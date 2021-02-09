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Українські пілоти з Місії ООН у Конго врятували життя марокканського миротворця. ФОТО

Українські миротворці в ДР Конго забезпечили термінову медичну евакуацію вертольотом миротворця з Марокко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Українські пілоти з Місії ООН у Конго врятували життя марокканського миротворця 01

Екіпаж вертольота Мі-8 зі складу українського національного контингенту в ДР Конго в екстреному порядку здійснив переліт з населеного пункту Ніаміліма на аеродром міста Гома, рятуючи життя тяжкохворого марокканського військового.

Українські пілоти з Місії ООН у Конго врятували життя марокканського миротворця 02

На аеродромі Гома український вертоліт вже чекала карета швидкої допомоги, щоб доставити марокканського військового в госпіталь.

Також дивіться: Два нацгвардійці відбули до Аб'єю та Італії в межах миротворчої місії ООН. ФОТО

Українські пілоти з Місії ООН у Конго врятували життя марокканського миротворця 03

Зазначається, що українські миротворці в Конго вже не вперше виконують термінову медичну евакуацію людей, які потребують негайної госпіталізації.

Дивіться: У Конго від раптової зупинки серця помер український миротворець Сергій Савченко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Конго (44) миротворці (832) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+10
Хватит устраивать этот цирк на той земле которая никому нафиг не нужна в том числе и нам.Все пилоты и военные наши должны бить здесь.У нас своей войны хватает ещё за бабуинами бегать.
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09.02.2021 02:33
+5
Молодцы, браво.!
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09.02.2021 01:56
+5
... и тупо сидеть дома, не летая... ибо зелёное чмо урезало лимит керосина на учебные полёты до минимума. Там хоть люди летают, тренируются... Зелёная мразота реально забила на боевую авиацию!!!
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09.02.2021 07:05
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Молодцы, браво.!
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09.02.2021 01:56 Відповісти
Молодці, хлопці.
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09.02.2021 02:07 Відповісти
Хватит устраивать этот цирк на той земле которая никому нафиг не нужна в том числе и нам.Все пилоты и военные наши должны бить здесь.У нас своей войны хватает ещё за бабуинами бегать.
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09.02.2021 02:33 Відповісти
В Марокко не был. Был в Ливии (Джофра) и Анголе (Лубанго, Катумбела - авиабазы).
Вопрос - куда девают деньги. Платит ООН. По бюджету не проходят.
В этой херне "некисло" разбираюсь. Там не показ флага, там деньги. В основном из МО в миссии ООН ездили одни и те -же люди (знание английского, и португальского). Арабисты отдельно.
Мне пофигу, я ездил не от МО. Просто еще дохрена видел. Кстати, послепрививок для Африки, задница была, как барабан. Зато, при всех командировках, я не подхватил малярию.
Хочешь найти военнослужащего незаконно бывшего в Африке - мед карта, малярия.
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09.02.2021 04:00 Відповісти
Щодо грошей - ти правий... Один мій знайомий спокусився хорошими грошима і поїхав у Африку вчить негрів, як організовувать сафарі для наших "крутеликів". Потреба, як завжди, виникла "учора", тому поїхали без щеплень, по армійському принципу - "Ночь кормить, к утру - зарезать...". Хватонули лихоманку. Знайомого встигли "відволать, а товариш його - помер...
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09.02.2021 06:07 Відповісти
.. а что..есть прививки от малярии? Хочешь найти гражданского..незаконно бывшего в Африке... медкарта, малярия... )))) Вот очень интересно..что за уколы Вам лупили в задницу...))) Обычно любовь к чёрным красавицам ...и тогда веселуха с задницей..как барабан. ))) А больше Африка кроме жёлтой лихорадки ничего не требует!)))) Расскажите..что кололи..?. А то с 85 года по Африкам... и ничего оказывается не знаем!))))
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09.02.2021 07:13 Відповісти
Кроме прививок еще и "Фансидар" для профилактики жрать приходится. Я тоже в курсе.
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09.02.2021 08:55 Відповісти
И шо от маляры прививка есть?...У нас в бригаде в либерию все ездили законно..и.все они прививки делали...но маляру подхватило 50% минимум
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09.02.2021 15:11 Відповісти
+ 3 тоже поддержую!
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09.02.2021 06:06 Відповісти
А літать вчиться, в екстремальних умовах, наші літуни, і підтримувать льотні навички, де будуть? Вдома вони літатимуть за наші гроші, а там - за гроші ООН... Різниця зрозуміла?... Путін, он, взагалі, відкрито проголосив Сірію "безплатним полігоном" для своїх ВПС...
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09.02.2021 06:11 Відповісти
Якраз той самий випадок... Приватне підприємство "Українські вертольоти", котре арендує у ВСУ та МВС вертольоти Мі-24 та Мі-8 (загалом під тридцять штук) та використовує їх в місіях ООН, в 2014-му навідріз відмовилось повертати вертольоти згідно договору, у випадку війни.
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09.02.2021 06:37 Відповісти
https://avia.gov.ua/State-Civil-Aircraft-Register-of-Ukraine/

