы Самодержице Всероссийской Всемилостивейшей Екатерине Алексеевне произошел кровавый еврейский погром в 1768 году в городе Умани, известный под названием «Уманская резня» и геноцид мусульманского населения в Измаиле в 1790 году.
И поэтому на Одесском референдуме 70 процентов голосов НАВСЕГДА!!! сняли проблему сноса памятника Императрице! Народ уважает сильных людей которые защищают СВОЮ страну!
Imagine all the people
Living life in peace ...
- А теперь перед вами выступит товарищ Ленин!
Толпа ликует, не верит своему счастью и начинает скандировать:
- Леннон! Леннон!! Леннон!!!
Ленин: Товаищи, да я не Леннон , а Ленин!
Его никто не слышит, и овация нарастает:
- Леннон! Леннон!! Леннон!!!
- Товаищи, не надо!
- Леннон!!! Леннон!!!
Ленин (в сторонку):
- А, хрен с вами: imagine all the people...
А я у цьому сенсі