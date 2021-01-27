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Новини Фото Силовики
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4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею, під час огляду мікроавтобуса марки "Рено", прикордонники Львівського загону виявили монети і купюри різних країн, років випуску і номіналу, медалі і старовинний годинник.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ 01

Усі ці предмети були виявлені в автомобілі, що прямував на в'їзд в Україну під керуванням 36-річного українця.

4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ 02
4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ 03
4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ 04

Дивіться: Майже 70 тис. пігулок для виготовлення амфетаміну перевезла через кордон українка, - Офіс Генпрокурора. ФОТО


4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ 05

Загалом правоохоронці виявили 2025 монет різних номіналів і виробників, біжутерію (шпильки, браслети, намиста) в кількості - 140 шт., 8 старовинних наручних і кишенькових годинників, а також понад 2400 банкнот різних країн і номіналів і 215 монет в футлярах.

4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ 06
4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ 07
4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ 08

Ці предмети можуть становити культурну та історичну цінність. Зараз весь товар переданий працівникам митниці для подальшого прийняття правового рішення і проведення експертизи.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) антикваріат (78) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+7
А пока пограничники делали селфи на фоне бижутерии, границу пересекла крупная партия наркотиков и бурштына...
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27.01.2021 17:29
+5
Эти предметы могут представлять культурную и историческую ценность.Источник: https://censor.net/ru/p3244444

Все эти предметы были обнаружены в автомобиле, направлявшемся на въезд в Украину Источник: https://censor.net/ru/p3244444

Какой-то польский нумизмат или родственники усопшего нумизмата решили продать то, что для них просто старый хлам.
Представляют культурную и историческую ценность? Ну так чувак В Украину вез эти возможно ценности! В чем криминал? Для поляков ценность? Так они, получается, без претензий. Он же ИЗ Польши ехал, значит их таможню и погранцов прошел, или как?
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27.01.2021 18:05
+4
Банально все с скупки .
Лом серебра.
Ну монеты простая украинская тиража..
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27.01.2021 17:28
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Банально все с скупки .
Лом серебра.
Ну монеты простая украинская тиража..
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27.01.2021 17:28 Відповісти
Не мають колекційної цінності.
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27.01.2021 17:36 Відповісти
"Все эти предметы были обнаружены в автомобиле, направлявшемся на въезд в Украину под управлением 36-летнего украинца."
Джерело: https://censor.net/ru/p3244444
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27.01.2021 17:44 Відповісти
В Україну...
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27.01.2021 17:57 Відповісти
А пока пограничники делали селфи на фоне бижутерии, границу пересекла крупная партия наркотиков и бурштына...
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27.01.2021 17:29 Відповісти
Избитый в Париже украинец был "известен полиции" - СМИ

https://korrespondent.net/world/4320896-yzbytyi-v-paryzhe-ukraynets-byl-yzvesten-polytsyy-smy
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27.01.2021 17:31 Відповісти
Зебил жеж опять подписался, обосрался.
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27.01.2021 17:37 Відповісти
На въезд, тупая таможня.
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27.01.2021 17:35 Відповісти
Прикордонників від Митників відрізнити зможеш?
Тупа біомаса.
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27.01.2021 17:43 Відповісти
информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.Источник: https://censor.net/ru/p3244444
Це прес офіцер прикордонної служби писати не вміє.
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27.01.2021 17:46 Відповісти
Начальник пункта пропуска будет рад пополнить свою коллекцию.
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27.01.2021 17:39 Відповісти
Монети номіналом 25 коп вивозили?
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27.01.2021 18:03 Відповісти
Эти предметы могут представлять культурную и историческую ценность.Источник: https://censor.net/ru/p3244444

Все эти предметы были обнаружены в автомобиле, направлявшемся на въезд в Украину Источник: https://censor.net/ru/p3244444

Какой-то польский нумизмат или родственники усопшего нумизмата решили продать то, что для них просто старый хлам.
Представляют культурную и историческую ценность? Ну так чувак В Украину вез эти возможно ценности! В чем криминал? Для поляков ценность? Так они, получается, без претензий. Он же ИЗ Польши ехал, значит их таможню и погранцов прошел, или как?
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27.01.2021 18:05 Відповісти
А тим часом мимо тихо проїхала фура сигарет вартістю пару мільйонів баксів ))
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27.01.2021 18:10 Відповісти
пырдын какой-то
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27.01.2021 18:21 Відповісти
або піжені ..або нах їх везти в Україну..
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27.01.2021 18:25 Відповісти
Вже традиційно митниця віджигає Сказати що це дебіли це нічого не сказати. А чого це людина не може перевезти 5 тисяч монет і банкнот. Хтоьс *** мені пояснить. підараси кончені. Це що наркота чи зброя. Чи шо це за ***** взагалі з митницями?
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27.01.2021 18:28 Відповісти
Ну так ввозил же я так понял в Украину? Тогда в чем проблема?Ё
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27.01.2021 18:35 Відповісти
левоохоронцы неплохо прибарахлятся на ровном месте
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27.01.2021 18:44 Відповісти
Воспринимается просто как грабеж граждан...
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27.01.2021 19:04 Відповісти
Ну так в хату ж віз, не з хати виносив...
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27.01.2021 19:05 Відповісти
коллекция интересная скорей всего просто отберут все это будет на аукционах антиквариата
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27.01.2021 19:16 Відповісти
Навіяло: "- Бранзулетка! - воскликнул офицер пограничник в лёгком пальто с собачьим воротником и крупными металлическими пуговицами на широком заду". ©
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27.01.2021 19:42 Відповісти
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28.01.2021 09:39 Відповісти
 
 