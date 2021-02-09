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Новини Фото ДТП
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Фура в'їхала в мікроавтобус на Прикарпатті: два пасажири загинули, ще 13 зазнали травм, - поліція. ФОТОрепортаж (оновлено)

Поліція встановлює обставини ДТП на Івано-Франківщині, в якій загинули двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації в Івано-Франківській області у Facebook.

За даними відомства, 8 лютого приблизно о 23:30 надійшло повідомлення, що на автодорозі державного значення Н-10 сполученням "Стрий-Чернівці- Мамалига" в селі Павлівка Ямницької сільської ТГ сталася ДТП з потерпілими.

Слідчі попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля "Мерседес Бенц Атео", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, в результаті чого допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом "Мерседес Спринтер", яким керував 46 -річний житель Калуша.

Від травм загинули два пасажири мікроавтобуса: 53-річна і 54-річний жителі Рогатинщини. Також до медзакладу з травмами різного ступеня доставлено ще 13 пасажирів автобуса.

Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп'яніння - обидва водії тверезі.

Водія спеціалізованої вантажівки затримали в порядку ст.208 КПК України на місці аварії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Незабаром слідчі повідомлять про підозру жителю Павлівки, а суд обере запобіжний захід.

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Фура вїхала в мікроавтобус на Прикарпатті: два пасажири загинули, ще 13 зазнали травм, - поліція 01
Фура вїхала в мікроавтобус на Прикарпатті: два пасажири загинули, ще 13 зазнали травм, - поліція 02
Фура вїхала в мікроавтобус на Прикарпатті: два пасажири загинули, ще 13 зазнали травм, - поліція 03
Фото: поліція/Facebook

Фура вїхала в мікроавтобус на Прикарпатті: два пасажири загинули, ще 13 зазнали травм, - поліція 04

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ДТП (4467) Нацполіція (15168) смерть (6750) Івано-Франківська область (950)


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Їхати по снігу в такій гробовозці мона тільки пустоголовим, на кшталт Буратіни.
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09.02.2021 07:58 Відповісти
интересно, куда в пол-двенадцатого ночи мчал мусоровоз?
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09.02.2021 08:31 Відповісти
Садовой мусор вывозит из Львова под покровом ночи по старой схеме...
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09.02.2021 08:49 Відповісти
Доречі, у нас там сміттєзвалище недалеко.
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09.02.2021 11:48 Відповісти
19-20-ти летнего пистона посадили за руль огромного мусоровоза... Остутствие опыта вождения такой техники скорее всего причина ДТП...
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09.02.2021 09:10 Відповісти
да еще и в такую погоду
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09.02.2021 09:55 Відповісти
А може пацанчик придбав права в "автошколі", яку недавно накрили в Києві?
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09.02.2021 10:36 Відповісти
 
 