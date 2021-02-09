В Офісі Президента вже відсутня інформація про гроші, які збирали з олігархів на боротьбу з COVID-19, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

В Офісі Президента немає інформації щодо коштів, зібраних на рахунках фондів, залучених до боротьби з поширенням COVID-19, а також про міжнародний аудит цих фондів, про який в ОП заявляли ще влітку.

Про це йдеться у відповіді на запит журналістів Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про проєкт Офісу Президента щодо збору коштів, зокрема, від великого бізнесу для боротьби з коронавірусом, який публічно стартував 16 березня. Тоді в ОП за одним столом зібрали олігархів і представників великого бізнесу – Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова, Юрія Косюка та інших. Для збору коштів потрібна була благодійна організація, свій менеджмент і рахунки погодився надати одеський фонд "Корпорація монстрів". Уже за місяць "Корпорація монстрів" і ОП припинили співпрацю. Залишки грошей олігархів "Корпорація монстрів" передала фонду "Прайм". Його спеціально для цього оперативно купив бізнесмен, наближений до представників ОП, Борис Баум.

У травні про зібрану під патронатом ОП суму відзвітував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Попри публічно озвучену президентом Володимиром Зеленським потребу на боротьбу з коронавірусом у 12 мільярдів, Тимошенко заявив, що Фонд зібрав 374,6 мільйонів гривень. За ці кошти було закуплено захист для медиків, обладнання, ПЦР, експрес-тести та інше. За кошти Фонду було відправлені гуманітарні рейси за необхідними товарами в Китай.

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Видання зазначає, що 10 серпня на запит Bihus.Info щодо використання коштів Фондом в Офісі Президента заявили, що вже тоді розпочався міжнародний незалежний аудит роботи фондів, що були залучені до боротьби з COVID-19. Тоді ж в ОП пообіцяли, що у разі згоди представників усіх фондів – результати аудиту будуть оприлюднені. Зараз же тут повідомляють про відсутність такої інформації в принципі.

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