Поліція Миколаєва вилучила наркотиків на 1 млн грн і арсенал зброї у ватажка злочинного угруповання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Житель Миколаєва, який позиціонує себе "смотрящим" за мікрорайоном, зберігав амфетамін, психотропні гриби, канабіс, а також вибухонебезпечні предмети і речовини.

Пресслужба Нацполіції уточнює, що 2 лютого правоохоронці припинили злочинну діяльність угруповання, яке виготовляло й збувало амфетамін, передає Цензор.НЕТ.

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

У рамках розслідування слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ провели додаткові санкціоновані обшуки.

Так, в автомобілі та гаражному приміщенні, що винаймав 34-річний мешканець Миколаєва, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, і позиціонує себе наближеною особою до кримінальних кіл та "смотрящим" за мікрорайоном, поліцейські вилучили амфетамін у різних ємностях вагою понад 150 грамів, зокрема розфасований. Також вилучено 17 пакетів психотропних грибів, електронні ваги, зіп-пакети, понад 4 кілограми канабісу у коробках та у подрібненому стані та інше.

В ході оперативних закупок було встановлено, що сам ватажок і продавав наркотичні та психотропні речовини у себе вдома.

Також у ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили вибухонебезпечні предмети та речовини: пластид, тротилові шашки, сім гранат Ф1, РГД-5, ВОГ 25, понад 20 метрів детонуючого, електродетонуючого кабелю та вогнетривкого шнура, підривачі, сім пістолетів та два саморобні револьвери. Окрім того, вилучено три рушниці та 83 набої до них, 190 набоїв калібру 7,62 мм, 5, 45 мм, 9 мм, 5,6 мм, 22 вибухових пакети різного маркування, 55 сигнальних та освітлювальних ракет, реактивних патронів, детонаторів різних моделей, у т.ч. УЗРГМ та електродетонатори, 21 капсуль та частини детонаторів, 12 ножів та меч "катана", два кастети, спецприлад для блокування радіосигналу.

Вилучене направлено на експертизу. Тривають подальші слідчі дії. Вирішується питання щодо надання додаткової кваліфікації події.









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Нагадаємо, 2 лютого слідчі та оперативниками оперативно-розшукового відділу Херсонського прикордонного загону за силової підтримки спецпризначенців КОРД та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили злочинну діяльність угруповання, яке виготовляло й збувало амфетамін.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що троє мешканців Миколаєва 34-х, 35-ти та 43-х років займалися незаконним збутом наркотичних засобів і психотропних речовин, які виготовляли за місцем проживання одного зі зловмисників. Наркотичні засоби зловмисники розповсюджували серед оточення знайомих.

Усі трьох фігурантів слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із прокуратурою їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна.