Українські пілоти з Місії ООН у Конго врятували життя марокканського миротворця. ФОТО
Українські миротворці в ДР Конго забезпечили термінову медичну евакуацію вертольотом миротворця з Марокко.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Екіпаж вертольота Мі-8 зі складу українського національного контингенту в ДР Конго в екстреному порядку здійснив переліт з населеного пункту Ніаміліма на аеродром міста Гома, рятуючи життя тяжкохворого марокканського військового.
На аеродромі Гома український вертоліт вже чекала карета швидкої допомоги, щоб доставити марокканського військового в госпіталь.
Зазначається, що українські миротворці в Конго вже не вперше виконують термінову медичну евакуацію людей, які потребують негайної госпіталізації.
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Вопрос - куда девают деньги. Платит ООН. По бюджету не проходят.
В этой херне "некисло" разбираюсь. Там не показ флага, там деньги. В основном из МО в миссии ООН ездили одни и те -же люди (знание английского, и португальского). Арабисты отдельно.
Мне пофигу, я ездил не от МО. Просто еще дохрена видел. Кстати, послепрививок для Африки, задница была, как барабан. Зато, при всех командировках, я не подхватил малярию.
Хочешь найти военнослужащего незаконно бывшего в Африке - мед карта, малярия.
Це тобі..брехло!!! Знайди хоча б один Мі-24 в *Українськіх вертольотах*. От скажи...чого ти таке брехливе? Ну не знаєш...не розумієш... не пиши.
Усі вертольоти України, котрі використовуються в миротворчих місіях закордоном, аредновані приватною структурою у МВС та ВСУ і платять мізер в бюджет України за аренду.
ПиСи: я в черговий раз впевнююсь, які тупі дегенерати в секті соєвої свині.
https://avia.gov.ua/State-Civil-Aircraft-Register-of-Ukraine/
зелёненький такой..... как ты..дебил!)))))
В г.Узин компания УАТК арендовала Ил- вернула в МО.78 (заправщики). Выбила к ****** весь ресурс, потом вернула в МО Украины. Ресурс был убит и по движкам и по планеру. Антонец (командовал ВВС Украины) очень некисло поднялся на данной теме.
может алкоголь, либо перегруз?. Левую пневматы вообще практически невозможно.
Ну умельцы. Ай молоЦЦа. Ан-12, это неубиваемый "сарай".
Я еще отслеживал продажу (левую) ВД-7м они шли к Ту-22 (Ливия, Ирак). Двигатели уходили нульсовые через порты в г. Одесса. Заодно догружали ФОБ-250, ФАБ 100.
Херачили через Укрспецэкспорт, Укроборонресурс и Компанию LR Avioniks Technologies (Израиль)
Тогда санкции были, ехали на такси через Тунис. Сотня баксов с носа.
@newkc14
ШАМ. В резульате ответного удара муджахидов ракетами "Буркан" по местам дислокации #русских и асадитов в Кафр Набл среди русских есть потери. По предварительным данным речь идет об уничтожении капитана Даниила Зверева и ранении Марата Медведева и некоего Сафина #сирия
Вот это и беда, граничащая с преступлением.
Другими словами - "махновщина".
Поле этого, нечего орать на каждом углу, какие потери у фантастических добробатов (тербатов фактически).
какая "высота"...у пилотов средний налет около 15 часов год, а последний новый крафт был поставлен 15 лет назад...
а вот здесь пусть и смотрят...)))) https://www.facebook.com/vsotnik