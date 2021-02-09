В Офісі Президента вже відсутня інформація про гроші, які збирали з олігархів на боротьбу з COVID-19, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
В Офісі Президента немає інформації щодо коштів, зібраних на рахунках фондів, залучених до боротьби з поширенням COVID-19, а також про міжнародний аудит цих фондів, про який в ОП заявляли ще влітку.
Про це йдеться у відповіді на запит журналістів Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про проєкт Офісу Президента щодо збору коштів, зокрема, від великого бізнесу для боротьби з коронавірусом, який публічно стартував 16 березня. Тоді в ОП за одним столом зібрали олігархів і представників великого бізнесу – Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова, Юрія Косюка та інших. Для збору коштів потрібна була благодійна організація, свій менеджмент і рахунки погодився надати одеський фонд "Корпорація монстрів". Уже за місяць "Корпорація монстрів" і ОП припинили співпрацю. Залишки грошей олігархів "Корпорація монстрів" передала фонду "Прайм". Його спеціально для цього оперативно купив бізнесмен, наближений до представників ОП, Борис Баум.
У травні про зібрану під патронатом ОП суму відзвітував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Попри публічно озвучену президентом Володимиром Зеленським потребу на боротьбу з коронавірусом у 12 мільярдів, Тимошенко заявив, що Фонд зібрав 374,6 мільйонів гривень. За ці кошти було закуплено захист для медиків, обладнання, ПЦР, експрес-тести та інше. За кошти Фонду було відправлені гуманітарні рейси за необхідними товарами в Китай.
Видання зазначає, що 10 серпня на запит Bihus.Info щодо використання коштів Фондом в Офісі Президента заявили, що вже тоді розпочався міжнародний незалежний аудит роботи фондів, що були залучені до боротьби з COVID-19. Тоді ж в ОП пообіцяли, що у разі згоди представників усіх фондів – результати аудиту будуть оприлюднені. Зараз же тут повідомляють про відсутність такої інформації в принципі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тепер питання: в чиїх кишенях це все стало осадом? Питання риторичне, звісно...
- Президент Еврокомиссии просит страны ЕС пожертвовать Украине вакцину против ковида.
Об этом она заявила в понедельник, 8 февраля, во время открытия форума "Украина 30".
"Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету. ЕС - самый большой донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в придачу COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине", - сказала Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен заявила, что с начала пандемии Евросоюз поддерживал украинцев.
"Мы присылали маски, аппараты ИВЛ, а также перевели 200 млн евро на поддержку вашего бизнеса во время локдауна", - заявила она.
Коболев - лучший друг Коломойского
https://politicus.com.ua/author/anserua/ Сергей Лямец
4 дня ago
Владимир Зеленский, WTF?
Коболев - лучший друг токсичного олигарха Коломойского. Теперь мы знаем это наверняка.
4 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж отказался рассматривать иск Игоря Коломойского против Украины на $6 млрд.
http://finbalance.com.ua/news/arbitrazh-po-ukrnafti-kolomoyskomu-ne-vdalosya-vidsuditi-v-derzhavi-6-mlrd---malyuska http://finbalance.com.ua/news/arbitrazh-po-ukrnafti-kolomoyskomu-ne-vdalosya-vidsuditi-v-derzhavi-6-mlrd-malyuska
"Соросятные каналы", как обычно, не разобрались и раструбили, что произошла "перемога".
На самом деле, никакой перемоги нет. Все, кто поспешили обрадоваться и написать "Какая плохая новость для Коломойского!" - ущипните себя побольнее. Нас опять обманули. Но понятно это стало только сейчас.
Несколько месяцев назад якобы под угрозой того, что Коломойский выиграет суд, бюджет Украины заплатил ему десятки миллиардов гривен и списал налоги. Олигарх свое получил сполна. Но он готовится получить еще больше.