Це тобі..брехло!!! Знайди хоча б один Мі-24 в *Українськіх вертольотах*. От скажи...чого ти таке брехливе? Ну не знаєш...не розумієш... не пиши.
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09.02.2021 07:29 Відповісти
Для тих, хто соєвий ідіот: в реєстрі там вертольоти, котрі у власності "Українські вертольоти".
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09.02.2021 08:11 Відповісти
Спеціально для соєвих дегенератів: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F) факт
Усі вертольоти України, котрі використовуються в миротворчих місіях закордоном, аредновані приватною структурою у МВС та ВСУ і платять мізер в бюджет України за аренду.
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09.02.2021 08:52 Відповісти
.. сколько они платят... это не твоё зелёное дело!!! В своё время полторы сотни Ил-76 были сданы в аренду ... Вой стоял... Как так...военные Ил-76 работают в аренде в частных компаниях. Так в частных компаниях люди получили все гражданские допуска... Компании полностью за свой счёт обучили экипажи полётам по МВЛ, полностью переоборудовали самолёты под гражданские требования и приносили в бюджет немалые деньги. И это были ГОТОВЫЕ экипажи с огромным опытом натренированности. Пришло одно чмо..вроде тебя .. и запретило эти полёты. Самолёты забрали у авиакомпаний... и поставили под забор. Экипажи не летали. И так и сгнили под забором. Много добились? Потом тупо распродали , то что было более менее живо в разные страны. Что чушка безмозглая скажешь?
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09.02.2021 12:52 Відповісти
.. зелёный баран!!! В реестре Украины ВСЕ!!! вертолёты, использующиеся в *У.В*!!! Ни один гражданский!!! вертолёт в ООН не попадёт без украинской регистрации. Других вертолётов в *У.А* НЕТ!!! При аренде передаётся военный вертолёт с двумя цифрами на борту. Типа 56 .Красный. Вертолёт перекрашивается в белый цвет и получает украинскую госрегистрацию и полный комплект гражданских документов.. UR-CSG... например. UR-символ государства Украина. Эти вертолёты работают везде и в ООН и в разных странах по контрактам ГРАЖДАНСКИМ!!! Военные!!! украинские вертолёты Ми-8 и Ми-24 для миссии ООН тоже перекрашиваются в белый цвет и получают временную ООНовскую регистрацию и их символы на борт. https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%9C%D0%B8-24+%D0%9E%D0%9E%D0%9D&sxsrf=ALeKk03c4ypNcFxIwJxF1t7v_JEW8QalRQ:1612866303243&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=K_Pq16dbXhs5ZM%252C1OiEBkIdgDeTxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR_zzfp44f-UWq4HoNWxb4v088pjg&sa=X&ved=2ahUKEwjSmMyYy9zuAhXltYsKHWWPCCkQ9QF6BAgKEAE#imgrc=K_Pq16dbXhs5ZM Аналогично военные Ми-8. Они выполняют полёты ТОЛЬКО в интересах ООН и имеют ВООРУЖЕНИЕ!!! И запомни..брехло!! Ни один Ми-24 не сдавался в *У.В*.. *У.В*..чисто гражданская компания. Ми-24 боевой вертолёт. И ООН использует только Ми-24 ВСУ. И запомни ЧМО... Есть авиакомпании с собственными и выкупленными у МО вертолётами.
