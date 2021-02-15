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Віз замість швидкої: 14-річну пацієнтку на Житомирщині медикам довелося доставити на возі з двома кіньми. ФОТОрепортаж

Ні швидка допомога, ні пожежна машина рятувальників не змогли пробитися через замети. До пацієнтки медики добиралися пішки, а її з села везли на возі.

Про це повідомляє Житомирське обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Швидка допомога їхала на виклик до 14-річної пацієнтки в с. Зелениця. Але в районі села Хотіж Барашевської територіальної громади застрягла в кучугурах. Рятувальники вирушили туди пожежною машиною і спробували самі довезти медиків. Але вже через кілька сотень метрів стало зрозуміло, що і пожежний автомобіль не може пробратися через сніги.

"Лікар із командиром відділення (ДСНС. - Ред.) вирушили до хворої пішки. Під час огляду дівчини було вирішено про її подальшу госпіталізацію в районну лікарню. Місцеві жителі організували гужовий віз і в супроводі фахівця кіньми доставили хвору до пожежної автоцистерни", - сказано в повідомленні.

Пожежною машиною дівчину довезли до автомобіля швидкої допомоги, який рятувальники саме звільнили зі снігового замету. Медики успішно доставили її в районну лікарню, де пацієнтці надали допомогу.

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Віз замість швидкої: 14-річну пацієнтку на Житомирщині медикам довелося доставити на возі з двома кіньми 01
Віз замість швидкої: 14-річну пацієнтку на Житомирщині медикам довелося доставити на возі з двома кіньми 02
Віз замість швидкої: 14-річну пацієнтку на Житомирщині медикам довелося доставити на возі з двома кіньми 03
Віз замість швидкої: 14-річну пацієнтку на Житомирщині медикам довелося доставити на возі з двома кіньми 04
Віз замість швидкої: 14-річну пацієнтку на Житомирщині медикам довелося доставити на возі з двома кіньми 05
Віз замість швидкої: 14-річну пацієнтку на Житомирщині медикам довелося доставити на возі з двома кіньми 06

Автор: 

негода (757) снігопад (466) ДСНС (5105) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+51
В як же авіація Авакова? Чи вона тільки для тих, хто оформив їпотєку під нєвіданниє 7процентов?
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15.02.2021 17:38
+37


https://ibigdan.livejournal.com/26286541.html 190 украинцев трое суток не могут вернуться с Занзибара

Среди застрявших руководитель Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко, более известная, как «украинка с собачкой из Уханя».

Таня Адамс: "Да она зае.....ла)"
Телега вместо скорой: 14-летнюю пациентку на Житомирщине медикам пришлось доставить на повозке с двумя конями - Цензор.НЕТ 4899
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15.02.2021 17:46
+24
Ну, на фоне новостей о том, что в Украине появились вертолеты предназначенные для эвакуации больных и раненых, подобная новость выглядит странно.
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15.02.2021 17:45
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современные украинские прогрессивные технологии,в то время когда в мире людей на вертолетах доставляют в больницы если нужно быстро,у нас на фірі з кіньми везуть
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15.02.2021 18:41 Відповісти
Не знаю- сколько сот лошадей у пожарной машинки. И- не прошла. А двух лошадок реальных- хватило!!! Как по мне, то это Самая Лучшая Новость сегодня! Браво, лошадки!
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15.02.2021 18:44 Відповісти
Ага. Ты еще дай идею нашим рехворматорам. Завтра дадут указания вместо пожарных машин закупить пожарные брычки и санитарки на конской тяге.
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15.02.2021 18:57 Відповісти
ото снега нападало!я уже и не помню когда видел столько снега.
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15.02.2021 18:56 Відповісти
Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду!!
©
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15.02.2021 19:03 Відповісти
А вы представьте сколько ребенок мучался пока вызвали скорую, пока врачи застряли и пошли пешком, пока нашли мужика с телегой, пока он запряг лошадей, пока по заснеженным полям привез ее к пожарной машине, пока перерегрузили с телеги в пожарную машину, потом везли на пожарке к скорой, пока перегрузили с пожарки в скорую. пока по таким дорогам на етом сраном дырявом уазике дотарабанили ее в больницу.... Да так можно десять раз умереть если что то серьезное прихватит. А ведь закупили на пол миллиарда $$$$ вертолетов для МЧС и скорых. Вокруг Киева каждый день летают ети вертолеты непонятно кого они возят и куда
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15.02.2021 19:20 Відповісти
ждем собакова с очередной хвастливой новостью про вертолёты
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15.02.2021 19:29 Відповісти
"Ни скорая помощь, ни пожарный автомобиль спасателей не смогли пробиться через сугробы. К пациентке медики добирались пешком, а ее из села везли на телеге." - помню, зимой ездил в село к бабке. Узкий коридор, с двух сторон снег высотой около двух метров, через метров 50 карманы для разъезда. Колхоз посылал трактор и тот чистил дороги. Кучма начал "реформировать" сельское хозяйство и ликвидировал колхозы вместе с техникой. В Израиле подобие наших колхозов давно успешно работают и признаны самым эффективным методом ведения сельского хозяйства. Кучма этого не знал? Кстати, в Израиле нет рынка земли, там 90 с гаком % земли принадлежит государству. Зеленский этого тоже не знал? Сомневаюсь.
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15.02.2021 19:42 Відповісти
ЗЕк в эмираты поехал продавать УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ, Навезет исламистов сюда, как в Европу. Трындец. Когда эта гнида уже сгинет.
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15.02.2021 19:54 Відповісти
Слава КОНЯМ. При совке, учеников возили за 20 км. Зимой в интернате. Когда с выходных возвращались в школу, впереди шел трактор Белорусь со скрепером.. расчищая сугробы, а следом второй трактор тянул автобус с учениками.
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15.02.2021 19:52 Відповісти
Слава, "специалисту по лошадям" который сопровождал повозку...
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15.02.2021 20:14 Відповісти
Нє, я все розумію, але в часи МОГО дитинства по снігу їздили САНЯМИ! І це було логічно! І легко (відносно). Висновок - упряжних саней у селі вже не залишилося . Від снігу відвикли. Як виявилося - передчасно
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15.02.2021 19:54 Відповісти
На фото - лісовоз. Він з того села скільки лісу вивіз, що до райцентру метро побудувати можна!
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15.02.2021 19:56 Відповісти
Причому, кожному жителю, персональну лінію!
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15.02.2021 20:16 Відповісти
А где же эти е*учие Аваковкие вертолёты, которых уже закуплено 240 штук? У вертолётов самая лучшая проходимость, *ля буду. Или Аваков устраивает цирк для всех нас только для пиара? Люди, приходите завтра под Верховную раду, завтра Аваков будет продавливать закон о беспричинной остановке (типа любого можно остановить, если незачто, то просто дыхнуть в трубочку)
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15.02.2021 20:11 Відповісти
Добре, що обійшлося. Врятували.
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15.02.2021 20:58 Відповісти
рехвормы в деле....
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15.02.2021 21:18 Відповісти
Шо там з аваківськими гелікоптерами? Чи вони не для того купувалися?
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16.02.2021 09:16 Відповісти
Нагороду оператору кінського тандему!
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16.02.2021 09:18 Відповісти
Як добре, що "конями". Кобилами могли б не справитись.
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26.04.2021 18:53 Відповісти
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