Поэтому новость из Стокгольма - в каком-то смысле плохая для нас с вами. Она говорит о том, что работает коррупционная связка олигарха с властью.ЕСЛИ ВДРУГ ОКАЗАЛСЯ ДРУГ
Я не знаю, в курсе ли посольство США в Украине, что лучший друг токсичного олигарха Коломойского - это их протеже Андрей Коболев. Именно руками главы НАК "Нафтогаз Украины" олигарх вынул из бюджета Украины десятки миллиардов гривен. А следующая большая афера двух друзей - это так называемый раздел "Укрнафты". В ходе него Коломойский получит лучшие активы по добыче нефти, а НАК "Нафтогаз" получит газ, за который УЖЕ заплатил.
Дружба двух светил началась давно. Дарю отличный детективный сюжет телеканалам, которые не испугаются сверхмощного карательного аппарата Ольги Герасимьюк.
В 2014 году премьер-министром Украины стал Арсений Яценюк, покровительствуемый США и не вполне расположенный к Коломойскому. Новый премьер поставил руководить самой большой компанией Украины бывшего аудитора Андрея Коболева.
До тех пор, пока Яценюк был в фаворе, Коболев четко шел в фарватере линии партии. Он демонстрировал непримиримость в борьбе с олигархами, и в частности с Коломойским.
2 июня 2014 года Андрей Коболев заявил: "Укрнафта" контролируется одной конкретной финансово-промышленной группой, которая преследует несколько другие цели, чем развитие компании и наращивание добычи".
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A1836A1623DBFA02C2257CEB003AAE35?OpenDocument&year=2014&month=06&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
Речь шла о несуществующей группе "Приват". Она никак не оформлена юридически, но по факту очень даже реальна. Руководят ею Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, но в центре внимания всегда первый из них. Коболев в 2014 году говорил правду. Действительно, с 2003 года, пока "Укрнафта" находилась под контролем миноритарных акционеров из группы "Приват", она сократила добычу: нефти - вдвое с 3 до 1,4 млн тонн, газа - втрое с 3,3 до 1,1 млрд кубометров.
Но как мы помним, Коломойский после Майдана сделал пару удачных пиар-ходов и даже стал своим для власти. В частности, он оснастил добровольческие батальоны, которые отправились воевать в зону АТО и назвал Путина "шизофреником". Это сейчас мы знаем, что добробаты оснастил не совсем Коломойский, а сегодня олигарха считают едва ли не представителем российского лобби в Украине. Но тогда олигарх был в шоколаде и даже без вреда для себя выпотрошил трубопровод "Укртранснафты".
Шли годы. Андрей Коболев к тому времени уже вышел из-под крыла Арсения Яценюка и, по слухам, нашел себе влиятельную "крышу" в Штатах. Мощное лобби появилось у него и на уровне центральной власти Украины. Плюс ко всему, Коболев обильно залил деньгами медиарынок и даже стал содержать за счет "Нафтогаза" партию "Демсокира". Кстати, "сокирята" до сих пор работают на Коболева. А после Майдана они активно отрабатывали тезис о том, что Украина перестала покупать газ у России, а стала брать европейский газ. Как мы сегодня знаем, это ложь.
Горячей темой стали налоговые долги "Укрнафты" перед государством. Коломойский не желал их возвращать. Взамен он требовал компенсацию с государства за 10,1 млрд кубометров газа, которые "Нафтогаз" во времена Януковича забрал у "Укрнафты" по государственной цене. Олигарх был не согласен с такой постановкой вопроса. Он требовал заплатить ему за этот газ по рыночным, а не по государственным ценам.
В 2016 году глава «Нафтогаза» публично заверил, что не намерен возвращать спорный долг "Укрнафте". В сентябре 2016 году Андрей Коболев отвечал на вопрос, отдаст ли "Нафтогаз" 2 млрд кубометров газа, за которые судилась «Укрнафта». Он сказал: "Нет… Даже Виктор Янукович за весь свой период у власти не смог найти способ отдать этот газ. Коломойский при всех его хороших отношениях не смог убедить Януковича отдать ему этот газ. Это, знаете, такой индикатор. Даже те люди считали, что это неправильно. Там были, возможно, еще и другие причины, но даже они на это не пошли. Отдать то, чего нет, просто невозможно".
https://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/3A948A456B8D605AC225803300537B43?OpenDocument&year=2016&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&
Но уже на тот момент это была неправда. Олигарх и Коболев уже тогда действовали сообща. И дело вот в чем.КАК 2 МИЛЛИАРДА ПРЕВРАТИЛИСЬ В 10
Но еще в сентябре 2014 года Андрей Коболев инициировал аудит всей отчетности "Нафтогаза" за период 2012-2014 годы. За это "Нафтогаз" заплатил аудиторам Deloitte 18 млн грн.