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09.02.2021 12:39 Відповісти
Кончене чмо, в реєстрі показано власність. І там не показано та не може бути показано власністю майно яке є в аренді.
ПиСи: я в черговий раз впевнююсь, які тупі дегенерати в секті соєвої свині.
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09.02.2021 13:17 Відповісти
Запомни... мудак!!! В реестре указаны ВСЕ!!! и личные..и арендованные и государственные ГРАЖДАНСКИЕ самолёты..вертолёты... аэростаты..планеры. ... Брехло!! Без регистрации ни одно воздушное судно не вылетит за пределы Украины. То что ты потенциальный дурачёк.. ничего не понимающий ..тут ты зачётно продемонстрировал. Ты бы... убогое.. подумал бы... Взяв в аренду у военных фуру... смогу ли я ездить на военных номерах? А за границу? Правильно..конченное..!!!))) Надо сдать военный номер.. снять с фуры пулемёт .. демонтировать всё военное... зарегистрировать фуру в госреестре... получить техпаспорт..номера и начать ездить!!))) А тут авиатехника!!))) Ну ты не удивляешь. Что Зенелохуже43 идиот... что ты...бостууга идиот... А как ты прекрасно это демонстрируешь!!!)))) Думай...дебил! Ты читал реестр ВС... которые имеют право летать. Военные типы сюда не попадают. Летать могут только по Украине и при межгосударственных договорах ..за пределами..!!!))) Ой дурне ж ты...)))))
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09.02.2021 13:40 Відповісти
Соевий імбецил, в тому реєстрі властність авіакомпанії. Боже, навіщо ти у соєвих дегенератів мозок забрав?
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09.02.2021 13:53 Відповісти
.. ещё раз для дурака!! Это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ реестр ГРАЖДАНСКИХ воздушных суден. Только эти ВС имеют право выполнять полёты!!! Без регистрации все без исключения ВС , частные.. государственные... арендованные...лизингованные...построенные самостоятельно... купленные и привезённые в Украину ..ЛЕТАТЬ НЕ МОГУТ!!! Да!! Зачётный идиот!!! Тупой ло невменяемости!!))))) Ты хоть дебил читать умеешь? То что не соображаешь... это видно!!! Но читать то можно?
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09.02.2021 14:09 Відповісти
..конченное! Там вверху есть файлик... его надо скачать..и всё ...увидишь..!!!))))
https://avia.gov.ua/State-Civil-Aircraft-Register-of-Ukraine/

