У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 лютого щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні. У всій країні шанують пам'ять патріотів, які віддали свої життя в боротьбі за європейське майбутнє України під час Революції Гідності. На знак того, що ніхто з героїв не забутий, в Дніпрі підготували світлову інсталяцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор із місця події.

"О 19:00 на трубі Нижньодніпровського трубопрокатного заводу запалилися вогні, їхня колірна гамма була схожа на палаючу свічку. У небо з її верхівки 15 хвилин бив промінь, який нагадував, якою високою ціною далася нам демократія", - йдеться в повідомленні.

У 2014 році в цей день в центрі Києва від куль снайперів загинули 48 осіб - це найбільша кількість жертв за весь період Євромайдану. З цих жахливих подій минуло вже сім років ...

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Під час Революції Гідності загинули 107 осіб, їх назвали "Небесна сотня". Серед них були люди з різних міст України. Наймолодшому - Назару Войтовичу - було 17 років, а найстаршому - Івану Наконечному - 82 роки. Пам'ятний день встановлений Президентом України Петром Порошенко 11 лютого 2015 року.

















Фото і відео: сайт Информатор