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/C691B4AC9CD69CCCC2257D500049BF72?OpenDocument&year=2014&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
По итогам аудита, в отчетности "Нафтогаза" в марте 2015 года появился пункт, которым госкомпания ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛА свой долг перед "Укрнафтой" (см. стр.52). Объем долга - 10,1 млрд куб.м, а сумма - 3,753 млрд грн.
https://www.naftogaz.com/files/Information/NAK%20FS%202012-2013_ENG_FINAL_with%20all%20signatures.pdf
Такое "признание" стало волшебным подарком для Коломойского. В 2014 году суд признавал право "Укрнафты" только на 2,06 млрд кубометров газа. А тут - сразу на 10,1 млрд кубов.
Чтобы ситуация не выглядела явным "сливом" и игрой в поддавки, 19 марта 2015 года из "Укртранснафты" (100% акций в собственности "Нафтогаза") уволили председателя правления Александра Лазорко - ставленника Коломойского. Коболев изобразил принципиальную твердую позицию. Лично Игорь Валерьевич прибыл в офис "Укртранснафты", где изобразил сопротивление. А чтобы публика поверила и запомнила его возмущение, обматерил журналиста "Радио Свобода" и пригласил Мустафу Найема "выпить кофе".
Нужно отметить, что уже через пару дней, 22 марта 2015 года при попытке выбить его из "Укрнафты" Коломойский бился не на шутку - и отстоял контроль над этой компанией. А вскоре выяснилось, что Лазорко убрали - но "Укртранснафта" осталась под влиянием Коломойского.ОТКРОВЕНИЯ ВИТРЕНКО
Долгое время Юрий Витренко был правой рукой Андрея Коболева. Но потом их дороги разошлись. И вот, последний год бывшие друзья остаются худшими медиа-врагами. То и дело вызывая вопрос: это правда или они договорились?
И вот, в недавнем интервью изданию "Экономическая правда" Витренко рассказал, что олигарх и глава НАК "Нафтогаз Украины" сотрудничают с 2014 года. По его словам, все это время Коболев вел активные переговоры с Коломойским на тему "укрнафтовского" долга.
"Он (Коболев - Ред.) имел отдельные переговоры с Коломойским касательно "Укрнафты". Он разговаривал и продолжает разговаривать с Коломойским по поводу "Укрнафты" с 2014 года. У него есть свои договоренности с ним все эти годы», - рассказал Витренко.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/11/2/666798/
Есть и документальные подтверждения встреч главы "Нафтогаза" с олигархом. Одна из них состоялась 22 июня 2016 под присмотром Арсена Авакова - давнего бизнес-партнера Коломойского. Нужно сказать, что в это время "Укрнафта" активно наращивала неплатежи в госбюджет - не платила налоги и рентные платежи за добычу. "Нафтогаз" - ничего не предпринимал. Коррупция? Похоже на то.
Как раз накануне этой встречи Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз» потерял контроль над "Укртатнафтой".
https://biz.censor.net/news/3004627/kobolev_kolomoyiskiyi_poluchil_polnyyi_kontrol_nad_34ukrtatnaftoyi34
Сказал - и что? Ничего. Таким образом он снял с себя ответственность за пассивность в отношении этой компании, в которой "Нафтогазу" принадлежат 43% акций. Мол, я сказал - а никто не отреагировал.
По факту, получился еще один презент группе "Приват". Коломойский&Co застраховали
Сами деньги отсутствуют давно!
Але самий цимус в іньшому...Усі украінські олигархи яки займають почесні міста в рейтингах заможності Forbes та десятиліттями обкрадают державний бюджет на сотні миллярдів долларів у рік у тяжку для Держави годину спромоглися нашкрестиусьго 376 млн ГРН...КАРЛ.....
Он предмет простой.
Он никуда не денется.
И потому что фонд пустой,
И потому что фонд пустой,
Гораздо выше ценится!
" Кому и кива невеста..."