зелёненький такой..... как ты..дебил!)))))
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09.02.2021 14:11 Відповісти
Я розумію, що маю справу з конченим дебілом, котрий так і не відповів: яке відношення "Державний реєстр цивільних повітряних суден" має до військових вертольотів, котрі у ВСУ та МВС арендовані для миротворчих місій приватною структурою.
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09.02.2021 14:19 Відповісти
крайний раз для идиота... которому пример с фурой ничему не научил!!! Военный вертолёт при попадании в аренду в гражданскую частную...нечастную... авиакомпанию теряет статус военного ВС и ДЕМИЛИТАРИЗУЕТСЯ!!! Используется как гражданское ВС. Получает гражданские регистрационные документы, государственный номер и вносится в Державний реєстр цивільних повітряних суден" . Летать на таком вертолёте могут только ГРАЖДАНСКИЕ экипажи!!! Авиакомпания не имеет права использовать военные вертолёты по их предназначению!!! Она их ДЕМИЛИТАРИЗИРУЕТ!!! Второй раз повторю потенциальному идиоту. Так же и с транспортными самолётами. Снимается всё военное до основания вплоть до бронеплит ..устанавливается гражданская аппаратура и самолёт регистрируется как гражданский. Не может подняться в воздух ни один тип гражданского ВС, если он не внесён в этот реестр. Арендованный ли он у ВСУ..МВД... самого Зеленского....он в этом реестре. Кстати..убогое..посмотри... Там и самолёты и вертолёты ДАП Украина... государственные..что возят зелёного ублюдка...)))
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09.02.2021 14:43 Відповісти
Де плодяться тобі подібні соєві дебілоїди?
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09.02.2021 14:56 Відповісти
... ты видимо от рождения идиот!! Ничем помочь не могу. Но радует..что у Земрази подобные в поклонниках. )))) Давай..убогое... смеши далее цензовских. О Бойко не забудь... да о Коболеве...племянике Мирины Порошенко...))))
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09.02.2021 15:08 Відповісти
Навигатор ты во многом прав.
В г.Узин компания УАТК арендовала Ил- вернула в МО.78 (заправщики). Выбила к ****** весь ресурс, потом вернула в МО Украины. Ресурс был убит и по движкам и по планеру. Антонец (командовал ВВС Украины) очень некисло поднялся на данной теме.
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09.02.2021 15:09 Відповісти
извиняюсь Ил-78.
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09.02.2021 15:11 Відповісти
..кстати... хорошая новость!! КацоПсины на Курилах Ан-12 о полосу уронили... Ножку лнвую оторвали... переднюю в фюзеляж загнали... Живы только остались.... Не любят самолёты Антонова псячих!!!____))))) https://www.youtube.com/watch?v=5aGKlSw6VQk&feature=emb_err_woyt
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09.02.2021 16:38 Відповісти
Странно. Его полузагруженным хрен к полосе прижать. Уронить, это долго учиться нужно.
может алкоголь, либо перегруз?. Левую пневматы вообще практически невозможно.
Ну умельцы. Ай молоЦЦа. Ан-12, это неубиваемый "сарай".
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09.02.2021 17:56 Відповісти
... ну опять!! Алкоголь..перегруз...((( У рашских вояк с перегрузом не прокатит.. с боярой... не уверен. Ан-12 очень сложный в управлении самолёт. Есть поговорка. Кто освоил Ан-12... остальное можно уже не учитывать.. У военных оборудование слабенькое... Что на аэродромах... что в Ан-12. Это гражданские дотягивают...пичкают туда много чего..чтобы летать по миру. У тех всё проще. ОСП с РСП и РМС и счастье. Прижало с минимумом..или возомнил себя асом... полез ниже минимума..и ничего нового. Убивается Ан-12 так же как и все. Приложил с перегрузкой на левую телегу с опережением на переднюю ..т. е как шёл так и сел...Сел так ..что кок с первого двигателя ушёл... Молодец!!!
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09.02.2021 18:37 Відповісти
