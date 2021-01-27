УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7766 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
2 355 7

На хабарі в $2 тис. попався заступник голови ОТГ на Сумщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Сумщини затримали заступника голови ОТГ на хабарі в 2000 доларів США. Неправомірну вигоду чоловік вимагав від підприємця за видачу дозвільних документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба  Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Так, у вівторок, 26 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області, слідчі обласного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали чиновника у службовому кабінеті.

2000 доларів США неправомірної вигоди вимагав та отримав заступник голови однієї з об'єднаних територіальних громад Роменського району. За цю суму чиновник повинен був допомогти в отриманні дозволу на розміщення зовнішньої реклами - білбордів.

На хабарі в $2 тис. попався заступник голови ОТГ на Сумщині, - Нацполіція 01

Поліцейські затримали посадовця в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні заступнику голови ОТГ про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

Дивіться також: На Житомирщині на хабарі 1000 дол. упіймався чиновник Держекоінспекції, який кришував "чорних" лісорубів, - Нацполіція. ФОТО

На хабарі в $2 тис. попався заступник голови ОТГ на Сумщині, - Нацполіція 02

За вимагання та одержання неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

На хабарі в $2 тис. попався заступник голови ОТГ на Сумщині, - Нацполіція 03
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

хабар (4702) Нацполіція (15163) Сумська область (3664) ОТГ (144)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бедненький не рассчитал...
показати весь коментар
27.01.2021 11:34 Відповісти
Жадный такой бизнесмен попался! Удавится прям за эти две тысячи! Сразу менты, аресты... Не по христиански вот это вот все...
показати весь коментар
27.01.2021 11:41 Відповісти
Президента Зеленского выбрали ,чтобы он поборол коррупцию, но видно коррупция добьёт НЕЗАВСИМОЕ от Московии государство Украина, люди Украины сползают в Московское стойло
показати весь коментар
27.01.2021 11:50 Відповісти
там дупа життя, там ще довго буде все по середньовічному.
показати весь коментар
27.01.2021 13:09 Відповісти
Звичне віковічне середовище.
показати весь коментар
27.01.2021 14:01 Відповісти
сделайте кешбек заявившему о взятке. замахаетесь арестовывать.
показати весь коментар
27.01.2021 12:47 Відповісти
Якби більше взяв, то відкупився би.
показати весь коментар
27.01.2021 13:59 Відповісти
 
 