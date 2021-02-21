У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
20 лютого щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні. У всій країні шанують пам'ять патріотів, які віддали свої життя в боротьбі за європейське майбутнє України під час Революції Гідності. На знак того, що ніхто з героїв не забутий, в Дніпрі підготували світлову інсталяцію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор із місця події.
"О 19:00 на трубі Нижньодніпровського трубопрокатного заводу запалилися вогні, їхня колірна гамма була схожа на палаючу свічку. У небо з її верхівки 15 хвилин бив промінь, який нагадував, якою високою ціною далася нам демократія", - йдеться в повідомленні.
У 2014 році в цей день в центрі Києва від куль снайперів загинули 48 осіб - це найбільша кількість жертв за весь період Євромайдану. З цих жахливих подій минуло вже сім років ...
Під час Революції Гідності загинули 107 осіб, їх назвали "Небесна сотня". Серед них були люди з різних міст України. Наймолодшому - Назару Войтовичу - було 17 років, а найстаршому - Івану Наконечному - 82 роки. Пам'ятний день встановлений Президентом України Петром Порошенко 11 лютого 2015 року.
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74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь на пісню Віки Циганової "От Донецка до Кремля - это русская земля"
Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до Кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, що путін це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
путіна я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.
P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .
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