..задаю вопрос! Стоят Ил-76 рядами в шести тогда ещё полках. 206 штук. Держать такую массу ненужной техники.... дорого!!! Военным такое количество абсолютно не нужно. Примеров масса. Десяток транспортных С-130 и десяток С-17... решают все вопросы немецкой армии. А у нас только Ил-76..200..Ан-12..около 70 штук...масса вертолётов и прочая прочая прочая... Что делают в таком случае разумные люди? Правильно... Оставляют нужное... а это не более 10 Ил-76 ..(остановимся на них)..остальное передаём в государство и создаём гражданскую транспортную компанию. Ан нет... Государству этим заниматься совсем не хочется. Это и демилитаризация... и переучивание лётного состава... и много всего. Да и ниша авиационная давно занята. А железячка жрёт 10 тонн в час... И кому она нужна с такими расходами? Демпинговать... Нет смысла. Продавать! И нахрен они никому не нужны. Ну там Алжир купил пяток Ил-78... Пакистан пару...Ил-78..Китай несколько... и всё!! А их почти две сотни. А кероса нет. Стоят. Хранение ещё дороже, чем продать. Посчитали и отдали самолёты в аренду частным авиакомпаниям. Да... Выбили межремонтный ресурс... планера..двигателей.. которые при интенсивной эксплуатации показали полную дермовость. И поставили под забор. Гнили гнили... и пошли с молотка по цене металлолома. Даже утилизировать оказалось невыгодно. Сейчас у военных осталось около десятка. С головой хватает. А около 30 так и стоят под забором....)))) А что бы Вы сделали с этими машинами?
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09.02.2021 15:23 Відповісти
Навигатор.
Я еще отслеживал продажу (левую) ВД-7м они шли к Ту-22 (Ливия, Ирак). Двигатели уходили нульсовые через порты в г. Одесса. Заодно догружали ФОБ-250, ФАБ 100.
Херачили через Укрспецэкспорт, Укроборонресурс и Компанию LR Avioniks Technologies (Израиль)
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09.02.2021 15:55 Відповісти
Сильно Ираку и Ливии эти поставки помогли? А особенно Ту-22))) Сейчас то же и продолжается. Из Бургаса... Брно... Сербии особенно караванами в Израиль.. Индонезию...Египет..и даже в ЮАР.... НАТО по сравнению с бывшими Варшавскими договорнятами просто пацанята... Бацька полным ходом свои Ил-76 гоняет в виде передвижной авиалавки..)))
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09.02.2021 16:34 Відповісти
Кстати, в Джофре на Ан-26 дохрена белорусов было. Я видел три борта. Но при муамарике интересоваться чем то, было нецелесообразно. там быстро решали "за капонир".
Тогда санкции были, ехали на такси через Тунис. Сотня баксов с носа.
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09.02.2021 18:00 Відповісти
. и сейчас ничего не поменялось!! Ан-32..наши..Ил-76 наши...Москальни маловато... единицы. В основном наши.... И там и там..и с той и с той стороны... Правда риск огромный... но отчаянные....
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09.02.2021 18:40 Відповісти
и кстати УАТК не арендовала самолёты у МО. УАТК это структурное предприятие МО, занимающееся эксплуатацией и продажей высвобождаемой техники. Это позднее создание гражданской авиакомпании под крылом МО. Результат один... Банкротство. И стоят в Борисполе Ил-76..Ту-154..Ан-12... Уже только на памятники..))))
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09.02.2021 15:38 Відповісти
... и тупо сидеть дома, не летая... ибо зелёное чмо урезало лимит керосина на учебные полёты до минимума. Там хоть люди летают, тренируются... Зелёная мразота реально забила на боевую авиацию!!!
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09.02.2021 07:05 Відповісти
Насчет подзаработать денег это да , но пользы в войне 0. Когда клоун гавнокомандующий результат предсказуем.
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09.02.2021 07:14 Відповісти
..пользы в войне 0 от вертолётов..или экипажей?
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09.02.2021 07:31 Відповісти
Примерно это же говорит рядовой немецкий бизнесмен насчет санкций для раши.
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09.02.2021 08:07 Відповісти
Тонко подмечено.
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09.02.2021 08:33 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
ШАМ. В резульате ответного удара муджахидов ракетами "Буркан" по местам дислокации #русских и асадитов в Кафр Набл среди русских есть потери. По предварительным данным речь идет об уничтожении капитана Даниила Зверева и ранении Марата Медведева и некоего Сафина #сирия
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09.02.2021 02:58 Відповісти
Наши пилоты молодцы, но становится грустно, что в Африке марокканца мы спасти можем, а у себя на Донбассе Ярослава Журавля спасти не смогли
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09.02.2021 04:39 Відповісти
Выполнить заурядный перелет -это рутинная работа. А Журавля спасать никто не дал. В армии в отличие от добробатов все делают по приказу. С одной стороны хорошо , а с другой фигня.
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09.02.2021 07:11 Відповісти
В армии в отличие от добробатов все делают по приказу/

