Українські пілоти з Місії ООН у Конго врятували життя марокканського миротворця. ФОТО

Українські миротворці в ДР Конго забезпечили термінову медичну евакуацію вертольотом миротворця з Марокко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Екіпаж вертольота Мі-8 зі складу українського національного контингенту в ДР Конго в екстреному порядку здійснив переліт з населеного пункту Ніаміліма на аеродром міста Гома, рятуючи життя тяжкохворого марокканського військового.

На аеродромі Гома український вертоліт вже чекала карета швидкої допомоги, щоб доставити марокканського військового в госпіталь.

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Зазначається, що українські миротворці в Конго вже не вперше виконують термінову медичну евакуацію людей, які потребують негайної госпіталізації.

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