На хабарі в $2 тис. попався заступник голови ОТГ на Сумщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Сумщини затримали заступника голови ОТГ на хабарі в 2000 доларів США. Неправомірну вигоду чоловік вимагав від підприємця за видачу дозвільних документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Так, у вівторок, 26 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області, слідчі обласного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали чиновника у службовому кабінеті.

2000 доларів США неправомірної вигоди вимагав та отримав заступник голови однієї з об'єднаних територіальних громад Роменського району. За цю суму чиновник повинен був допомогти в отриманні дозволу на розміщення зовнішньої реклами - білбордів.

Поліцейські затримали посадовця в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні заступнику голови ОТГ про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

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За вимагання та одержання неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.



Фото: сайт Нацполіції