Вот это и беда, граничащая с преступлением.
Другими словами - "махновщина".
Поле этого, нечего орать на каждом углу, какие потери у фантастических добробатов (тербатов фактически).
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09.02.2021 12:21 Відповісти
Нам, украинцам, нужно просить американцево тобрать группу наших и научить на их базе США технике пилотирования и ведению боя на современных самолетах типа F-16 или более старых истребителях.
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09.02.2021 05:44 Відповісти
Твой патриотизм разделяю , но в остальном ты ерунду пишешь.Пилотировать опытного летчика обучать не надо, а работе с вооружением обучают в классе. Может ты слышал о лозунге командующего авиацией Андрееве : "летать впереди самолета". Этот принцип обучения при своей простоте доказал свою эффективность. Тут мы оказались на высоте.
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09.02.2021 07:07 Відповісти
ты тролишь штоль...
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09.02.2021 07:15 Відповісти
А человеческим языком можно ....?
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09.02.2021 07:24 Відповісти
Может ты слышал о лозунге командующего авиацией Андрееве : "летать впереди самолета". Этот принцип обучения при своей простоте доказал свою эффективность. Тут мы оказались на высоте.

какая "высота"...у пилотов средний налет около 15 часов год, а последний новый крафт был поставлен 15 лет назад...
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09.02.2021 07:32 Відповісти
.. ну может у Вас в рахе... под флагом которой Вы тут выступаете..и 15 часов..))) С 2014 по 2019 ежегодный налёт в бригадах ВСУ на одного пилота составлял от 90до 110 часов. В ВТА и ТА до 150. А вот пришла зелёная мразота... и всё рухнуло. В 2021 дай Бог на 15 часов выйти...((( В январе этого года была только ОДНА лётная смена. ВСЁ!!!
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09.02.2021 07:42 Відповісти
Для начала узнай , разберись а уж затем вещай. Если тебе это затруднительно , объясню этот метод обучения двумя словами -действия должны быть осознанными.Для этого не надо подыматься в воздух. И кстати я писал о ОПЫТНЫХ летчиках ,как минимум первого класса. Для них 15 часов ( ой мало) - это "поддержка штанов"
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09.02.2021 07:44 Відповісти
так откуда им взяться, "опытным пилотам"...раскрой тему...
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09.02.2021 08:48 Відповісти
..видно ..уважаемый... что авиацию Вы изучали по книгам и картинкам!!))) Особенно с обучением работы с вооружением в классе. ))) Вот никогда не думал...что обучать опытного лётчика с Миг-29 на F-16 не нужно.
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09.02.2021 07:37 Відповісти
ПЕРЕОБУЧАТЬ !!! (а не ОБУЧАТЬ) нужно и нетоль ко летчика и для этого не надо ехать НА АВИАБАЗУ США. Переобучение на 95% ( или около) происходит в классе. Или сейчас по другому ? ВОТ ОБ ЭТОМ И ШЕЛ РАЗГОВОР!!!
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09.02.2021 07:59 Відповісти
Я не ошибся! Вы ооочень далеки от авиации и о понятии ПЕРЕУЧИВАНИЕ!!! а не переобучение!!! В классе происходит теоретическое переучивание... Это 15-20 процентов программы переучивания. Дальше тренажёр. У военных до 10 процентов. У гражданских на современных пассажирских самолётах тренажёр значительно больше... До 50 процентов. Далее на новом типе начинается наземная подготовка. До 10 процентов времени переучивания. А дальше..начинается практическая лётная подготовка с инструктором. Начинается с обучения запуска двигателя и обучения рулению... А потом полёт по кругу... полёт в зону.. полёты днём и ночью... самостоятельные полёты по кругу... и т. д и т.п. И это ОООЧЕНЬ долгое время. До 30 процентов лётной программы с инструктором..а потом самостоятельные полёты на натренированность... А учитывая..что на 9 машин одна спарка... то представье..как это всех обучить. Поэтому надо ехать в США... где учебные базы с десятками спарок и боевых машин и ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ!!! Думаю...НЕМНОЖКО..Вы приблизились к авиации!!!))))))
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09.02.2021 12:16 Відповісти
Подумал-подумал и ведь действительно знания в основном я получал по книгам и картинкам ! Опыт это уже потом. А у Вас как?
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09.02.2021 08:15 Відповісти
