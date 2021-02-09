Фура в'їхала в мікроавтобус на Прикарпатті: два пасажири загинули, ще 13 зазнали травм, - поліція. ФОТОрепортаж (оновлено)

Поліція встановлює обставини ДТП на Івано-Франківщині, в якій загинули двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації в Івано-Франківській області у Facebook.

За даними відомства, 8 лютого приблизно о 23:30 надійшло повідомлення, що на автодорозі державного значення Н-10 сполученням "Стрий-Чернівці- Мамалига" в селі Павлівка Ямницької сільської ТГ сталася ДТП з потерпілими.

Слідчі попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля "Мерседес Бенц Атео", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, в результаті чого допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом "Мерседес Спринтер", яким керував 46 -річний житель Калуша.

Від травм загинули два пасажири мікроавтобуса: 53-річна і 54-річний жителі Рогатинщини. Також до медзакладу з травмами різного ступеня доставлено ще 13 пасажирів автобуса.

Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп'яніння - обидва водії тверезі.

Водія спеціалізованої вантажівки затримали в порядку ст.208 КПК України на місці аварії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Незабаром слідчі повідомлять про підозру жителю Павлівки, а суд обере запобіжний захід.

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Фото: поліція/Facebook