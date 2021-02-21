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Громадяни Китаю намагалися провезти кубинські сигари та гомеопатією з отрути блакитного скорпіона на 4,6 млн грн. ФОТО

Через аеропорт Бориспіль четверо громадян Китаю намагалися ввезти в Україну контрабанду кубинських сигар і гомеопатичних препаратів з отрути блакитного скорпіона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила пресслужба Державної митної служби.

Четверо громадян Китаю- троє чоловіків та жінка, які прилетіли через аеропорт "Бориспіль" з Куби транзитом через Францію, намагалися пронести "зеленим коридором" повні валізи кубинських сигар та гомеопатичних препаратів. Загалом у цих подорожуючих було 12 валіз такого багажу.

Громадяни Китаю намагалися провезти кубинські сигари та гомеопатією з отрути блакитного скорпіона на 4,6 млн грн 01
Фото: Держмитниця / Telegram

"Під час проведення митного контролю, інспектори Київської митниці виявили у їх валізах 5 831 кубинську сигару та 717 упаковок дорогих гомеопатичних препаратів. Це виявились сигари різних виробників, фасованих як у презентабельні лаковані дерев‘яні коробки з сертифікатами так і в поліетиленові, пластикові та картонні упаковки. Зокрема, це преміум-сигари ручної скрутки брендів Montecristo, Cohiba, Trinidad, Bolivar, вартість упаковки з 10-25 сигар яких в Україні становить в середньому 6 - 9 тисяч гривень. Загальна ж вартість виявлених гомеопатичних препаратів, які виготовляються з отрути блакитного скорпіона, становить майже 2 мільйони гривень",- сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що  згідно з чинними нормами, громадянам, які досягли 18-річного віку, дозволено ввозити в Україну не більше 50 сигар на особу. Норма ж лікарських засобів на одну особу обмежена п’ятьма упаковками кожного найменування. Тож пасажирам було пропущено по 50 сигар та по 5 упаковок препаратів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито корупційні схеми чиновників одеської митниці та Держпродспоживслужби, - СБУ. ФОТОрепортаж

Через порушення порядку проходження митного контролю "зеленим коридором" стосовно чотирьох громадян Китаю Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України. Класичний "привіт" з Куби у вигляді сигар та гомеопатичні препарати кубинського виробництва вилучено за протоколами.

Після завершення провадження матеріали цих справ митниця скерує до суду. Загальна вартість вилученого у трьох пасажирів склала 4,6 млн грн. Вартість сигар та препаратів у четвертого громадянина наразі підраховується.

Київ (19463) Китай (4589) контрабанда (1823) митниця (1873)


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Топ коментарі
+7
Колись в СРСР ці сигари навлом лежали, бо на Кубу наклали ембарго на сигари, та й більшість тютюнових магнатів втікло в Домінікану.
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21.02.2021 13:01
+6
Ну сигары понятно - есть реальные ценители и подделать не получится. А гомеопатию - в Украине мела мало?
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21.02.2021 13:03
+6
Теперь необходимо задержать груз с мебелью, хорошее кожаное кресло стол из красного дерева, и уставший таможенник курящий кубинскую сигару в кресле закинув ноги на стол из красного дерева не берущий взятки, мечта.
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21.02.2021 13:18
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Колись в СРСР ці сигари навлом лежали, бо на Кубу наклали ембарго на сигари, та й більшість тютюнових магнатів втікло в Домінікану.
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21.02.2021 13:01 Відповісти
так...40 коп. в алюмінієвому "тубусі"...А ще цигарки "Лігерос", "Партагас", "Утман", "Монте Крісто"...Справжній табак! Назараз більшості такий табак непокишені, а тоді це були "сміттєві" цигарки...
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21.02.2021 13:47 Відповісти
Угу. Доминиканские сигары по качеству ничем не отличаются от кубинских, и почти вчетверо дешевле. Сегодня кубинская сигара в зубах - то же, шо и золотая якорная цепура на шее. Понты.
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21.02.2021 17:27 Відповісти
Ну сигары понятно - есть реальные ценители и подделать не получится. А гомеопатию - в Украине мела мало?
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21.02.2021 13:03 Відповісти
Эта гомеопатия сродне колдовству, экстрасенсорике -- разводняк в который верят даже слабые медики...
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21.02.2021 13:46 Відповісти
"Как тебе такое, Илон Маск?!!" (с)