.. И..что далее книжек и картинок Вы не продвинулись!!))) Да будь Вы семь пядей во лбу... Никакая книжка не научит летать. Можешь знать все что написано в книжке до корешка... а если Бог хисту не дал... хрен ты будешь лётчиком. Сколько золотых медалистов выпущенных из училищ так и не стали боевыми лётчиками. Сотни.... А были посредственные ребята... троечники... а летали идеально. Только ручками.. головой и чувством самолёта.
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09.02.2021 13:09 Відповісти
Витюша!! А у нас в СССЭре Сумское артилерийское училище выпускало лётчиков? Ты..дурбецело вообще уже придурковатым стало? Говорят мудрость и опыт приходят с возрастом.... К тебе только возраст видимо пришёл!)))) А ещё раз высунешься...подносчик снарядов... то пожалеешь..что вообще сюда влез...!!!
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09.02.2021 16:52 Відповісти
.. да я и по сей день летаю.! А ты ..отставной козы..барабанщик брехливый... на чём там летал? На печатной машинке в строевом отделе начинал? Или командиром эскадрильи в роты охраны? Знатно ты клоун засветился! Может закинуть тут цензоровским твою биографию с фотографией ? Лётчик-артиллерист..)))) Как там у тебя в личном деле.... Командир артиллерийской эскадрильи, какой то кавалерийской авиационной бригады.???)))))
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09.02.2021 16:58 Відповісти
..уважу старость...))) только не удавись... В Украине... Ан-124..Ил-76.. бывший военный... но связи с армией не теряю...Приходят уволенные ребята из армии... и продолжают летать... А на чём Вы... снайпер-артиллерист летали?
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09.02.2021 17:34 Відповісти
..достаточно того, что я знаю твою должность и звание! И не подымай хвост..полковник казачьих авиационных войск.
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09.02.2021 16:59 Відповісти
А ты знаешь кАзламордое я всю эту хрень удалять не буду , пусть люди читают.
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09.02.2021 17:06 Відповісти
.. Крым украинский!!! Параша..это рассея ... рядом с которой ты живёшь!!! Добавлю..путин-*****... А ты хоть и патриот...но и дурашка зачётный!))))
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09.02.2021 17:15 Відповісти
..не витюха... Сявченку ты не знаешь. Но оба на всю голову....)))) Староват ты для Сявки....
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09.02.2021 17:21 Відповісти
Похоже это просто сумасшедший.....
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09.02.2021 17:28 Відповісти
это ты по поводу моих ответов о Крыме..параше и *****?
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09.02.2021 17:31 Відповісти
..что Витюха...стыдно стало? Крестики пошли от лётчика-снайпера-артиллериста..))))) Удалять начал? Правильное решение. Ну я уж не буду... Пусть люди видят наших *снайперов*))))
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09.02.2021 17:48 Відповісти
ну кому и кобыла..невеста.... Тут тебе флаг в руки....выпускник Сумского высшего артиллерийского командного Дважды Краснознамённого военного училища им. М.В. Фрунзе... волею судьбы ставшего лётчиком-снайпером! ))))))))))))))))))) Пусть люди читают!!!
а вот здесь пусть и смотрят...)))) https://www.facebook.com/vsotnik
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09.02.2021 17:14 Відповісти
..хочешь твоё фото покажу Надьке Сявченке...Ты наверняка её знаешь по университету)))) А как уж она обрадуется... увидев тебя... лёДчика-снЯйпера..))) Мозги то где оставил..клоун? Тебя же..как снайпера голым в интернете только не видно...))) Рекомендую тихо удалится ...
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09.02.2021 17:07 Відповісти
Летчик только часть группы людей принимающих непосредственное участие в полете. Это техники ,инженера (разные и много) , ОБУ . От работы каждого из этой группы лиц зависит результат. А летчик это образно говоря Гагарин , которому достаются лавры , но и риск самый большой.
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09.02.2021 07:23 Відповісти
Українці, вони такі, рятують всіх і завжди! І трохи незрозуміло, чому при нашій активній участі у миротворчих місіях у всьому світі, нам так тяжко досягти згоди ООН на таку ж місію на Донбасі.
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09.02.2021 07:25 Відповісти
чонго лонго белый небосвод
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09.02.2021 07:57 Відповісти
В Україні немає війни? І ці хлопці виконують вказівки ООН, МВФ замість оборони України. Щасти їм і їх сім'ям.
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09.02.2021 09:53 Відповісти
 
 