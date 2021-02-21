Громадяни Китаю намагалися провезти кубинські сигари та гомеопатією з отрути блакитного скорпіона на 4,6 млн грн. ФОТО

Через аеропорт Бориспіль четверо громадян Китаю намагалися ввезти в Україну контрабанду кубинських сигар і гомеопатичних препаратів з отрути блакитного скорпіона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила пресслужба Державної митної служби.

Четверо громадян Китаю- троє чоловіків та жінка, які прилетіли через аеропорт "Бориспіль" з Куби транзитом через Францію, намагалися пронести "зеленим коридором" повні валізи кубинських сигар та гомеопатичних препаратів. Загалом у цих подорожуючих було 12 валіз такого багажу.



Фото: Держмитниця / Telegram

"Під час проведення митного контролю, інспектори Київської митниці виявили у їх валізах 5 831 кубинську сигару та 717 упаковок дорогих гомеопатичних препаратів. Це виявились сигари різних виробників, фасованих як у презентабельні лаковані дерев‘яні коробки з сертифікатами так і в поліетиленові, пластикові та картонні упаковки. Зокрема, це преміум-сигари ручної скрутки брендів Montecristo, Cohiba, Trinidad, Bolivar, вартість упаковки з 10-25 сигар яких в Україні становить в середньому 6 - 9 тисяч гривень. Загальна ж вартість виявлених гомеопатичних препаратів, які виготовляються з отрути блакитного скорпіона, становить майже 2 мільйони гривень",- сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що згідно з чинними нормами, громадянам, які досягли 18-річного віку, дозволено ввозити в Україну не більше 50 сигар на особу. Норма ж лікарських засобів на одну особу обмежена п’ятьма упаковками кожного найменування. Тож пасажирам було пропущено по 50 сигар та по 5 упаковок препаратів.

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Через порушення порядку проходження митного контролю "зеленим коридором" стосовно чотирьох громадян Китаю Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України. Класичний "привіт" з Куби у вигляді сигар та гомеопатичні препарати кубинського виробництва вилучено за протоколами.

Після завершення провадження матеріали цих справ митниця скерує до суду. Загальна вартість вилученого у трьох пасажирів склала 4,6 млн грн. Вартість сигар та препаратів у четвертого громадянина наразі підраховується.