Громадяни Китаю намагалися провезти кубинські сигари та гомеопатією з отрути блакитного скорпіона на 4,6 млн грн - Цензор.НЕТ 8504
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21.02.2021 14:03 Відповісти
что это за передасня? сектанты гундяевские, что ли?
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21.02.2021 14:07 Відповісти
Содомия - такой же первичный признак кацапа, как алкоголизм и шизофрения...
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21.02.2021 14:09 Відповісти
смотрю на этих уродов обвешаных колорадскими шнурками, картинками, с оскверненным, гундяевским содержанием... все это есть и налицо, хотелось бы про содомию хоть один факт... я не отбеливаю эту пришибленную шушеру, факты додадут уверенности.
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21.02.2021 14:36 Відповісти
Например: https://ukrmir.info/sodomiya-v-tsarskoy-i-sovetskoy-rossii-shokiruyushhie-faktyi/
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21.02.2021 14:41 Відповісти
бегло посмотрел... как на меня, здесь подмена понятий... гомосекуализмом подменяется содомия.... содомия, имея некоторые общие черты, довольно сильно отличается от гомосексуализма... посмотри, для понимания, историю содома и гоморры.
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21.02.2021 14:53 Відповісти
Ну то такое. Главное, что этот грех им присущ в большой мере, и стал их отличительной чертой.
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21.02.2021 14:58 Відповісти
Или, к примеру, погугли про снохачество - старинную кацапскую забаву. Тоже кучеряво.
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21.02.2021 14:59 Відповісти
у кацапов все не как у людей... согласен частично, но даже снохачество, каким мерзким оно тне есть, с нятяжкой относится в разряд содомии...
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21.02.2021 15:21 Відповісти
Или, не касаясь именно содомии, но первое место в мире: https://www.gazeta.ru/2003/05/14/rossiaglavny.shtml
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21.02.2021 14:43 Відповісти
содомия, это грех больше относящийся к кровесмешению... когда отсутствует мораль и принципы. когда мешаются кони и люди, когда нет ограничений и нет разделений между матерями и сыновьями. отцами и дочерями. братьями и сестрами... - яркий пример падения иудейских нравов в содоме и гоморре...
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21.02.2021 15:27 Відповісти
А первое место В МИРЕ по торговле людьми (своими же - кацапами) - не падение нравов? И это на внешний рынок. Внутри они друг дружку пользуют не менее азартно.
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21.02.2021 15:29 Відповісти
так и есть... но это отступление от темы.
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21.02.2021 15:37 Відповісти
Свеженькое:

Громадяни Китаю намагалися провезти кубинські сигари та гомеопатією з отрути блакитного скорпіона на 4,6 млн грн - Цензор.НЕТ 1447
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21.02.2021 21:14 Відповісти
Или "настоящие боевые п-д-расы" (с): https://www.newsru.com/russia/04Oct2005/russian_army.html
Забавно, что курсанты, "будущие офицеры", тоже.
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21.02.2021 14:49 Відповісти
кто из этой русни унитаз у американцев чистит за глоток воздуха и просроченную ножку Байдена?
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21.02.2021 15:10 Відповісти
Ану, быстро сигары мне отдали, пока я добрый.
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21.02.2021 13:06 Відповісти
Не всі, я би теж там порився.
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21.02.2021 13:07 Відповісти
12 чемоданов дерьма .
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21.02.2021 13:07 Відповісти
.https://www.youtube.com/watch?v=jjicAdQZfrQ&feature=emb_logo Начальник ГУНП в ... области устроил с подчиненными пьяное застолье в детском лагере (видео)
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21.02.2021 13:08 Відповісти
Как, прямо при детках?
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21.02.2021 13:21 Відповісти
таможенникам повезло... станут не только ценителями, гурманами кубинских сигар..., а дерьмо из яда скорпиона можно в мусорник...
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21.02.2021 13:12 Відповісти
Теперь необходимо задержать груз с мебелью, хорошее кожаное кресло стол из красного дерева, и уставший таможенник курящий кубинскую сигару в кресле закинув ноги на стол из красного дерева не берущий взятки, мечта.
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21.02.2021 13:18 Відповісти
Ще кавоварку.
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21.02.2021 13:24 Відповісти
Ліпше кокарубку.
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21.02.2021 20:23 Відповісти
Странные китайцы, может спутали их с нашими корейцами этническими? Сейчас в Китае на улёт идут любые мировые бренды---допались, ведь разбогатели. Сигары у нас не курили особо кубинские, лежали валом при совке, дорогие правда были. Корона стоила кажись 20руб в деревянном футляре. А вот *Упман* по штучно 1р 20коп и в красивом алюминиевом футляре. Сдуру спьяну и с получки покупали из за футлярчика. Относительно доступны в ЕС лёгкие, очищенные и тонкие сигары сделаные в Нидерландах из сырья привезённого. *Генри Винтерманн*. *Вилл-Вифс*, *Халф-тайм* очень модный резаный табак ароматизированый *Клан* для трубки. А кубинские надо уметь курить, с непривычки башка туманом пойдёт. Наиболее способные их курить даже могут чуть промочить в роме или ликёре при почти каждой затяжке то место где надрезано чуть для полной затяжке, либо не вдыхая в лёгкие чуть выпустить одновременно с носа и рта. Канительно с нашей точки зрения курнуть и бычка красиво кинуть! Не комильфо! А по поводу голубых скорпионов, тут полная растерянность---может для эстетов геев? Но как и куда?
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21.02.2021 13:48 Відповісти
А как докажут что задержали гомеопатию из яда голубого скорпиона? Ведь если это настоящая гомеопатия, то ни один тест наличие этого яда не сможет выявить.
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21.02.2021 14:05 Відповісти
 
 