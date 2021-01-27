4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
У пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею, під час огляду мікроавтобуса марки "Рено", прикордонники Львівського загону виявили монети і купюри різних країн, років випуску і номіналу, медалі і старовинний годинник.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Усі ці предмети були виявлені в автомобілі, що прямував на в'їзд в Україну під керуванням 36-річного українця.
Загалом правоохоронці виявили 2025 монет різних номіналів і виробників, біжутерію (шпильки, браслети, намиста) в кількості - 140 шт., 8 старовинних наручних і кишенькових годинників, а також понад 2400 банкнот різних країн і номіналів і 215 монет в футлярах.
Ці предмети можуть становити культурну та історичну цінність. Зараз весь товар переданий працівникам митниці для подальшого прийняття правового рішення і проведення експертизи.
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Лом серебра.
Ну монеты простая украинская тиража..
Джерело: https://censor.net/ru/p3244444
https://korrespondent.net/world/4320896-yzbytyi-v-paryzhe-ukraynets-byl-yzvesten-polytsyy-smy
подписался, обосрался.
Тупа біомаса.
Це прес офіцер прикордонної служби писати не вміє.
Все эти предметы были обнаружены в автомобиле, направлявшемся на въезд в Украину Источник: https://censor.net/ru/p3244444
Какой-то польский нумизмат или родственники усопшего нумизмата решили продать то, что для них просто старый хлам.
Представляют культурную и историческую ценность? Ну так чувак В Украину вез эти возможно ценности! В чем криминал? Для поляков ценность? Так они, получается, без претензий. Он же ИЗ Польши ехал, значит их таможню и погранцов прошел, или как?