Схема на 300 млн грн: СБУ блокувала масштабні поставки продукції з окупованої Луганщини на українські підприємства. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила, задокументувала і блокувала масштабні поставки продукції на суму понад 300 млн гривень з тимчасово окупованої Луганщини транзитом через територію РФ на українські промислові підприємства, організовану групою комерсантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що фігуранти протягом 2017-2020 років налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться на ТОТ Луганської області, до металургійних та машинобудівних підприємств України. Продукцію зловмисники переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ на тимчасово окупованій території. У Росії ділки підміняли та фальсифікували митні документи, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва.

Співробітники спецслужби задокументували, що отримані кошти організатори переводили у готівку через низку фіктивних комерційних структур. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і використовували для фінансування окупаційної влади так званої "ЛНР" і незаконних збройних формувань. У ході проведення слідчо-оперативних заходів оперативники СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, розмитнення якого здійснювалося за підробленими документами і сертифікатами походження.

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Правоохоронці провели кілька одночасних обшуків у Запорізькій, Харківській, Донецькій областях і Києві за адресами реєстрації та фактичного знаходження підприємств, які брали участь у протиправній схемі. За їх результатами вилучено комп’ютерну техніку, бухгалтерську і фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему постачання товарів та пересилання на ТОТ України коштів. Також виявлено майже 2,5 мільйона гривень готівкою, контрафактну продукцію на майже 10 мільйонів гривень.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів та учасників протиправної схеми.

Заходи із викриття здійснювалися Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з УСБУ в Запорізькій області за участі УСБУ в Харківській області та ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.

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Фото: сайт СБУ