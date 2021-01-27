4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею, під час огляду мікроавтобуса марки "Рено", прикордонники Львівського загону виявили монети і купюри різних країн, років випуску і номіналу, медалі і старовинний годинник.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Усі ці предмети були виявлені в автомобілі, що прямував на в'їзд в Україну під керуванням 36-річного українця.







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Загалом правоохоронці виявили 2025 монет різних номіналів і виробників, біжутерію (шпильки, браслети, намиста) в кількості - 140 шт., 8 старовинних наручних і кишенькових годинників, а також понад 2400 банкнот різних країн і номіналів і 215 монет в футлярах.







Ці предмети можуть становити культурну та історичну цінність. Зараз весь товар переданий працівникам митниці для подальшого прийняття правового рішення і проведення експертизи.