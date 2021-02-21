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Новини Фото Революція в Україні Річниця Революції Гідності
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У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 лютого щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні. У всій країні шанують пам'ять патріотів, які віддали свої життя в боротьбі за європейське майбутнє України під час Революції Гідності. На знак того, що ніхто з героїв не забутий, в Дніпрі підготували світлову інсталяцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор із місця події.

"О 19:00 на трубі Нижньодніпровського трубопрокатного заводу запалилися вогні, їхня колірна гамма була схожа на палаючу свічку. У небо з її верхівки 15 хвилин бив промінь, який нагадував, якою високою ціною далася нам демократія", - йдеться в повідомленні.

У 2014 році в цей день в центрі Києва від куль снайперів загинули 48 осіб - це найбільша кількість жертв за весь період Євромайдану. З цих жахливих подій минуло вже сім років ...

Також читайте: Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час Революції Гідності загинули 107 осіб, їх назвали "Небесна сотня". Серед них були люди з різних міст України. Наймолодшому - Назару Войтовичу - було 17 років, а найстаршому - Івану Наконечному - 82 роки. Пам'ятний день встановлений Президентом України Петром Порошенко 11 лютого 2015 року.

У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у память про Героїв Небесної Сотні 01
У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у память про Героїв Небесної Сотні 02
У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у память про Героїв Небесної Сотні 03
У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у память про Героїв Небесної Сотні 04
У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у память про Героїв Небесної Сотні 05
У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у память про Героїв Небесної Сотні 06
У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у память про Героїв Небесної Сотні 07
У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у память про Героїв Небесної Сотні 08
Фото і відео: сайт Информатор

Дніпро (3273) пам’ять (1186) Небесна Сотня (393)


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Топ коментарі
+13
От якбы то палали москалi...
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21.02.2021 12:26
+10
Ідіотизм - це не виліковна хвороба , так зебіл ?
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21.02.2021 12:45
+9
Зєля - це Майдан ?????????

У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9120

...
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21.02.2021 12:51
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От якбы то палали москалi...
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21.02.2021 12:26 Відповісти
В честь Гонгадзе пинчук также будет подсвечевать? когда убил , когда сжигал тело, когда голову отрезал??
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21.02.2021 12:30 Відповісти
А пинчук то каким боком?
Это Литвин трахал любовницу Гонгадзе.
Пинчук трахал жену Лагуна.
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21.02.2021 12:56 Відповісти
Так ось ти який, порохобот Юрій...
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21.02.2021 16:07 Відповісти
Мати не признала тіло, а голови не було. Мабуть, когось другого прикопали. Аби " Україна без Кучми", як братовбивця "аби не Порошенко"
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21.02.2021 19:36 Відповісти
Мой отец сегодня назвал Мертвечукка главным националистом. Это что бы вы понимали почему в дерьме живём. И никакие революции тут не помогут.
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21.02.2021 12:32 Відповісти
К сожалению это горькая правда.
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21.02.2021 22:42 Відповісти
Зєля - це Майдан, Порошенко - антимайдан, який усіляко його ганьбив та зливав в унітаз. Майдан перможе, чекаємо п'ятниці. Україна понад усе!
Доречі сивочолий хетьман після купівлі прямого вирушив до Стамбулу
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21.02.2021 12:41 Відповісти
Ідіотизм - це не виліковна хвороба , так зебіл ?
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21.02.2021 12:45 Відповісти
Зєля - це Майдан ?????????

У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9120

...
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21.02.2021 12:51 Відповісти
Он что в пятницу тебе в штаны срать будет ? Ну тогда мы ждём субботу и твоего рассказа , как Петя насрал тебе в штаны
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21.02.2021 13:08 Відповісти
При пете началсо реванш кремля в лице мертвечука и рыгни, он сам бывший рыг и канал на рыга Макеенко записывал
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21.02.2021 13:30 Відповісти
Згинь брехлива нечисть !
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21.02.2021 13:34 Відповісти
Ага , помню на Грушевского вы напару с зелей своими пердаками весь беркут положили 🙂
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21.02.2021 12:57 Відповісти
НИКОГДА Не верте росЦякии МЕЛЬДОНИЕВССКОЙ!!! -Даже если у них власть поменяеться -
В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4909 В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7020В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5689В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 948В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 9856В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5302В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7092
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21.02.2021 12:42 Відповісти
Рабство в России отменили всего 160 лет назад. Русских рабов перестали менять на борзых щенят совсем недавно. Но они до сих пор утверждают. что несли цивилизацию в Украину , тогда как на самом деле несли рабство и сифилис
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21.02.2021 12:47 Відповісти
Рабство в России отменили всего 160 лет назад. Русских рабов перестали менять на борзых щенят совсем недавно. Но они до сих пор утверждают. что несли цивилизацию в Украину , тогда как на самом деле несли рабство и сифилис
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21.02.2021 12:48 Відповісти
+
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21.08.2021 06:24 Відповісти
Тыц.Унижайся дальше свинособа4а😂🌷××××
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21.02.2021 12:44 Відповісти
Рабство в России отменили всего 160 лет назад. Русских рабов перестали менять на борзых щенят совсем недавно. Но они до сих пор утверждают. что несли цивилизацию в Украину , тогда как на самом деле несли рабство и сифилис
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21.02.2021 12:48 Відповісти
21 лютого 1942 року в Бабиному Яру гітлерівці розстріляли Олену Телігу та інших членів ОУН…
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21.02.2021 12:49 Відповісти
Вечная память ! 🙏
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21.02.2021 12:50 Відповісти
..... .


74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь на пісню Віки Циганової "От Донецка до Кремля - это русская земля"








Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:


Від Донецька до Кремля - українська це земля.


Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки


Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!


Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.


Жаль, що путін це не знає,


на Вкраїну зазіхає.


Де стояли шахт громади


він поставив свої "Гради".


Зруйнував наші мости


І наставив блокпости.


Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".


Де були сади, левади,


зараз там його гармати.


Де хліба росли високі,


вирви там навкруг глибокі.


Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.


Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.


Надсила на нас конвої ************* зброї.


Він мінує лани чисті -


так робили лиш фашисти.


Ллється кров в моїй країні


Та не вмерти Україні,


Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,


За землю мою святую,


за пролиту кров людськую,


За могили в чистім полі,


за всі зламанії долі,


За скалічених людей


І за смерть малих дітей.


Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!


І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.


Я благаю на колінах:


"Мир дай, Боже, Україні!"


Щастя дай захисникам,


її донькам і синам.


Матір Божа, я благаю,


спокій дай моєму краю,


Дай загиблим місце в раю -


я молю тебе, благаю!


путіна я проклинаю,"


щоб ти здох", йому бажаю.


В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,


Та залишиться країна,


наша ненька Україна.


Вільная і працьовита,


не раз кровію полита.








P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .

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21.02.2021 12:51 Відповісти
Браво поетесі!
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21.02.2021 19:43 Відповісти
Нарид все слил... Простите, погибшие Герои..
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21.02.2021 13:12 Відповісти
У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 418У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8164У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 2892
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21.02.2021 13:23 Відповісти
У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6344
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21.02.2021 13:26 Відповісти
Не Бурдж Халіф, звісно, але Зєля і не Юля. Хоч щось
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21.02.2021 16:14 Відповісти
Це ніби сходи до неба. Душі наших візволітелів від гніту та рабства потрапляють прямісенько на небеси до янголів
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22.02.2021 09:52 Відповісти
 
 