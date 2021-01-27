У Києві на Оболоні горіла багатоповерхівка: жертв немає. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
27 січня о 5:54 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на пр. Героїв Сталінграда, 7-А, що в Оболонському районі столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
На місце виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши вони встановили, що у 9-поверховому житловому будинку на 3 поверсі сталося загоряння на балконі, з розповсюдженням полум’я на квартиру на загальну площу 20 кв.м. та розповсюдженням на балкони верхніх поверхів. Не гаючи часу, рятувальники відразу розпочали евакуацію людей та гасіння пожежі.
О 06:16 загоряння було локалізовано та о 06:24 ліквідовано.
Унаслідок пожежі в квартирі на 3 поверсі балкон та кімната згоріли повністю, на кухні частково згоріли та пошкоджено меблі та особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири. Також пошкоджено обшивку балконів та особисті речі на 4 та 5 поверхах.
На щастя, на момент виникнення пожежі, в квартирі на 3 поверсі вдома нікого не було, в квартирах вище мешканці вчасно відчули запах диму та самостійно покинули помешкання до приїзду рятувальників.
На місці події було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу.
Жертв та постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.
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